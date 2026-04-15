W skrócie Od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych, wprowadzając m.in. minimalny wiek użytkownika 13 lat oraz obowiązek kasku dla osób poniżej 16 lat.

Jazda hulajnogą elektryczną po jezdni jest dozwolona tylko na drogach z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i wtedy, gdy nie ma dostępnych dróg lub pasów rowerowych.

Nowe regulacje obejmują także inne urządzenia transportu osobistego, które nie mogą poruszać się po jezdni bez wyznaczonego pasa dla rowerów.

Spis treści: Nowe zasady i obowiązki dla użytkowników hulajnóg Gdzie wolno jeździć hulajnogą elektryczną? Czy hulajnogą elektryczną mogę jeździć po chodniku? Przepisy dotyczące innych pojazdów elektrycznych na drogach

Od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe regulacje, które mają uporządkować dotychczasowe zasady dotyczące hulajnóg elektrycznych. Wprowadzono m.in. konkretne ograniczenia wiekowe oraz doprecyzowano odpowiedzialność opiekunów. Oznacza to, że część najmłodszych użytkowników nie może już legalnie poruszać się hulajnogą po drogach publicznych.

Nowe zasady i obowiązki dla użytkowników hulajnóg

Zmiany w przepisach wyraźnie określają, kto i na jakich warunkach może korzystać z hulajnogi elektrycznej. Minimalny wiek kierującego wynosi obecnie 13 lat, a osoby poniżej 16. roku życia mają obowiązek jazdy w kasku. To już nie są zalecenia, lecz konkretne wymogi, których niespełnienie może skutkować konsekwencjami.

Dla rodziców oznacza to konieczność większej kontroli nad tym, czy dziecko spełnia wszystkie warunki dopuszczające je do jazdy. Istotne jest nie tylko kryterium wieku, ale także odpowiednie wyposażenie. Przepisy jasno definiują też sam pojazd - hulajnoga to konstrukcja bez siedzenia i pedałów, przeznaczona dla jednej osoby. Jazda we dwójkę jest więc zabroniona i może zakończyć się mandatem.

Gdzie wolno jeździć hulajnogą elektryczną?

Zasady poruszania się hulajnogą są ściśle powiązane z infrastrukturą drogową. W pierwszej kolejności należy korzystać z dróg dla rowerów lub pasów rowerowych, jeśli są dostępne. To podstawowe miejsce dla tego typu pojazdów, podobnie jak w przypadku rowerów.

Jazda po jezdni jest możliwa tylko w określonych sytuacjach. Dotyczy to dróg, na których dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h. W praktyce chodzi głównie o ulice osiedlowe, strefy zamieszkania oraz obszary z ograniczeniem prędkości. Na bardziej ruchliwych drogach hulajnoga nie powinna się pojawiać, jeśli istnieje alternatywa w postaci infrastruktury rowerowej.

Czy hulajnogą elektryczną mogę jeździć po chodniku?

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczona jest jazda po chodniku. Może to mieć miejsce wtedy, gdy wzdłuż drogi o wyższej dopuszczalnej prędkości nie ma ścieżki rowerowej ani pasa dla rowerów. W takiej sytuacji użytkownik hulajnogi musi dostosować się do ruchu pieszych.

Oznacza to konieczność jazdy z prędkością zbliżoną do tempa pieszego, zachowania szczególnej ostrożności oraz bezwzględnego ustępowania pierwszeństwa. Nie wolno utrudniać ruchu pieszym, a w praktyce często najbezpieczniejszym rozwiązaniem pozostaje prowadzenie hulajnogi. Niektóre modele oferują tryb pieszy, który ogranicza prędkość do kilku kilometrów na godzinę.

Przepisy dotyczące innych pojazdów elektrycznych na drogach

Nowe regulacje obejmują także inne urządzenia transportu osobistego, takie jak elektryczne deskorolki, monocykle czy hoverboardy. W ich przypadku przepisy są bardziej restrykcyjne - nie mogą poruszać się po jezdni, chyba że wyznaczono na niej pas dla rowerów.

Wyjątkiem jest przejazd przez przejazd rowerowy na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną. Nadal jednak nie wolno przejeżdżać przez przejście dla pieszych. To kolejny przykład doprecyzowania zasad, które wcześniej bywały ignorowane lub niejasne.

Changan Deepal S05 to początek chińskiej ofensywy w Europie. Wkrótce w Polsce INTERIA.PL