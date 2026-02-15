"Na chwilę przyspieszyłem, żeby szybciej zakończyć manewr" - to jedno z najczęstszych tłumaczeń kierowców zatrzymywanych po wyprzedzaniu. W praktyce jednak przepisy nie przewidują żadnego wyjątku od ograniczeń prędkości. Nawet jeśli kierowca twierdzi, że działał "dla bezpieczeństwa".

Czy podczas wyprzedzania wolno przekroczyć prędkość? Co mówią przepisy

Ustawa Prawo o ruchu drogowym zobowiązuje kierującego do jazdy z prędkością nieprzekraczającą dopuszczalnej na danym odcinku drogi. Przepis nie zawiera żadnego wyłączenia dla manewru wyprzedzania. Oznacza to, że limit obowiązuje zawsze - bez względu na to, czy kierowca jedzie swoim pasem, czy znajduje się na pasie przeznaczonym dla ruchu w przeciwnym kierunku.

Dla policji nie ma znaczenia, dlaczego kierowca przyspieszył. Liczy się wyłącznie fakt przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Argument o "skróceniu czasu manewru" nie chroni przed mandatem ani punktami karnymi.

Dlaczego kierowcy przekraczają prędkość przy wyprzedzaniu? Skąd bierze się ten mit

Przekonanie o dopuszczalnym "chwilowym przyspieszeniu" wynika z prostej logiki - krótszy czas przebywania na przeciwnym pasie oznacza mniejsze ryzyko zderzenia czołowego. Problem polega na tym, że taka interpretacja nie znajduje potwierdzenia w przepisach.

Jeżeli wykonanie manewru wymaga przekroczenia limitu, oznacza to, że warunki drogowe nie pozwalają na bezpieczne wyprzedzenie zgodnie z prawem. W praktyce bezpieczne wyprzedzanie to takie, które można zakończyć bez łamania obowiązujących ograniczeń prędkości.

Ile wynosi mandat za przekroczenie prędkości podczas wyprzedzania w 2026 roku

Wysokość kary zależy wyłącznie od skali przekroczenia prędkości. Okoliczność, że doszło do niego podczas wyprzedzania, nie ma żadnego znaczenia.

Aktualnie obowiązują następujące sankcje:

do 10 km/h - 50 zł i 1 punkt karny

11-15 km/h - 100 zł i 2 punkty karne

16-20 km/h - 200 zł i 3 punkty karne

21-25 km/h - 300 zł i 5 punktów karnych

26-30 km/h - 400 zł i 7 punktów karnych

31-40 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł) i 9 punktów karnych

41-50 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł) i 11 punktów karnych

51-60 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł) i 13 punktów karnych

61-70 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł) i 14 punktów karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł) i 15 punktów karnych

Dodatkowo przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na trzy miesiące - również wtedy, gdy miało miejsce podczas wyprzedzania.

Czy można stracić prawo jazdy za przekroczenie prędkości podczas wyprzedzania?

Tak. Jeżeli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, policjant zatrzymuje prawo jazdy na okres trzech miesięcy. Nie ma znaczenia, czy doszło do tego podczas wyprzedzania, czy w innej sytuacji drogowej. Od marca przepis ten będzie obowiązywał również poza terenem zabudowanym.

Wypadek podczas wyprzedzania a przekroczenie prędkości - jakie są konsekwencje

Jeżeli podczas wyprzedzania dojdzie do kolizji lub wypadku, a kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość, okoliczność ta będzie analizowana w postępowaniu. Może to zwiększyć ryzyko przypisania winy lub współwiny oraz pogorszyć sytuację procesową kierującego.

W praktyce przekroczenie limitu niemal zawsze działa na niekorzyść sprawcy zdarzenia.

Kiedy nie należy wyprzedzać, jeśli obowiązuje ograniczenie prędkości

Najprostsza zasada jest jednoznaczna: jeśli do wykonania manewru potrzebne jest przekroczenie dopuszczalnej prędkości, wyprzedzanie nie powinno być rozpoczynane. Prawo nie zna pojęcia "chwilowego przyspieszenia dla bezpieczeństwa". Limit obowiązuje zawsze - także wtedy, gdy kierowca wyprzedza.

