Większość kierowców skupia się na przepisach dotyczących jazdy, a pomija te, które dotyczą samego samochodu. Tymczasem prawo jasno określa, jakie warunki musi spełniać pojazd i co powinno znajdować się na jego wyposażeniu. Ustawa wyznacza ogólne zasady, a szczegóły doprecyzowuje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów. W praktyce wielu kierowców popełnia tu prosty błąd - wierzy w rzeczy, które nigdy nie były obowiązkowe, i ignoruje te, które mogą mieć realne konsekwencje podczas kontroli.

Obowiązkowe wyposażenie auta. Lista jest zaskakująco krótka

Z punktu widzenia przepisów sprawa jest prosta - samochód musi mieć tylko dwa elementy: trójkąt ostrzegawczy i gaśnicę. I to wszystko.

Wbrew powszechnym przekonaniom apteczka pierwszej pomocy ani kamizelka odblaskowa nie są w Polsce obowiązkowe. Wielu kierowców wciąż traktuje je jako wymagane wyposażenie, choć w rzeczywistości to tylko rozsądne dodatki zwiększające bezpieczeństwo.

Tego lepiej nie wozić. Można dostać mandat i stracić dowód

Znacznie więcej problemów może pojawić się przy kontroli tego, co przewozimy w aucie. Przepisy zabraniają transportowania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla kierowcy lub pasażerów.

W praktyce chodzi m.in. o takie rzeczy jak siekiery, maczety czy kije bejsbolowe. Jeśli funkcjonariusz uzna, że są przewożone w sposób niebezpieczny - na przykład luzem w kabinie lub bagażniku - może nałożyć mandat, a nawet zatrzymać dowód rejestracyjny.

Kluczowe jest tu zabezpieczenie. Te same przedmioty mogą być przewożone legalnie, ale tylko wtedy, gdy są odpowiednio unieruchomione i nie stanowią zagrożenia podczas jazdy.

Tego nie możesz zamontować w samochodzie

Przepisy jasno określają również, jakie modyfikacje są niedozwolone. Dotyczy to przede wszystkim oświetlenia i elementów, które mogą wprowadzać innych uczestników ruchu w błąd lub upodabniać auto do pojazdu uprzywilejowanego, takiego jak radiowóz czy ambulans.

Zakazane są także urządzenia służące do wykrywania lub zakłócania sygnałów policyjnych radarów - pod warunkiem, że są gotowe do użycia. Samo ich przewożenie nie jest karalne, jeśli pozostają wyłączone i odpowiednio zapakowane.

