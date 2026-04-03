Spis treści: Znak drogowy osiedle - co oznacza niebieski znak D-40? Ile można jechać w strefie zamieszkania? Parkowanie w strefie zamieszkania - gdzie można zostawić auto? Wyjazd ze strefy zamieszkania - kto ma pierwszeństwo?

Strefy zamieszkania wyznacza się na osiedlach mieszkaniowych, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo pieszych i dzieci. Z tego powodu panują tam surowe zasady dotyczące zarówno maksymalnej dopuszczalnej prędkości, jak i sposobu parkowania, a straż miejska i policja chętnie patrolują takie obszary, wiedząc, że kierowcy regularnie łamią tam przepisy.

Znak drogowy osiedle - co oznacza niebieski znak D-40?

O wjeździe do strefy zamieszkania informuje znak D-40. To niebieska tablica przedstawiająca ikonę grającego w piłkę dziecka, osoby dorosłej, samochodu i domu.

Koniec strefy wyznacza znak D-41, czyli ta sama tablica przekreślona czerwoną linią. Dopiero za nim wracają standardowe zasady ruchu drogowego, co ma istotne znaczenie przy wyjeżdżaniu ze strefy, o czym dalej.

Ile można jechać w strefie zamieszkania?

Maksymalna dopuszczalna prędkość w strefie zamieszkania to 20 km/h, niezależnie od szerokości drogi czy pory dnia. W praktyce wymuszają ją liczne progi zwalniające, które w strefie zamieszkania nie muszą być oznakowane żadnymi dodatkowymi znakami.

Najważniejszą zasadą jest jednak bezwzględne pierwszeństwo pieszych i rowerzystów, którzy mogą swobodnie poruszać się po całej szerokości drogi, nie tylko po chodnikach czy wyznaczonych przejściach. Dzieci poniżej siódmego roku życia nie muszą przebywać pod opieką dorosłego, co oznacza, że kierowca musi być przygotowany na ich niespodziewane pojawienie się na drodze. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu w strefie zamieszkania skutkuje mandatem w wysokości 1,5 tys. zł i 10 punktami karnymi, a przy recydywie kwota wzrasta do 3 tys. zł.

Parkowanie w strefie zamieszkania - gdzie można zostawić auto?

W strefie zamieszkania samochód można zaparkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych, najczęściej oznaczonych znakami poziomymi na nawierzchni. Nie ma znaczenia, czy auto blokuje przejazd, czy zostawia wystarczająco dużo miejsca dla innych pojazdów - jeśli stoi poza wyznaczonym stanowiskiem, jest zaparkowane niezgodnie z przepisami.

Czy można parkować przed własną posesją? Jeśli podjazd przed domem jednorodzinnym jest wyraźnie oddzielony od drogi i stanowi teren prywatny, to tak. Natomiast kawałek wspólnej drogi osiedlowej przed furtką, nawet jeśli wydaje się "nasz", podlega tym samym przepisom co każda inna droga w strefie zamieszkania. A to oznacza ryzyko odholowania pojazdu przez policją czy straż miejską i dodatkowe koszty. Sam mandat za parkowanie wynosi 100 zł, ale do tego dochodzą koszty odholowania i parkowania auta na parkingu policyjnym - w 2026 roku wzrosły one z 715 do 749 zł i z 62 do 65 zł.

Wyjazd ze strefy zamieszkania - kto ma pierwszeństwo?

O tej zasadzie zapomina wielu kierowców. Wyjazd ze strefy zamieszkania traktowany jest jako włączanie się do ruchu, co oznacza, że kierowca opuszczający strefę musi ustąpić pierwszeństwa wszystkim innym pojazdom. Nie ma tu zastosowania zasada prawej ręki ani żadne inne reguły pierwszeństwa - wyjeżdżający ze strefy zamieszkania jest zawsze tym, który czeka i przepuszcza.

