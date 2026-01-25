Większość kierowców nie łączy mapy w telefonie z wykroczeniem. W powszechnej świadomości "korzystanie z telefonu" wciąż oznacza rozmowę albo SMS. Nawigacja wydaje się czymś zupełnie innym - bezpiecznym i oczywistym. Tyle że przepisy nie rozróżniają treści na ekranie. Rozróżniają sposób korzystania z urządzenia.

To robią dziś miliony. I nikt nie uważa tego za ryzyko

Smartfon zastąpił fabryczne systemy. Jest szybszy, dokładniejszy, pokazuje korki i objazdy w czasie rzeczywistym. Dla wielu kierowców to podstawowe narzędzie w drodze do pracy, szkoły, na wakacje. Trudno dziś znaleźć auto, w którym nie leży telefon z włączoną mapą. To dlatego ten temat wywołuje tyle emocji - bo dotyczy większości, a nie marginesu.

Nie za rozmowę. Nie za SMS. Za coś, co wydaje się niewinne

Przez lata mówiono nam, że "nie wolno rozmawiać przez telefon". W głowie wielu kierowców zakaz kończy się dokładnie na tym. Mapa, objazd, korek - to już przecież nie "telefon". To tylko pomoc w drodze. Tyle że prawo widzi to inaczej.

W uchwycie - legalnie. W dłoni - wykroczenie

Granica nie przebiega między rozmową a nawigacją. Przebiega między telefonem w uchwycie a telefonem w dłoni. Dopóki urządzenie leży w mocowaniu i tylko na nie zerkasz - nie wypełniasz znamion wykroczenia. Problem zaczyna się w chwili, gdy bierzesz je do ręki i wykonujesz na nim czynności w czasie jazdy. To właśnie na tym "jednym ruchu" wpada dziś coraz więcej kierowców.

Prawo mówi wprost. I nie pyta, po co to robisz

Podstawą jest zakaz z art. 45 ust. 2 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym, który dotyczy korzystania z telefonu wymagającego trzymania go w ręku. Odpowiedzialność karna wynika z art. 97 Kodeksu wykroczeń, a konkretna sankcja z taryfikatorów obowiązujących od 2022 r.: 500 zł mandatu i 12 punktów karnych. W szczególnych wypadkach kara grzywny może sięgnąć 3 tysięcy złotych. Nie ma znaczenia, co było na ekranie - liczy się wyłącznie sposób użycia telefonu.

Dlaczego tak wielu jest zaskoczonych

W sieci widać jedno: niedowierzanie. Kierowcy nie czują się winni. W ich głowie nie było rozmowy ani wiadomości. Była mapa. To zderzenie codziennego nawyku z literą prawa sprawia, że temat wraca jak bumerang.

Jedyny sposób by uniknąć kary - trzeba korzystać z telefonu w sposób przewidziany w przepisach. W czasie jazdy - nie wyciągać go z uchwytu.

Technologia wyprzedziła świadomość

Mapy w smartfonach zmieniły sposób, w jaki jeździmy. Stały się standardem szybciej, niż zdążyliśmy nauczyć się, jak legalnie z nich korzystać. Granica między "normalnym" a "karalnym" przebiega dziś w miejscu, którego większość nawet nie zauważa.

