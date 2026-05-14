Kupisz winietę do Austrii i zapłacisz 800 zł. Pułapka zaskakuje kierowców

Czeka nas spora zmiana, bo od 1 lutego 2027 roku tradycyjne naklejki na szybę całkowicie znikną z austriackiego rynku. Zostanie jedynie wersja cyfrowa, która już teraz jest dostępna równolegle z papierową. Problem polega na tym, że nawet drobna pomyłka przy zakupie online może kierowcę słono kosztować.

Kara za brak winiety w Austrii - 200 euro za literówkę

Cyfrowa winieta jest powiązana z numerem rejestracyjnym pojazdu, który należy podać przy zakupie. Mimo że system wymaga dwukrotnego wpisania tablic, kierowcy regularnie popełniają tzw. literówki. Wystarczy przestawiona cyfra lub źle wpisana litera, by oprogramowanie austriackiej spółki autostradowej Asfinag uznało, że dany samochód wjechał na płatną drogę bez ważnej winiety.

Kierowca jest wówczas traktowany dokładnie tak samo, jak osoba próbująca świadomie ominąć opłatę, a kara za jazdę bez winiety wynosi 200 euro. Asfinag nie stosuje w takich sytuacjach żadnej taryfy ulgowej, nawet jeśli kierowca pokaże potwierdzenie zakupu z pomyłką. Jedyne, co można zrobić, to skorygować błąd w systemie po fakcie, aby uniknąć kolejnych naliczeń przy następnych przejazdach.

Winieta cyfrowa do Austrii - od kiedy ważna?

To kolejna pułapka, która zaskakuje turystów planujących wyjazd w ostatniej chwili. Zgodnie z unijnym prawem konsumenckim, klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez internet. Asfinag rozwiązała tę kwestię w sposób, który dla wielu kierowców jest nieintuicyjny.

Cyfrowa winieta dwumiesięczna oraz roczna, kupiona online, staje się ważna dopiero po 18 dniach od momentu zakupu. Jeśli ktoś planuje wyjazd na narty już za tydzień, taki dokument nic mu nie da. W takiej sytuacji jedynym wyjściem jest zakup winiety w punkcie stacjonarnym, czyli na stacji benzynowej, w kiosku, na przejściu granicznym lub w polskich punktach dystrybucji. Inaczej wygląda to z winietami krótkoterminowymi, ponieważ wersja jednodniowa i dziesięciodniowa działają od razu po opłaceniu, nawet jeśli kupimy je przez internet.

Ile kosztuje winieta do Austrii w 2026 roku?

Austriacy podnieśli ceny zgodnie z indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podwyżka wyniosła 2,9 proc. i objęła wszystkie winiety.

Winieta jednodniowa, dostępna wyłącznie w wersji cyfrowej, kosztuje teraz 9,60 euro zamiast 9,30 euro. Za winietę dziesięciodniową zapłacimy 12,80 euro, czyli o 40 centów więcej niż w poprzednim roku. Wariant dwumiesięczny podrożał z 31,80 do 32 euro, a winieta roczna kosztuje obecnie 106,80 euro, czyli o trzy euro więcej niż przed podwyżką. Warto pamiętać, że winieta roczna na 2026 rok jest ważna już od 1 grudnia i można jej używać do końca stycznia 2027 roku.

Gdzie kupić winietę do Austrii?

W sieci działa mnóstwo portali pośredniczących, które oferują winiety z dodatkową prowizją. To często serwisy nieautoryzowane, które naliczają znaczące marże w stosunku do oficjalnej ceny. Kierowca zwykle dostaje ważny dokument, ale płaci za niego znacznie więcej.

Spółka autostradowa zaleca dokładne sprawdzanie adresu strony przed zakupem. Najbezpieczniej kupować winietę bezpośrednio w aplikacji Asfinag, na oficjalnej stronie spółki, w punkcie stacjonarnym przy granicy lub przez sprawdzone podmioty współpracujące z austriackim operatorem.

Zgubione potwierdzenie zakupu winiety - co robić?

Sytuacja, w której potwierdzenie zakupu winiety ginie w skrzynce mailowej lub zostaje przypadkowo usunięte, nie powinna od razu wzbudzać u nas nerwów. Funkcjonariusze kontrolujący pojazdy na austriackich drogach mają bezpośredni dostęp do systemu i mogą sprawdzić ważność winiety na podstawie samego numeru rejestracyjnego.

Jeśli mamy wątpliwości co do statusu naszego dokumentu, ważność winiety można zweryfikować na dwa sposoby. Zarejestrowani użytkownicy mogą to zrobić z poziomu konta klienta lub aplikacji Asfinag, a wszyscy pozostali skorzystają z bezpłatnej weryfikacji na stronie evidenz.asfinag.at, gdzie wystarczy wpisać numer rejestracyjny.

Autostrady w Austrii bez winiety - lista odcinków

Mało który kierowca wie, że w Austrii istnieją krótkie odcinki autostrad zwolnione z opłat, choć stanowią one absolutny wyjątek od reguły. Z winiety zwolniony jest fragment A1 od przejścia granicznego Walserberg do węzła Salzburg-Nord oraz odcinek A12 od granicy w Kiefersfelden do węzła Kufstein-Sud, prowadzący przez Tyrol.

Bez opłaty można też przejechać fragment A14 od przejścia Horbranz do Hohenems w Vorarlbergu. Z opłat zwolniona zostanie również nowa A26, czyli zachodnia obwodnica Linzu, ale ten odcinek wciąż znajduje się w fazie budowy.

Co dalej z programem "CPN"? Domański w „Graffiti”: Jesteśmy elastyczni Polsat News