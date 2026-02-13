Spis treści: Ile lat mogą mieć opony według producentów? Jak sprawdzić datę produkcji opony? Mandat za złe opony podczas kontroli drogowej Jak rozpoznać oponę, która wymaga natychmiastowej wymiany?

Także diagnosta podczas przeglądu technicznego może zakwestionować opony - i to w sytuacji, gdy wysokość bieżnika wynosi co najmniej 1,6 mm, jak wskazują przepisy.

Problem polega na tym, że z upływem czasu wiązania chemiczne między elementami opony, z których jest stworzona słabną, guma twardnieje i traci elastyczność, a stalowe kordy mogą zacząć oddzielać się od otaczającego je kauczuku, co w skrajnych przypadkach prowadzi do gwałtownego rozerwania opony podczas jazdy z dużą prędkością. Proces ten zachodzi nawet wtedy, gdy samochód stoi nieużywany, a przyspieszają go wysokie temperatury, ekspozycja na promienie słoneczne oraz wilgoć

Ile lat mogą mieć opony według producentów?

Czołowi producenci ogumienia są w tej kwestii zaskakująco zgodni, choć różnią się w szczegółach - Michelin i Bridgestone zalecają, by nie używać opon starszych niż dziesięć lat od daty produkcji, niezależnie od stanu bieżnika i wizualnego wyglądu gumy, przy czym Michelin dodatkowo rekomenduje coroczne inspekcje po przekroczeniu pięcioletniego wieku opony. Goodyear sugeruje wymianę już po sześciu latach od wyprodukowania lub zamontowania na pojeździe. Oczywiście, można tu postawić znak zapytania i stwierdzić, że producentom zależy na takim przekazie, by kierowcy częściej kupowali nowe opony, jednak procesy starzenia się gumy są faktem - zwłaszcza, jeśli przechowujemy opony w miejscach, które ten proces przyspieszają.

Jak sprawdzić datę produkcji opony?

Każda opona wyprodukowana po roku 2000 ma na bocznej ściance tak zwany numer DOT, którego ostatnie cztery cyfry zdradzają dokładną datę powstania - pierwsze dwie wskazują tydzień, a kolejne dwie rok produkcji, więc, dla przykładu, kombinacja cyfr "2419" oznacza dwudziesty czwarty tydzień roku 201.

Warto przy okazji sprawdzić również koło zapasowe, o którym kierowcy nagminnie zapominają - starzeje się ono dokładnie tak samo jak pozostałe opony.

Mandat za złe opony podczas kontroli drogowej

Polskie przepisy wymagają minimalnej głębokości bieżnika na poziomie 1,6 milimetra, jednak funkcjonariusz podczas kontroli drogowej ocenia ogólny stan techniczny pojazdu, a więc również kondycję ogumienia wykraczającą poza sam pomiar głębokości rowków. Widoczne pęknięcia na bocznych ściankach, wybrzuszenia sugerujące uszkodzenie wewnętrznej struktury, a także ewidentne oznaki zestarzenia się gumy mogą skutkować mandatem w wysokości do 3 tys. zł, nawet jeśli bieżnik mieści się w normie.

W takiej sytuacji policjant może również zatrzymać dowód rejestracyjny, zakazać dalszej jazdy i skierować na badanie techniczne. Podobnie sytuacja wygląda podczas okresowego przeglądu technicznego - diagnosta ma prawo zakwestionować opony, które wizualnie wskazują na zaawansowany wiek lub uszkodzenia strukturalne.

Jak rozpoznać oponę, która wymaga natychmiastowej wymiany?

Pewne uszkodzenia są widoczne gołym okiem. Wybrzuszenia na bocznej ściance świadczą o uszkodzeniu wewnętrznych kordów i grożą nagłym wybuchem opony podczas jazdy, głębokie przecięcia czy rysy odsłaniające warstwy pod powierzchnią gumy dyskwalifikują oponę natychmiast, a tak zwane mikropęknięcia powstające pod wpływem promieni UV i zmian temperatury, wskazują na zaawansowane starzenie się materiału. Mniej oczywiste są uszkodzenia powstałe po uderzeniu w krawężnik czy wjechaniu w dziurę - mogą one naruszyć strukturę opony od wewnątrz, nie pozostawiając widocznych śladów na zewnątrz, a jedynym objawem będą delikatne wibracje kierownicy lub ściąganie pojazdu w jedną stronę.

