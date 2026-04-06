Podczas kontroli za przekroczenie prędkości kierowcy najczęściej tłumaczą się pośpiechem, przeoczeniem znaku albo przekonaniem, że na danym odcinku można jechać szybciej. Takie argumenty nie mają jednak znaczenia - przepisy obowiązują niezależnie od sytuacji. Dlatego warto odświeżyć sobie podstawowe limity prędkości i najczęściej spotykane ograniczenia na polskich drogach.

Jakie limity prędkości obowiązują w Polsce

W terenie zabudowanym obowiązuje dziś limit 50 km/h, o ile znaki nie wskazują inaczej. Co istotne, dotyczy to całej doby. Jeszcze kilka lat temu w nocy można było jechać szybciej - od 23:00 do 5:00 limit wynosił 60 km/h, ale przepis ten został zniesiony w 2021 roku.

Poza terenem zabudowanym zasady są inne. Na drogach jednojezdniowych, dwukierunkowych można jechać do 90 km/h. Jeśli droga ma dwie jezdnie i co najmniej dwa pasy ruchu, limit rośnie do 100 km/h. Warto pamiętać, że przepisy przewidują utratę prawa jazdy także poza terenem zabudowanym - jeśli kierowca przekroczy prędkość o 50 km/h.

Ile można jechać na ekspresówce i autostradzie

Na autostradach w Polsce obowiązuje limit 140 km/h. W przypadku dróg ekspresowych sytuacja jest bardziej złożona, bo dopuszczalna prędkość zależy od konstrukcji drogi - i to właśnie tutaj kierowcy najczęściej popełniają błędy.

Na ekspresówkach z dwiema jezdniami można jechać do 120 km/h. Problem pojawia się na drogach jednojezdniowych, gdzie limit wynosi już tylko 100 km/h. Wielu kierowców traktuje je jednak jak drogi dwujezdniowe i przekracza prędkość.

Inne limity dla zespołów pojazdów

Opisane powyżej prędkości dotyczą samochodów do 3,5 tony (osobowych i ciężarowych) i motocykli, a pozostałe pojazdy i zespoły pojazdów podlegają pod zupełnie inne ograniczenia:

Autobusy: 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej, 90 w terenie niezabudowanym, 50 w terenie zabudowanym

Ciężarówki: 80 km/h na autostradach, drogach ekspresowych i zwykłych, 50 w terenie zabudowanym

Zespoły pojazdów (np. samochody z przyczepą): 80 km/h na autostradach i drogach ekspresowych, 70 na zwykłych, 50 w terenie zabudowanym

Taryfikator mandatów za prędkość

Od września 2022 znacznie wzrosły kary za przekroczenie prędkości, co oznacza, że każde takie wykroczenie kosztuje kierowcę znacznie więcej. Oto obowiązujący taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości:

do 10 km/h - 50 zł i 1 pkt karny,

o 11-15 km/h - 100 zł i 2 pkt karne,

o 16-20 km/h - 200 zł i 3 pkt karne,

o 21-25 km/h - 300 zł i 5 pkt karnych,

o 26-30 km/h - 400 zł i 7 pkt karnych,

o 31-40 km/h - 800 zł i 9 pkt karnych,

o 41-50 km/h - 1000 zł i 11 pkt karnych,

o 51-60 km/h - 1500 zł i 13 pkt karnych,

o 61-70 km/h - 2000 zł i 14 pkt karnych,

od 71 km/h - 2500 zł i 15 pkt karnych.

W 2022 roku weszła też w życie zasada recydywy, czyli podwójnej stawki mandatu dla kierowcy, który popełnił drugi raz to samo wykroczenie w ciągu dwóch lat. Do recydywy nie łapią się lżejsze przewiny, czyli przekroczenie prędkości o maksymalne 30 km/h. Oto stawki za większe przekroczenia:

o 31-40 km/h - 1600 zł i 9 pkt karnych,

o 41-50 km/h - 2000 zł i 11 pkt karnych,

o 51-60 km/h - 3000 zł i 13 pkt karnych,

o 61-70 km/h - 4000 zł i 14 pkt karnych,

od 71 km/h - 5000 zł i 15 pkt karnych.

Przy obecnym taryfikatorze nawet niewielkie przekroczenie prędkości szybko przekłada się na konkretne koszty. Tym bardziej warto wiedzieć, jakie limity obowiązują w różnych sytuacjach i nie zakładać, że na każdej drodze można jechać tak samo.

