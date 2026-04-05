Włoskie prawo drogowe od lat wymaga, by każdy ładunek wystający poza obrys tylnej części pojazdu był oznaczony specjalną tablicą ostrzegawczą. Przepis ten dotyczy również bagażników rowerowych montowanych na haku holowniczym, nawet jeśli bagażnik ma własne oświetlenie, odblaskowe elementy i powtórzenie tablicy rejestracyjnej.

Tablica ostrzegawcza na bagażnik rowerowy - co mówią włoskie przepisy?

Tablica ostrzegawcza musi mieć wymiary co najmniej 50 na 50 centymetrów, być wykonana z blachy lub innego sztywnego materiału i pokryta biało-czerwonymi ukośnymi pasami, dokładnie pięcioma czerwonymi. Tablicę mocuje się na najbardziej wystającym punkcie ładunku, tak by była dobrze widoczna dla nadjeżdżających z tyłu pojazdów.

Jeśli bagażnik z rowerami wystaje poza obrys pojazdu po obu stronach, konieczne są dwie tablice, zamontowane odpowiednio na lewym i prawym skrajnym punkcie ładunku. W praktyce przy standardowym bagażniku na hak z dwoma rowerami najczęściej wystarczy jedna tablica.

Mandat za brak tablicy ostrzegawczej we Włoszech

Za brak wymaganej tablicy włoska policja nakłada mandat w wysokości 87 euro. To jednak nie koniec nieprzyjemności, bo funkcjonariusze mogą dodatkowo zakazać dalszej jazdy do momentu prawidłowego oznakowania ładunku.

Tablice ostrzegawcze spełniające włoskie wymagania można kupić w Polsce przed wyjazdem w sklepach z akcesoriami motoryzacyjnymi i rowerowymi, a ich ceny zaczynają się od około 80 zł. Warto zaopatrzyć się w nie zawczasu, bo we Włoszech, zwłaszcza w popularnych turystycznie regionach, ceny potrafią być znacząco wyższe, a dostępność w mniejszych miejscowościach ograniczona.

Czy Włochy zmieniły przepisy o tablicach ostrzegawczych?

Na początku 2025 roku pojawiły się informacje o planowanych zmianach, które miały zwolnić z obowiązku oznakowania bagażniki montowane na haku holowniczym. Późniejsze okólniki włoskiego ministerstwa transportu dodatkowo wzmocniły wrażenie, że wyjątki od dotychczasowych przepisów są na horyzoncie. Ostatecznie jednak żadne wyłączenia nie weszły w życie i obowiązek stosowania tablic ostrzegawczych pozostaje w mocy w niezmienionej formie, niezależnie od typu bagażnika.

Przepis dotyczy wszystkich pojazdów poruszających się po włoskich drogach, zarówno z rejestracją włoską, jak i zagraniczną, więc polskie tablice rejestracyjne nie stanowią żadnego wyjątku.

Kierowca miał ponad 2 promilu alkoholu i o mało nie przejechał interweniującej kobiety Policja