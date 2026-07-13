Masz taki kod w dokumencie? Kontrola może skończyć się mandatem 1500 zł

W skrócie Rubryka 12 w prawie jazdy zawiera kody określające ograniczenia i warunki, których kierowca musi przestrzegać podczas prowadzenia pojazdu, aby uniknąć problemów w trakcie kontroli.

Jazda bez wymaganych okularów lub soczewek kontaktowych, gdy dokument zawiera odpowiedni kod, jest traktowana jak jazda bez uprawnień i skutkuje mandatem w wysokości 1500 zł.

Kierowcy mogą zmienić kody w prawie jazdy, jeśli ich stan zdrowia uległ zmianie, przechodząc badania lekarskie i wymieniając dokument w wydziale komunikacji za odpowiednią opłatą.

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Większość kierowców zwraca uwagę przede wszystkim na datę ważności prawa jazdy czy zakres posiadanych kategorii. Tymczasem równie istotna jest rubryka oznaczona numerem 12. To właśnie w niej znajdują się kody określające ograniczenia oraz warunki, jakie musi spełniać kierowca podczas prowadzenia pojazdu. Ich zlekceważenie może okazać się kosztownym błędem.

Rubryka 12 zawiera ważne informacje dla kierowców

W ostatniej części prawa jazdy umieszczono system kodów i subkodów, które precyzują dodatkowe wymagania związane z uprawnieniami. Najczęściej spotykane dotyczą korekcji wzroku. Kod 01.01 oznacza obowiązek prowadzenia samochodu w okularach, 01.02 wskazuje na konieczność używania soczewek kontaktowych, natomiast 01.06 pozwala kierowcy korzystać z obu rozwiązań zamiennie.

Na tym lista się nie kończy. W rubryce można znaleźć także oznaczenia odnoszące się do korekcji słuchu lub urządzeń wspomagających komunikację, oznaczone kodem 02, a także kod 03 dotyczący protez lub szyn ortopedycznych. Kolejne kody odnoszą się do różnych przystosowań pojazdu, które są wymagane ze względu na stan zdrowia kierowcy.

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Brak okularów może zostać uznany za jazdę bez uprawnień

Najwięcej problemów podczas kontroli drogowych dotyczy właśnie obowiązku korekcji wzroku. Brak wymaganych okularów lub soczewek może zostać potraktowany przez funkcjonariusza jako prowadzenie pojazdu z naruszeniem warunków określonych w prawie jazdy. W określonych sytuacjach może to zostać zakwalifikowane jako prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień.

W praktyce oznacza to mandat w wysokości 1500 zł. Przepisy przewidują, że osoba prowadząca pojazd mechaniczny na drodze publicznej, w strefie ruchu lub strefie zamieszkania bez wymaganych uprawnień podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywnie nie niższej niż 1500 zł. Właśnie dlatego obowiązek stosowania okularów lub soczewek nie jest jedynie zaleceniem, lecz elementem warunkującym możliwość legalnego prowadzenia pojazdu.

Okulary i soczewki nie są traktowane zamiennie

Wielu kierowców zakłada, że skoro widzą prawidłowo zarówno w okularach, jak i w soczewkach kontaktowych, mogą dowolnie wybierać sposób korekcji wzroku. Przepisy przewidują jednak bardziej precyzyjne rozwiązanie. Wszystko zależy od kodu wpisanego do prawa jazdy.

Osoba posiadająca kod 01.01 powinna prowadzić samochód w okularach. Z kolei kod 01.02 oznacza obowiązek korzystania z soczewek kontaktowych. Swobodny wybór między obiema metodami korekcji mają wyłącznie kierowcy, u których wpisano kod 01.06. Zastąpienie okularów soczewkami, gdy dokument tego nie przewiduje, również może zostać potraktowane jako naruszenie warunków posiadanych uprawnień.

Kod w prawie jazdy można zmienić

Jeżeli stan zdrowia kierowcy uległ zmianie, warto sprawdzić, czy informacje zawarte w prawie jazdy nadal odpowiadają rzeczywistości. Dotyczy to między innymi osób, których wada wzroku została skorygowana lub zmienił się sposób jej korekcji.

Aby zaktualizować wpis w rubryce 12, konieczne jest wykonanie badania u lekarza uprawnionego do badań kierowców. Jego koszt wynosi około 200 zł. Następnie należy wystąpić o wymianę prawa jazdy w wydziale komunikacji, co wiąże się z dodatkową opłatą wynoszącą około 100 zł. Dzięki temu dane zawarte w dokumencie będą zgodne z aktualnym stanem zdrowia i pozwolą uniknąć problemów podczas kontroli drogowej.

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