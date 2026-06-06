Spis treści: W jakim wieku można jeździć motocyklem na kategorię B? Motocykle 125 ccm na prawo jazdy B. Wymaganie techniczne Mocne motocykle na kategorię B

Czas biegnie szybko i aż trudno uwierzyć, że kierowcy z prawem jazdy kategorii B mogą jeździć w Polsce motocyklami z silnikami o pojemności do 125 ccm już od niemal 12 lat. Dla wielu to wygodny i stosunkowo tani sposób na sprawne poruszanie się po zakorkowanym mieście.

Często bywa jednak tak, że dość szybko "stodwudziestkąpiątką" powoduje powstawanie niedosytu i chęć przesiadki na coś mocniejszego. Wbrew pozorom nie zawsze oznacza to konieczności robienia prawa jazdy kategorii A.

W jakim wieku można jeździć motocyklem na kategorię B?

Zgodnie z obowiązującymi od 2014 roku przepisami, kierowca z prawem jazdy kategorii B nie potrzebuje żadnego egzaminu czy nawet kursu przygotowawczego, aby wsiąść na motocykl z silnikiem 125 ccm. Jest tylko jeden warunek - trzeba mieć prawo jazdy kategorii B od przynajmniej trzech lat. Oznacza to w praktyce, że minimalny wiek, pozwalający na jazdę motocyklami bez kategorii A, to 21 lat.

Dodajmy, że posiadając uprawnienia kategorii B, mamy również możliwość prowadzenia motorowerów i skuterów klasy 50 ccm, których prędkość maksymalna nie przekracza 45 km/h i nie ma tu żadnych dodatkowych wymagań, takich jak wiek kierującego. Wszystkie jednoślady o większej pojemności czy prędkości są traktowane jako motocykle.

Motocykle 125 ccm na prawo jazdy B. Wymaganie techniczne

W przypadku motocykli, które można prowadzić z kategorią B, zwykle mówi się jedynie o pojemności silnika. Tak naprawdę wymogów jest jednak więcej:

pojemność skokowa silnika nie może przekraczać 125 ccm

moc maksymalna nie może być wyższa niż 11 kW, czyli 15 KM

stosunek mocy do masy motocykla nie może być większy niż 0,1 kW/kg, co w praktyce oznacza, że przy maksymalnej mocy 11 kW motocykl nie może być lżejszy niż 110 kg

Wytyczne te sprawiają, że wymagania na kategorię B spełnia zdecydowana większość motocykli dostępny na rynku, choć na rynku używanych można spotkać motocykle klasy 125, które przekraczają limit mocy (np. dwusuwowa Aprilia RS125). Popularnymi modelami są wszelkiego rodzaju skutery i maksi skutery klasy 125 - bardzo praktyczne w mieście, a także motocykle sportowe i klasyczne takie jak Honda CB 125, Yamaha R125 czy polskie Junaki i Romety.

Mocne motocykle na kategorię B

Tym o czym większość kierowców nie wie, jest fakt, że nowelizacja przepisów w 2014 roku nie była jedyną, jaka miała miejsce w sprawie wymogów do prowadzenia motocykli. W grudniu 2018 roku pojawił się zapis, pozwalający prowadzenie na kategorię B także motocykli trójkołowych i to bez ograniczeń co do pojemności lub mocy silnika. Ale pojawiły się inne zastrzeżenia.

Motocykl trójkołowy na prawo jazdy kategorii B musi posiadać homologację L5e i spełniać jej wymagania techniczne. Wytyczne homologacji wymagają aby przynajmniej dwa z trzech kół motocykla znajdowały się w jednej osi (z przodu lub z tyłu - co w większości wyklucza motocykle z wózkiem bocznym), a odległość pomiędzy dwoma kołami w jednej osi nie może być mniejsza niż 460 mm.

Na rynku nie brakuje ofert spełniających te wymagania, choć zdecydowana większość to skutery: np. Yamaha Tricity (125 i 300), Piaggio MP3 (różne pojemności), Kymco CV3, czy Peugeot Metropolis (różne pojemności). Wśród motocykli wymagania Homologacji spełniają między innymi trajki Harley-Davidson Tri-Glide, oraz maszyny trójkołowe marki Can-Am. Z kolei wymagań L5e nie spełnia trójkołowy motocykl Yamaha Niken, który ma rozstaw kół wynoszący 410 mm.

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