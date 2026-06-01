Od 1 października 2018 roku polskie prawo zniosło obowiązek wożenia ze sobą dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC. Zwolnienie z obowiązku posiadania dokumentu przy sobie nie oznacza, że można o nim zupełnie zapomnieć. Są też sytuacje, w których jego brak nadal sprowadzi na kierowcę poważne kłopoty.

Czy trzeba mieć dowód rejestracyjny w samochodzie?

Odpowiedź na to pytanie brzmi - w większości przypadków nie. Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym uchwalona w 2018 roku zniosła obowiązek wożenia dowodu rejestracyjnego oraz potwierdzenia polisy OC.

Wszystkie dane pojazdu i informacje o aktywnej polisie ubezpieczeniowej gromadzone są w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, znanej szerzej jako CEPiK. Podczas kontroli policjant w kilka sekund sprawdzi wszystkie potrzebne informacje w systemie.

Oznacza to, że jeśli kierowca zostawi dokumenty auta w domu, nie poniesie z tego tytułu żadnych konsekwencji finansowych.

Kiedy dowód rejestracyjny jest jednak potrzebny?

Dowód rejestracyjny pozostaje obowiązującym dokumentem niezbędnym przy załatwianiu wielu spraw urzędowych. Bez niego nie przejdziemy badania technicznego na Stacji Kontroli Pojazdów, nie sprzedamy auta i nie wyjedziemy nim za granicę (to znaczy - wyjedziemy, ale w razie kontroli będzie problem).

Kierowcy poruszający się pojazdami zarejestrowanymi poza granicami Polski wciąż muszą wozić ze sobą oryginalne dokumenty. Polskie udogodnienie nie obejmuje aut na zagranicznych tablicach, bo ich dane nie znajdują się w CEPiK-u. W przypadku kontroli takiego pojazdu funkcjonariusz musi zobaczyć fizyczny dokument.

Co się stanie, gdy policjant zatrzyma dowód rejestracyjny?

Zmiana z 2018 roku wpłynęła również na procedurę zatrzymywania dokumentów przez służby. Wcześniej dowód rejestracyjny był zatrzymywany fizycznie, co wymagało jego okazania na miejscu kontroli.

Obecnie procedura wygląda inaczej. Jeśli pojazd nie spełnia wymagań, zagraża bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego, uprawnione służby odnotowują zatrzymanie dokumentu najczęściej wyłącznie w systemie informatycznym. Informacja trafia bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Pojazdów, a kierowca otrzymuje stosowne pokwitowanie.

Jakie informacje zawiera dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny to oficjalny dokument wydawany właścicielowi podczas rejestracji pojazdu. Znajdują się w nim dane właściciela. W części dotyczącej pojazdu wpisane są numer rejestracyjny, marka i model, numer VIN, data pierwszej rejestracji, pojemność silnika, rodzaj paliwa, dopuszczalna masa całkowita i liczba miejsc siedzących.





