Spis treści: Jakie jest ograniczenie prędkości z przyczepą w Niemczech? Mandaty za prędkość z przyczepą w terenie zabudowanym Mandaty za prędkość z przyczepą poza terenem zabudowanym Limity prędkości z przyczepą w Europie

W Niemczech, przez które przejeżdża większość Polaków jadących na zachód Europy, mandaty za przekroczenie prędkości z przyczepą są znacząco wyższe niż dla samochodu bez dodatkowego ładunku "na plecach". Różnica sięga nawet trzykrotności standardowej kary, a do tego dochodzą punkty i zakaz prowadzenia pojazdów.

Jakie jest ograniczenie prędkości z przyczepą w Niemczech?

W Niemczech samochód z przyczepą może jechać maksymalnie 80 km/h zarówno na drogach krajowych, jak i na autostradach. Istnieje możliwość uzyskania specjalnego zezwolenia na jazdę 100 km/h, ale dotyczy ono wyłącznie autostrad i dróg szybkiego ruchu, nie zwykłych dróg krajowych. Zezwolenie wymaga spełnienia szeregu warunków technicznych dotyczących przyczepy i samochodu.

Dla porównania - samochód osobowy bez przyczepy na niemieckiej autostradzie nie ma ograniczenia prędkości (poza odcinkami oznakowanymi), a na drogach krajowych może jechać 100 km/h.

Mandaty za prędkość z przyczepą w terenie zabudowanym

W miastach i miejscowościach różnice w wysokości kar są najbardziej odczuwalne. Przekroczenie prędkości o 16-20 km/h samochodem osobowym to w Niemczech 70 euro. Ten sam manewr z przyczepą oznacza już 160 euro i punkt karny - ponad dwukrotnie więcej.

Przy przekroczeniu o 21-25 km/h kierowca bez przyczepy zapłaci 115 euro i dostanie jeden punkt (w Niemczech ich limit wynosi osiem). Z przyczepą - 175 euro i również punkt. Różnica rośnie wraz z prędkością. Przekroczenie o 31-40 km/h to 260 euro bez przyczepy, ale już 340 euro z przyczepą. Przy przekroczeniu powyżej 60 km/h obie kategorie kierowców zapłacą 800 euro, dostaną dwa punkty i trzymiesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Mandaty za prędkość z przyczepą poza terenem zabudowanym

Na drogach krajowych i autostradach proporcje są podobne. Przekroczenie o 16-20 km/h bez przyczepy to 60 euro, z przyczepą - 140 euro i punkt karny. Różnica jest więc ponad dwukrotna.

Najbardziej dotkliwe są kary za przekroczenie o 31-40 km/h. Kierowca samochodu osobowego zapłaci 200 euro i dostanie punkt (zakaz prowadzenia grozi dopiero przy powtórnym wykroczeniu w ciągu roku). Kierowca z przyczepą dostaje od razu 255 euro, dwa punkty i miesięczny zakaz prowadzenia pojazdów.

Przy przekroczeniu o 41-50 km/h różnica wynosi 480 euro z przyczepą wobec 320 euro bez niej. W obu przypadkach kierowca traci prawo jazdy na miesiąc.

Limity prędkości z przyczepą w Europie

Planując podróż przez kilka krajów, warto sprawdzić lokalne przepisy, bo różnią się znacząco. Najbardziej liberalne mają takie kraje jak Francja (130 km/h na autostradach, 110 km/h na drogach szybkiego ruchu), Belgia i Rumunia (do 120 km/h na autostradach). Holandia, Luksemburg, Hiszpania, Chorwacja, Estonia i Słowacja pozwalają rozpędzić się z przyczepą do maksymalnie 90 km/h.

Limit 100 km/h obowiązuje w Portugalii, Bułgarii, Słowenii i Austrii. Najbardziej restrykcyjne są Niemcy, Norwegia, Węgry, Finlandia, Włochy, Irlandia, Szwajcaria, Dania, Szwecja, Polska, Czechy i Grecja - wszędzie tam obowiązuje limit 80 km/h.

W niektórych krajach limity zależą też od masy przyczepy i jej wyposażenia technicznego, dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić szczegółowe przepisy. Producenci przyczep kempingowych często podają też własne zalecenia dotyczące maksymalnej prędkości - i mogą być one niższe niż prawne limity.

