Wiosna zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią na drogach ponownie pojawią się ciągniki rolnicze. Rolnicy szykują się do rozsypywania nawozów, do czego wykorzystają ciągniki wyposażone w tzw. TUR, czyli ładowacz czołowy. Spora część kierowców takich pojazdów celowo ustawia łyżkę możliwie wysoko, aby nie zahaczyć o przejeżdżające pojazdy. Inni z kolei obniżają ją maksymalnie nisko, co wzbudza obawy wśród innych kierowców.

Jazda ciągnikiem z ładowaczem czołowym a przepisy. Jak ustawić łyżkę?

Okazuje się jednak, że obowiązujące nad Wisłą przepisy nie określają wprost pozycji łyżki ładowacza podczas jazdy po drodze publicznej. Nie oznacza to jednak pełnej dowolności, ponieważ zastosowanie ma art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z którym pojazd musi gwarantować bezpieczeństwo pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, wszystkie elementy robocze wpływające na stateczność pojazdu lub bezpieczeństwo powinny być złożone, zabezpieczone lub zdemontowane na czas jazdy. Żaden z tych przepisów wprost jednak nie odnosi się do pozycji łyżki ładowacza.

W jakiej pozycji jechać z ładowaczem po asfalcie?

Ładowacz czołowy waży kilkaset kilogramów, dlatego realnie wpływa na prowadzenie i stateczność pojazdu w zależności od obciążenia, a także samej wysokości ustawienia. Tam, gdzie prawo mówi ogólnie, producenci maszyn są znacznie bardziej jednoznaczni. W instrukcjach obsługi zazwyczaj pojawiają się zapisy, które w przypadku kontroli drogowej lub wypadku mogą być traktowane jako punkt odniesienia.

John Deere zaleca, aby "utrzymywać łyżkę możliwie nisko nad ziemią, aby zachować stabilność maszyny i dobrą widoczność". Niemal w ten sam sposób pozycję transportową osprzętu określa JCB - "przed jazdą obniż osprzęt roboczy do bezpiecznej pozycji transportowej. Nisko ustawiona łyżka poprawia stabilność maszyny i zmniejsza ryzyko utraty kontroli". Warto dodać, że nie została określona konkretna wysokość w metrach.

Prawidłowa pozycja ładowacza czołowego w czasie jazdy po drogach publicznych. 123RF/PICSEL

Jechał traktorem z łyżką w górze. Dostał mandat

Fizyki nie da się oszukać - jazda z ładowaczem czołowym ustawionym w pozycji wysokiej to wyższy środek ciężkości, gorsza reakcja na skręt i hamowanie, a także pogorszona widoczność. Przy nagłym skręcie lub zatrzymaniu może dojść do przewrócenia się ciągnika, dlatego producenci w instrukcjach obsługi wskazują poprawny sposób jazdy po drogach publicznych.

Funkcjonariusze mogą ukarać kierującego mandatem w wysokości od 20 do 500 zł na podstawie ogólnych przepisów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, powołując się na art. 97 Kodeksu wykroczeń.

Czy można jechać po drodze z założonymi widłami do palet?

Nie brakuje również pytań, czy możliwa jest jazda po drodze publicznej ładowarką teleskopową lub ciągnikiem rolniczym z ładowaczem czołowym, na którym zamontowane są widły. Tę kwestię reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 roku z późniejszymi zmianami.

Treść § 45 ust. 1 mówi: "Ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny oraz przyczepa z tymi pojazdami są zbudowane, wyposażone i utrzymane tak, aby wystające części, które mogą naruszać stateczność pojazdu lub zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu, mogły być na czas jazdy zdemontowane lub złożone". Oznacza to, że jazda z dodatkowym osprzętem (jak chociażby widły do załadunku) jest zabroniona.

