Spis treści: Ile punktów do utraty prawa jazdy? Utrata prawa jazdy za punkty. Kierowcy znaleźli sposób Czy kurs reedukacyjny redukuje punkty karne?

Ile punktów do utraty prawa jazdy?

Ograniczona liczba punktów ma powodować, że wszyscy kierowcy są równi wobec prawa i, przynajmniej w teorii, przestrzegają przepisów. Opłacenie mandatu przez osobę lepiej sytuowaną z reguły nie obciąża budżetu w znaczący sposób, ale świadomość, że mamy już punkty karne na koncie, sprawia, że powinniśmy się bardziej pilnować, kiedy prowadzimy. Przekroczenie limitu 24 punktów karnych kończy się bowiem zatrzymaniem prawa jazdy i koniecznością ponownego zdawania egzaminu państwowego.

Wielu kierowców lubi jednak szukać różnego rodzaju furtek pozwalających na uniknięcie, bądź przynajmniej ograniczenie, konsekwencji swoich czynów. I tak wymyślono nową i, co warto podkreślić, legalną metodę, by to zrobić.

Utrata prawa jazdy za punkty. Kierowcy znaleźli sposób

Tym sposobem jest skorzystanie z możliwości odmowy przyjęcia mandatu i skierowania sprawy do sądu. Punkty karne nie są wówczas przypisywane do konta kierowcy do momentu uprawomocnienia się wyroku sądowego. W tym miejscu warto zaznaczyć, że nawet po przyjęciu mandatu kierujący ma siedem dni na zmianę decyzji i skierowanie sprawy właśnie na ścieżkę sądową.

Stosując tę metodę kierowcy starają się wykorzystać dość wolną pracę sądów. Często zdarza się bowiem, że sprawy dotyczące błahych wykroczeń trwają miesiącami. W efekcie w trakcie trwania sprawy część punktów karnych może się już skasować.

Odmawiając przyjęcia mandatu karnego punkty karne w systemie oznaczone są jako tymczasowe, a przez to nie są brane pod uwagę w czasie oceny stanu konta punktowego danego kierowcy. Jak wspomnieliśmy wynika to bowiem z faktu, że punkty nabierają mocy prawnej dopiero po uprawomocnieniu się wyroku sądu.

Czy kurs reedukacyjny redukuje punkty karne?

W efekcie czas działa na korzyść kierowców, ponieważ nim zapadnie jakikolwiek wyrok może okazać się, że część punktów wygaśnie. W tym miejscu warto przypomnieć, że zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami punkty karne kasują się po upływie 12 miesięcy od daty opłacenia mandatu karnego.

Na samej odmowie jednak się nie kończy, bowiem kierowcy korzystają także z możliwości odbycia kursów reedukacyjnych. Możemy wziąć w nim udział raz na pół roku. Pozwoli nam to na usunięcie sześciu punktów z naszej puli.

