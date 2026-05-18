Spis treści: Dziecko z hulajnogą elektryczną. Od jakiego wieku można legalnie jeździć? Karta rowerowa do hulajnogi elektrycznej. Kiedy jest obowiązkowa? Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Chodnik nie jest pierwszym wyborem Tego na hulajnodze robić nie wolno Mandat za jazdę hulajnogą elektryczną? Taki scenariusz jest realny

W praktyce oznacza to, że dziecko może dostać prezent wart kilka tysięcy złotych, a potem usłyszeć, że na osiedlową ścieżkę rowerową czy ulicę legalnie wyjechać nim nie wolno. Granice wyznacza nie tylko wiek, ale też obowiązek posiadania odpowiednich uprawnień i konkretne zasady ruchu drogowego.

Policja właśnie przypomniała o tych zasadach w komunikacie skierowanym do rodziców i opiekunów w okresie komunijnym, zwracając uwagę, że atrakcyjny prezent powinien być dopasowany nie tylko do wieku dziecka, ale też do obowiązujących przepisów. W praktyce wielu rodziców orientuje się w ograniczeniach dopiero wtedy, gdy hulajnoga stoi już w domu.

Dziecko z hulajnogą elektryczną. Od jakiego wieku można legalnie jeździć?

Najważniejsza informacja jest jednoznaczna. Dziecko, które nie ukończyło 10 lat, co do zasady nie może samodzielnie poruszać się po drodze rowerem ani urządzeniem transportu osobistego, a hulajnoga elektryczna właśnie do tej kategorii przepisowo należy.

Policja zwraca uwagę, że dzieci poniżej 13. roku życia nie mogą poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych w ogóle - nawet pod opieką dorosłych. Wyjątkiem jest jedynie strefa zamieszkania.

W praktyce oznacza to, że jeśli dziecko dostało hulajnogę na komunię i ma 9 czy 10 lat, legalne korzystanie z niej na chodniku, ścieżce rowerowej czy jezdni będzie po prostu niemożliwe. Jazda może odbywać się wyłącznie na terenie prywatnym albo w strefie zamieszkania, gdzie obowiązują szczególne zasady ruchu. To szczególnie istotne, bo właśnie dzieci w tym wieku najczęściej są odbiorcami komunijnych prezentów.

Karta rowerowa do hulajnogi elektrycznej. Kiedy jest obowiązkowa?

Sam wiek nie wystarczy. Osoby między 13. a 18. rokiem życia muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, by legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Najczęściej będzie to karta rowerowa, ale przepisy dopuszczają także prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

To oznacza, że nastolatek bez karty rowerowej formalnie nie powinien jeździć hulajnogą po drogach publicznych, nawet jeśli świetnie radzi sobie z obsługą pojazdu i ma doświadczenie na rowerze.

Dopiero osoby pełnoletnie są zwolnione z obowiązku posiadania takich uprawnień.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną? Chodnik nie jest pierwszym wyborem

To kolejna kwestia, która często zaskakuje użytkowników. Podstawowa zasada jest prosta - hulajnoga elektryczna powinna poruszać się drogą dla rowerów albo pasem ruchu dla rowerów, jeśli taka infrastruktura istnieje.

Jeśli jej nie ma, możliwa jest jazda po jezdni, ale tylko wtedy, gdy na danej drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Wielu użytkowników automatycznie wybiera chodnik, tymczasem przepisy traktują to jako rozwiązanie wyjątkowe, dopuszczalne tylko w określonych sytuacjach, gdy nie ma żadnego z wyżej wymienionych warunków. Jednak jeżdżąc po chodniku trzeba się poruszać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego.

Tego na hulajnodze robić nie wolno

Lista zakazów jest dłuższa, niż może się wydawać.

Nie wolno przewozić pasażera, ciągnąć innych pojazdów ani transportować przedmiotów, które utrudniają kierowanie. Zakazana jest jazda po przejściu dla pieszych bez zejścia z hulajnogi. Nie można też korzystać z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy.

Warto pamiętać także o ograniczeniu technicznym - zgodnie z definicją hulajnoga elektryczna to pojazd zaprojektowany tak, by nie przekraczał prędkości 20 km/h. Ustawa Prawo o ruchu drogowym, art. 2 pkt 47b, definiuje hulajnogę elektryczną jako:

pojazd napędzany elektrycznie, dwuosiowy, z kierownicą, bez siedzenia i pedałów, konstrukcyjnie przeznaczony do poruszania się wyłącznie przez kierującego znajdującego się na tym pojeździe, z prędkością nie większą niż 20 km/h.

Mandat za jazdę hulajnogą elektryczną? Taki scenariusz jest realny

Nieprzestrzeganie tych zasad może skończyć się policyjną kontrolą i mandatem.

W praktyce problemem może być zarówno brak wymaganych uprawnień, jazda w niedozwolonym miejscu, jak i nieprawidłowe korzystanie z urządzenia.

Dlatego przed zakupem komunijnego prezentu warto spojrzeć szerzej niż tylko na cenę, zasięg czy wygląd hulajnogi. Bo w części przypadków największym problemem nie będzie sam sprzęt, lecz fakt, że dziecko zwyczajnie nie może jeszcze legalnie korzystać z niego tak, jak wyobrażali to sobie rodzice.

