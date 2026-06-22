Spis treści: Dlaczego Niemcy wydłużają przedawnienie mandatów? Ile wynosi mandat z Niemiec za przekroczenie prędkości? Jak wygląda mandat z Niemiec i jak go wypełnić? Czy mandat z Niemiec trzeba płacić? Jak odwołać się od mandatu z Niemiec?

Niemcy wydłużają bowiem podstawowy termin przedawnienia wykroczeń drogowych z trzech do sześciu miesięcy. Zmiana jest częścią piątej nowelizacji niemieckiej ustawy Prawo o ruchu drogowym i została już opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw. Dotyczy wykroczeń, które niemieccy kierowcy popełniają najczęściej: przekroczenia prędkości, przejazdu na czerwonym świetle, używania telefonu za kierownicą, nieprawidłowego odstępu i parkowania w miejscach niedozwolonych.

Dlaczego Niemcy wydłużają przedawnienie mandatów?

Inicjatywa wyszła od rządów krajów związkowych, które od dawna skarżyły się na przeciążenie urzędów ds. mandatów. Wraz ze wzrostem liczby fotoradarów i wykroczeń do obsłużenia urosła też liczba postępowań, a trzy miesiące okazały się zbyt krótkim terminem na ich sprawne zamknięcie. Przedłużenie do sześciu miesięcy ma po prostu dać urzędnikom więcej czasu na doprowadzenie sprawy do końca.

Warto wiedzieć, że dotychczasowy trzymiesięczny termin był w rzeczywistości dłuższy, niż się wydawało. Już samo wysłanie formularza przesłuchania - czyli pierwszego pisma, które kierowca otrzymuje po wykroczeniu - przerywało bieg przedawnienia i zaczynało go od nowa. Tak samo działa każde kolejne pismo w sprawie. Zmiana polega więc na tym, że punkt startowy biegu przedawnienia wydłuża się, co w praktyce oznacza, że urzędy mają więcej czasu na uruchomienie procedury, zanim cokolwiek przerwie jej bieg.

Ile wynosi mandat z Niemiec za przekroczenie prędkości?

Stawki za przekroczenie prędkości w Niemczech zależą od tego, czy do wykroczenia doszło w terenie zabudowanym, czy poza nim. Przy przekroczeniu do 10 km/h mandat wynosi 20 lub 30 euro, przy przekroczeniu o 11-15 km/h odpowiednio 40 lub 50 euro, a o 16-20 km/h - 60 lub 70 euro. Przy 21-25 km/h powyżej limitu grozi 100 lub 115 euro.

Poważniejsze konsekwencje zaczynają się od 26 km/h powyżej ograniczenia - tu stawki wynoszą 150 lub 180 euro, a po powtórnym takim przewinieniu w ciągu roku dochodzi miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów na terenie Niemiec. Przekroczenie o 31-40 km/h to 200 lub 260 euro plus miesięczny zakaz, o 41-50 km/h - 320 lub 400 euro z miesięcznym zakazem. Przy 51-60 km/h mandat wynosi 480 lub 560 euro, a zakaz jazdy obowiązuje przez dwa miesiące. Od 61 km/h powyżej limitu kary są już na poważnie wysokie - 600 lub 700 euro przy 61-70 km/h i 700 lub 800 euro powyżej 70 km/h, w obu przypadkach z trzymiesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów w Niemczech.

Jak wygląda mandat z Niemiec i jak go wypełnić?

Zdjęcie z fotoradaru najczęściej dociera do właściciela auta po około dwóch miesiącach od wykroczenia, w liście poleconym. W środku nie ma jednak samego zdjęcia, lecz dane logowania do niemieckiego portalu internetowego, na którym można zobaczyć zdjęcie, opis wykroczenia, datę i miejsce zdarzenia.

Kolejny krok to wypełnienie formularza, w którym wskazuje się, kto prowadził pojazd w chwili wykroczenia - właściciel auta lub inna osoba. Dopiero po tym etapie wysyłany jest właściwy mandat ze wszystkimi danymi do zapłaty. Przelew można wykonać przez aplikację bankową, ale trzeba wybrać opcję przelewu zagranicznego, który zazwyczaj wiąże się z dodatkową opłatą.

Czy mandat z Niemiec trzeba płacić?

Tak, i to coraz trudniej go zignorować. Dzięki elektronicznej wymianie danych między krajami - m.in. przez bazy takie jak polski CEPiK - namierzenie właściciela zagranicznego pojazdu i ściągalność mandatów znacząco wzrosły. Niemcy, w przypadku braku zapłaty, kierują sprawę do sądu, co oznacza dodatkowe koszty sądowe doliczane do kwoty mandatu. Co więcej, nieuregulowany mandat może skutkować natychmiastowym zatrzymaniem prawa jazdy podczas kolejnej kontroli na terenie Niemiec.

Punkty karne za wykroczenie obowiązują wyłącznie na terenie kraju, w którym do niego doszło, i nie są przenoszone do polskiego rejestru. Przedawnienie w Niemczech następuje po dwóch latach, co dotyczy mandatu jako całości - nie mylić z krótszym terminem przedawnienia postępowania, który od 1 lipca wynosi sześć miesięcy.

Jak odwołać się od mandatu z Niemiec?

Kierowca ma dwie tygodnie od doręczenia mandatu na złożenie sprzeciwu - jeśli tego nie zrobi, decyzja staje się prawomocna. Warto sprawdzić kilka rzeczy: czy pomiar był wykonany sprawnym urządzeniem z odpowiednią certyfikacją, czy protokół pomiarowy jest poprawny, czy zdjęcie pozwala na jednoznaczną identyfikację kierowcy oraz czy zachowane zostały wszystkie terminy i formalności proceduralne. Błędy w którymkolwiek z tych obszarów mogą stanowić podstawę do skutecznego sprzeciwu.

Przy poważniejszych wykroczeniach, wiążących się z zakazem prowadzenia pojazdów lub wysoką karą finansową, warto skonsultować się z radcą prawnym specjalizującym się w prawie drogowym. Może on wnioskować o wgląd do akt i ocenić szanse powodzenia odwołania. Osoby, które z powodów zawodowych lub zdrowotnych są szczególnie uzależnione od prawa jazdy, powinny sprawdzić, czy istnieje możliwość zastąpienia zakazu jazdy wyższą karą finansową.

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