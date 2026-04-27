Mandat za zły kąt należy do najwyższych. Jak nie stracić nawet 4 tys. zł?

Spis treści: Mandaty na przejazdach kolejowych. Lista wykroczeń jest długa Na czym polega mandat w warunkach recydywy? Jak działa system Red Light na przejazdach kolejowych? Mandaty dla rowerzystów i pieszych na przejazdach kolejowych

Wysoki mandat na przejeździe kolejowym można dostać w kilku sytuacjach. Zwykle grzywna wynosi 2000 zł, a otrzymamy ją w przypadku:

złamania zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały

złamania zakazu wjazdu na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

złamania zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór

wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

Najbardziej "podchwytliwa" jest ostatnia z wymienionych sytuacji, a to wręcz typowy widok na polskich przejazdach. Gdy po długich minutach czekania wreszcie przejedzie pociąg i rogatki zaczynają się podnosić, zniecierpliwieni kierujący ruszają jak najszybciej. To poważny błąd, ponieważ szlabany muszą zostać całkowicie uniesione, aby można było wjechać na przejazd. Jeśli nie są ustawione pionowo, a więc pod kątem mniejszym niż 90 stopni, policjant może wypisać mandat na 2000 zł oraz 15 punktów karnych.

Niektórym może wydać się to przesadą i zwykłą pułapką na nieświadomych kierowców, ale jest wręcz przeciwnie. "Pułapką" jest tu fakt, że podnoszące się rogatki, mogą w każdej chwili zatrzymać się i zacząć ponownie opadać. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy zaraz po pierwszym pociągu nadjeżdża drugi. Istnieje wtedy spore ryzyko, że kierowcy, którzy za bardzo się pospieszyli, nie zdążą zajechać z torów. A to grozi tragedią i właśnie za taką niewiedzę, kierowcom przysługuje tak wysoki mandat.

Na czym polega mandat w warunkach recydywy?

Jeśli nadal uważacie, że 2000 zł mandatu za przejechanie pod nie do końca podniesioną rogatką to dużo, nie mamy dla was dobrych wiadomości. Zgodnie z obowiązującym od kilku lat taryfikatorem, najpoważniejsze wykroczenia drogowe podlegają zasadzie recydywy. Oznacza to, że jeśli w ciągu dwóch lat po raz drugi popełnicie to samo wykroczenie, otrzymacie mandat w podwójnej kwocie. W omawianych przypadkach przekłada się to na 4000 zł.

Jak działa system Red Light na przejazdach kolejowych?

Warto też podkreślić, że mandat 2000 lub 4000 zł na przejazdach kolejowych nie jest karą teoretyczną, którą otrzymają tylko najwięksi pechowcy, łamiący przepisy na oczach patrolu policji. Sporo przejazdów kolejowych jest monitorowana, a w przypadkach naruszenia prawa, odpowiednie zgłoszenia trafiają na policję.

Ponadto rozwijany jest system Red Light, czyli automatycznego rejestrowania pojazdów, których kierowcy ignorują czerwone światło. Stosowany jest on głównie na dużych skrzyżowaniach, ale stopniowo trafia także na przejazdy kolejowe. Na nich opisywany mandat otrzymamy z automatu. Pierwsze systemy Red Light na przejazdach pojawiły się w następujących lokalizacjach:

Mandaty dla rowerzystów i pieszych na przejazdach kolejowych

Dodajmy jeszcze, że przepisy nie przewidują tu dyskryminacji i wysoki mandat na przejeździe kolejowym, dotyczy wszystkich kierujących pojazdami. Także rowerzystów. Jeśli więc cyklista ruszy, nie czekając na całkowite podniesienie się rogatek, również otrzyma mandat na 2000 zł lub 4000 zł w warunkach recydywy. Tak jak rowerzysta z poniższego nagrania:

Kary czekają także na pieszych, niewłaściwie zachowujących się na przejazdach kolejowych, ale w ich przypadku kary są już w większości niższe:

2000 złotych - wchodzenie na torowisko, kiedy zapory lub półzapory są opuszczone bądź rozpoczęto ich opuszczanie;

2000 złotych - dla osoby kierującej kolumną pieszych i poganiaczy zwierząt przy wejściu za sygnalizator z czerwonym światłem lub inne urządzenie nadające sygnały ostrzegawcze;

300 złotych - korzystanie z telefonu lub innego urządzenia odwracającego uwagę podczas przechodzenia przez torowisko;

50 złotych - chodzenie po torowisku i przechodzenie przez torowisko w niedozwolonym miejscu;

50 złotych - zwalnianie przy pokonywaniu torowiska.

Mercedes CLA 250+ z zasięgiem 791 km. Sprawdzam Samochód Roku 2026 INTERIA.PL