Mandat na przejeździe kolejowym za zbyt wczesny wjazd

Przejazdy kolejowe należą do najbardziej niebezpiecznych elementów infrastruktury drogowej. Z tego powodu w taryfikatorze mandatów, obowiązującym również w 2026 roku, utrzymano wysokie kary za wykroczenia popełniane w tych miejscach.

Jednym z najczęstszych błędów jest wjazd na przejazd w momencie, gdy rogatki dopiero się podnoszą. Przepisy są jednoznaczne: kierowca może wjechać na tory dopiero wtedy, gdy zapory zostaną całkowicie uniesione. W praktyce oznacza to pozycję pionową, czyli kąt 90 stopni względem jezdni. Do tego momentu rogatki traktowane są jak sygnał zakazu ruchu.

Wjazd na przejazd, gdy zapory nadal się podnoszą, jest wykroczeniem zagrożonym mandatem w wysokości 2000 zł.

4000 zł mandatu na przejeździe kolejowym - kiedy działa recydywa?

Na jednorazowej karze sprawa może się jednak nie zakończyć. Wykroczenia popełniane na przejazdach kolejowych objęte są zasadą recydywy. Oznacza to, że jeśli kierowca w ciągu dwóch lat ponownie popełni to samo wykroczenie, mandat zostaje podwojony.

W praktyce zbyt wczesny wjazd przy podnoszących się rogatkach może zakończyć się karą w wysokości 4000 zł oraz 15 punktami karnymi. Taka sama sankcja grozi również za wjazd na przejazd przy czerwonym świetle sygnalizatora lub w sytuacji, gdy po drugiej stronie torów nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.

Dlaczego policja karze tak surowo na przejazdach kolejowych?

Wysokie kary nie są przypadkowe. Podnoszące się rogatki nie zawsze oznaczają, że zagrożenie minęło. Zdarza się, że bezpośrednio po jednym pociągu nadjeżdża kolejny, jadący z przeciwnego kierunku. W takiej sytuacji system zabezpieczeń może zatrzymać zapory lub ponownie rozpocząć ich opuszczanie.

Kierowca, który wjedzie na tory zbyt wcześnie, ryzykuje utknięcie pomiędzy rogatkami. Czas reakcji jest wtedy minimalny, a skutki ewentualnego zderzenia z pociągiem - tragiczne. To realne zagrożenie życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego stoi za surowością przepisów, a nie fiskalne podejście służb.

