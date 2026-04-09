Kask na rowerze w Polsce. Co mówią przepisy i co zmieni się w 2026?
Pytanie o obowiązek noszenia kasku rowerowego wraca regularnie, a część kierowców i rowerzystów jest przekonana, że przepisy dawno już go wprowadziły. To nieprawda, przynajmniej jeśli chodzi o dorosłych. Dla dzieci sytuacja zmieni się jednak już w czerwcu 2026 roku, gdy wejdą w życie znowelizowane przepisy prawa o ruchu drogowym, które po raz pierwszy w historii polskiego ustawodawstwa nałożą na nieletnich obowiązek jazdy w kasku ochronnym.
Spis treści:
- Czy kask rowerowy jest obowiązkowy dla dorosłych?
- Obowiązkowy kask dla dzieci od czerwca 2026 roku
- Kiedy dziecko nie musi mieć kasku na rowerze?
- Dlaczego warto jeździć w kasku rowerowym?
Temat kasku rowerowego można rozpatrywać z perspektywy prawnej, gdzie odpowiedź jest jednoznaczna, ale też z perspektywy zdrowotnej, gdzie statystyki urazów głowy nie pozostawiają miejsca na dyskusję. Kask pochłania do 70 proc. energii uderzenia, a według danych Komisji Europejskiej zmniejsza liczbę śmiertelnych urazów głowy o 71 proc.
Czy kask rowerowy jest obowiązkowy dla dorosłych?
Nie. Prawo o ruchu drogowym w Polsce nie nakłada na dorosłego rowerzystę obowiązku jazdy w kasku. Policjant nie może nałożyć mandatu ani pouczenia za sam brak kasku na rowerze. W świetle przepisów rower jest pojazdem poruszanym siłą mięśni osoby jadącej, co odróżnia go od motoroweru czy motocykla, gdzie kask jest bezwzględnie wymagany pod groźbą mandatu i punktów karnych.
Polska nie jest w tym odosobniona. Obowiązku noszenia kasku przez dorosłych rowerzystów nie ma również w Niemczech, Danii, Belgii i Finlandii, czyli krajach uchodzących za wzór kultury rowerowej. Przepisy różnią się natomiast w szczegółach w poszczególnych państwach europejskich. W Czechach kask jest obowiązkowy do 18. roku życia, w Portugalii obowiązuje na rowerach elektrycznych, a na Węgrzech wymagany jest przy prędkości przekraczającej 40 km/h.
Obowiązkowy kask dla dzieci od czerwca 2026 roku
Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo o ruchu drogowym 17 października 2025 roku. Senat zaakceptował ją bez poprawek, a prezydent złożył podpis.5. Nowe przepisy zaczną obowiązywać dokładnie 3 czerwca 2026 roku.
Kluczowa zmiana dotyczy osób poniżej 16. roku życia, które będą zobowiązane do noszenia kasku ochronnego podczas jazdy rowerem, rowerem z napędem elektrycznym, hulajnogą elektryczną oraz urządzeniem transportu osobistego. Obowiązek dotyczy poruszania się w przestrzeni publicznej, czyli na drogach, ścieżkach rowerowych, ale też w parkach i innych miejscach ogólnodostępnych.
Kiedy dziecko nie musi mieć kasku na rowerze?
Ustawodawca przewidział wyjątki od obowiązku noszenia kasku przez dzieci. Dotyczą one sytuacji, w których dziecko jest pasażerem, a nie kierującym, i konstrukcja urządzenia transportowego uniemożliwia założenie kasku. Dziecko nie musi nosić kasku:
●gdy jest przewożone w foteliku rowerowym z pasami, których konstrukcja uniemożliwia założenie kasku
●gdy podróżuje w przyczepce rowerowej wyposażonej fabrycznie w pasy bezpieczeństwa
●gdy jest przewożone w wózku rowerowym z fotelkiem lub fabrycznymi pasami,
●gdy jedzie na rowerze przeznaczonym do przewozu osób, którego budowa nie pozwala na użycie kasku, pod warunkiem że siedzisko ma fabryczne pasy.
Dlaczego warto jeździć w kasku rowerowym?
Statystyki urazów głowy wśród rowerzystów nie wymagają komentarza. Według danych Instytutu Matki i Dziecka nawet połowa zgonów pourazowych u dzieci spowodowana jest urazem głowy, a trwałego kalectwa po takim urazie doświadcza co drugie poszkodowane dziecko. Co czwarty mały pacjent na izbie przyjęć trafił tam właśnie z powodu urazu głowy.
Kask nie eliminuje ryzyka wypadku, ale radykalnie zmniejsza jego skutki. Struktura kasku absorbuje energię uderzenia, a przy upadku chroni również częściowo twarz, izolując ją od nawierzchni grubością skorupy. Bez kasku nawet pozornie niegroźny upadek z roweru może skończyć się wstrząśnieniem mózgu, złamaniem kości czaszki, krwiakiem podtwardówkowym lub obrzękiem mózgu i wielomiesięczną rehabilitacją.
Markowy kask rowerowy spełniający europejskie normy bezpieczeństwa kosztuje od 150 do 400 zł. Kaski dziecięce uznanych producentów, takich jak Abus, Uvex czy Met, można kupić za jeszcze mniej.