Kierowcy dostają listy z wezwaniami do zapłaty 9,6 tys. zł. Nie ma odwołania

Spis treści: Ile wynosi kara za brak OC? Czy można odwołać się od kary za brak ubezpieczenia OC? Co wpływa na wielkość składki OC?

Początek roku 2026 przyniósł kolejne podwyżki dla kierowców. Między innymi podwyżki kar za brak OC, których wysokość powiązana jest bezpośrednią z pensją minimalną. Ta od 1 stycznia tego roku wzrosła z 4666 zł do 4806 zł. Co oznacza to dla kierowców, którzy zapomnieli o obowiązkowym ubezpieczeniu?

Ile wynosi kara za brak OC?

Wysokość kary za brak OC jest zmienna i zależy od dwóch czynników. Wylicza się ją na podstawie pensji minimalnej, która od 1 stycznia 2026 roku wzrosła z 4666 zł do 4806 zł brutto. Następnie stosuje się odpowiedni mnożnik, zależnie od tego jak długo nie mamy opłaconego ubezpieczenia oraz o jakim pojeździe jest mowa.

W przypadku samochodu osobowego, kara za nieposiadanie OC to dwukrotność minimalnego wynagrodzenia, dla ciężarówek, ciągników i autobusów - trzykrotność, a dla motocykli i innych pojazdów - jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia. W sytuacji, gdy okres bez ubezpieczenia nie przekracza trzech dni, nalicza się 20 proc. wartości maksymalnej kary, za opóźnienie od 4 do 14 dni - 50 proc, a za dłuższy brak polisy - 100 proc. Należności zaokrągla się do 10 zł.

W przypadku właścicieli osobówek stawki wyglądają następująco:

1920 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

4810 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

9610 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Kary za brak OC w przypadku motocykli wynoszą:

320 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

800 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

1600 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Za brak OC samochodów ciężarowych, ciągników i autobusów trzeba zapłacić:

2880 zł - przerwa w OC od 1 do 3 dni

7210 zł - przerwa w OC od 4 do 14 dni

14 420 zł - przerwa w OC trwająca powyżej 14 dni

Za egzekwowanie opłat z tytułu braku OC odpowiada Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). Wbrew obiegowej opinii kierowca nie musi zostać skontrolowany przez policję, aby wyszło na jaw, że nie płaci OC za swój pojazd. UFG samo weryfikuje swoje bazy i w razie wykrycia braku ciągłości w OC, wystawia kierowcom odpowiednie kary.

Czy można odwołać się od kary za brak ubezpieczenia OC?

Ubezpieczenie OC zwykle przedłuża się automatycznie na kolejny okres, więc zapominalscy zwykle nie mają się czego obawiać. Automatyczne odnowienie nie ma miejsca tylko w przypadku, gdy kupiliśmy od kogoś samochód i korzystamy z OC wykupionego przez poprzedniego właściciela lub kiedy nie opłaciliśmy całości poprzedniej składki. Jeżeli przegapiliśmy termin wykupienia nowej polisy OC, kary nie unikniemy.

Co innego, kiedy ubezpieczenie mamy, a i tak otrzymaliśmy zawiadomienie o wystawieniu kary. Trzeba wtedy przedstawić dowód posiadania ubezpieczenia. Jeśli w okresie wskazanym w wezwaniu pojazd był faktycznie ubezpieczony, należy dostarczyć UFG dowody na to, że ubezpieczenie było aktywne. Może się zdarzyć, że zakład ubezpieczeń nie przekazał prawidłowo informacji o polisie, co doprowadziło do niesłusznego oskarżenia o brak ubezpieczenia.

W sytuacji, gdy na samochodzie nie ciąży obowiązek posiadania OC - przykładowo, gdy został on skradziony - konieczne jest przedstawienie odpowiednich dokumentów potwierdzających te okoliczności, takich jak zgłoszenie kradzieży do policji. Jeżeli zaś pojazd został sprzedany przed okresem, na który UFG wskazuje brak ubezpieczenia, należy przedłożyć umowę sprzedaży oraz dowody na posiadanie ważnej polisy OC aż do dnia sprzedaży.

Jeśli jednak kara została nałożona słusznie, nadal można napisać odwołanie do UFG. Możliwe w takiej sytuacji jest rozłożenie płatności kary na raty lub pomniejszenie jej z uwagi na trudną sytuację finansową.

Co wpływa na wielkość składki OC?

Ubezpieczyciele podczas obliczania składek OC biorą pod uwagę szereg czynników. Są to:

wiek i doświadczenie kierującego - osoby młode i z niewielkim doświadczeniem w prowadzeniu pojazdów zazwyczaj ponoszą wyższe koszty OC w porównaniu z kierowcami bardziej doświadczonymi

miejsce zamieszkania - w miastach, gdzie ryzyko wypadków jest wyższe, mieszkańcy mogą oczekiwać na większe składki

typ oraz model pojazdu - ubezpieczenie samochodów o wyższej mocy silnika bywa droższe

historia ubezpieczeniowa - posiadacze pojazdów, którzy w przeszłości byli uczestnikami kolizji czy wypadków, muszą liczyć się z wyższymi składkami

przeznaczenie pojazdu - użytkowanie samochodu do celów prywatnych często wiąże się z niższymi kosztami ubezpieczenia niż w przypadku pojazdów służbowych

forma płatności - opłacenie ubezpieczenia za cały rok z góry (a nie rozbijanie go na raty) może skutkować otrzymaniem zniżek

Cupra Raval, czyli miejski elektryk, na torze. Przypomniała mi film Barei INTERIA.PL