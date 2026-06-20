W skrócie W Europie nie obowiązuje jednolity limit alkoholu dla kierowców, a jego wysokość zależy od kraju i kategorii kierowcy.

Próg dopuszczalnego stężenia alkoholu różni się – w Polsce wynosi do 0,2 promila, w Niemczech standardowo 0,5 promila, natomiast niektóre kraje, takie jak Czechy czy Słowacja, stosują całkowity zakaz.

Najwyższy limit alkoholu w Europie obowiązuje w Liechtensteinie i wynosi 0,8 promila.

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Najczęstszym progiem na kontynencie jest 0,5 promila, ale to wartość obarczona licznymi wyjątkami. Część państw stosuje całkowity zakaz prowadzenia po alkoholu, inne obniżają limit dla kierowców początkujących i zawodowych.

Ile promili można mieć w Polsce w 2026 roku

W Polsce dopuszczalna zawartość alkoholu u kierowcy wynosi do 0,2 promila we krwi. Wynik od 0,2 do 0,5 promila oznacza stan po użyciu alkoholu, czyli wykroczenie, a powyżej 0,5 promila - stan nietrzeźwości, który jest już przestępstwem. To rozróżnienie decyduje o wysokości kary. Zgodnie z art. 46 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, znaczenie ma zarówno stężenie we krwi, jak i obecność alkoholu w wydychanym powietrzu - od 0,1 do 0,25 mg na dm sześcienny przy stanie po użyciu i powyżej tej wartości przy nietrzeźwości.

Za jazdę po użyciu alkoholu grozi grzywna od 2,5 tys. zł lub areszt, zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat oraz 15 punktów karnych. W stanie nietrzeźwości kierowca odpowiada surowiej: karą pozbawienia wolności do 3 lat (do 5 lat w recydywie), zakazem prowadzenia na minimum 3 lata, świadczeniem pieniężnym od 5 zł do 60 tys. zł, a w określonych przypadkach - przy stężeniu powyżej 1,5 promila, recydywie lub po spowodowaniu wypadku - także przepadkiem samochodu. Ten sam próg 0,2 promila obowiązuje w Polsce kierowców początkujących i zawodowych.

Limit alkoholu w Niemczech - 0,5 promila, ale nie dla każdego

W Niemczech standardowy próg wynosi 0,5 promila, jednak z zastrzeżeniem. Kierowcy w okresie próbnym (Probezeit), trwającym dwa lata od uzyskania uprawnień, oraz wszyscy poniżej 21. roku życia obowiązuje całkowity zakaz - 0,0 promila. Niemcy stosują też dodatkowy próg administracyjny: już od 0,3 promila kierowca, który spowoduje kolizję lub jedzie w sposób niepewny, może odpowiadać karnie. Kierowców zawodowych obowiązuje zero promili.

Limit alkoholu we Francji

We Francji obowiązuje próg 0,5 promila, ale początkujący kierowcy mogą mieć maksymalnie do 0,2. Za początkującego uznaje się tu osobę z prawem jazdy krótszym niż trzy lata (lub dwa lata, jeśli ukończyła kurs jazdy pod okiem instruktora). Francja jest też ciekawym przypadkiem wśród kierowców zawodowych - standardowo obowiązuje ich 0,5 promila, ale prowadzący autobusy i autokary muszą trzymać się limitu 0,2 promila.

Limit alkoholu w Hiszpanii - niższy dla młodych kierowców

W Hiszpanii doświadczeni kierowcy mogą mieć do 0,5 promila, ale osoby z prawem jazdy krótszym niż dwa lata - już tylko 0,3 promila. Ten sam obniżony próg 0,3 promila dotyczy kierowców zawodowych, prowadzących pojazdy uprzywilejowane oraz przewożących towary niebezpieczne. Niepełnoletni muszą być całkowicie trzeźwi. Hiszpania należy do krajów, gdzie kontrole są intensywne, szczególnie w sezonie turystycznym i w rejonach nadmorskich.

Limit alkoholu we Włoszech - zero dla początkujących

We Włoszech standardowy próg to 0,5 promila, ale kierowcy z prawem jazdy krótszym niż trzy lata oraz wszyscy zawodowi muszą mieć zero promili. Włoskie kary rosną progresywnie wraz ze stężeniem i przy wyższych wartościach obejmują konfiskatę pojazdu.

Limit alkoholu w Austrii - 0,1 promila dla nowych kierowców

W Austrii obowiązuje próg 0,5 promila, ale przekroczenie 0,8 promila skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy. Kierowcy z uprawnieniami krótszymi niż trzy lata oraz zawodowi mają obniżony limit - zaledwie 0,1 promila..

Kraje z zerowym limitem - Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia

Grupa państw z całkowitym zakazem prowadzenia po alkoholu jest spora. Zerowy limit (0,0 promila) dla wszystkich kierowców obowiązuje w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Rumunii. Czechy słyną przy tym z rygorystycznego egzekwowania przepisu, a kary potrafią być wysokie nawet przy śladowych ilościach.

Limity alkoholu w krajach skandynawskich - Norwegia i Szwecja

W Norwegii i Szwecji obowiązuje jednolity, niski próg 0,2 promila dla wszystkich kierowców - doświadczonych, początkujących i zawodowych. Kraje skandynawskie znane są z surowego podejścia do trzeźwości za kierownicą i konsekwentnych kontroli. W Norwegii kierowców zawodowych dodatkowo obowiązuje zakaz spożywania alkoholu w godzinach pracy oraz na osiem godzin przed jej rozpoczęciem. W Danii i Finlandii próg jest wyższy i wynosi 0,5 promila, jednolicie dla wszystkich grup kierowców.

Limit alkoholu w Holandii - niższy przez pierwsze pięć lat

W Holandii doświadczeni kierowcy mają próg 0,5 promila, ale osoby z prawem jazdy krótszym niż pięć lat - tylko 0,2 promila. To jeden z dłuższych okresów obniżonego limitu w Europie.

Liechtenstein - najwyższy limit w Europie

Liechtenstein wyróżnia się na tle kontynentu progiem 0,8 promila, najwyższym w Europie, obowiązującym także kierowców początkujących. Zawodowcy mogą "osiągnąć" tę samą wartość, ale mają zakaz spożywania alkoholu w godzinach pracy oraz na sześć godzin przed jej rozpoczęciem.

Od czego zależy stężenie alkoholu we krwi

Nie istnieje przelicznik, który pozwoliłby precyzyjnie wyliczyć, ile można wypić przed jazdą. Na stężenie alkoholu w organizmie wpływa masa ciała, płeć, rodzaj i ilość wypitego alkoholu, tempo spożycia oraz czas, jaki upłynął od ostatniej dawki. Znaczenie mają też indywidualne cechy organizmu - dwie osoby po tej samej ilości alkoholu mogą uzyskać różne wyniki badania. Najwyższe stężenie pojawia się zwykle po około 1-1,5 godziny od spożycia, co oznacza, że poranny wynik po wieczornym piciu bywa wyższy, niż zakłada kierowca.





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