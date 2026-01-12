Czy podczas wyprzedzania można na moment przekroczyć prędkość?

Spis treści: Jak wykonać manewr wyprzedzania? Przekroczenie prędkości podczas wyprzedzania Mandat za przekroczenie prędkości podczas wyprzedzania

Jak wykonać manewr wyprzedzania?

Wyprzedzanie jest jednym z najbardziej ryzykownych manewrów na drodze, dlatego jego prawidłowe wykonanie wymaga od kierowcy zachowania kilku ważnych zasad. Przede wszystkim, konieczne jest upewnienie się, że widoczność jest odpowiednia i nikt za nami nie rozpoczął już wyprzedzania. Przed podjęciem manewru trzeba również sprawdzić, czy pojazd przed nami nie sygnalizuje zmiany pasa lub kierunku. Ostatecznie, zanim rozpoczniemy wyprzedzanie, należy upewnić się, że z naprzeciwka nie nadjeżdża żaden pojazd lub znajduje się on w bezpiecznej odległości. Dopiero po spełnieniu tych warunków można bezpiecznie przystąpić do wyprzedzania, pamiętając o zachowaniu odpowiedniego dystansu od innych uczestników ruchu.

Przekroczenie prędkości podczas wyprzedzania

Wielu kierowców wierzy, że podczas wyprzedzania można przyspieszyć o 10, 20, a nawet 30 km/h ponad dozwoloną prędkość, aby szybciej zakończyć manewr. Czy to jest zgodne z przepisami? Przepisy ruchu drogowego są w tej kwestii jasne: nawet podczas wyprzedzania obowiązują te same ograniczenia prędkości, co na całej drodze. Oznacza to, że jeśli przekroczysz dozwoloną prędkość, ryzykujesz mandat i punkty karne, niezależnie od tego, że wyprzedzasz inny pojazd.

Przekroczenie prędkości, niezależnie od sytuacji, jest traktowane jako złamanie przepisów. Niektórzy kierowcy argumentują, że zwiększenie prędkości podczas wyprzedzania może sprawić, że manewr będzie szybszy i bezpieczniejszy, ponieważ skróci czas spędzony na przeciwnym pasie ruchu. Jednak takie tłumaczenie nie przekona policji. Funkcjonariusze mają pełne prawo nałożyć mandat, ponieważ przepisy nie przewidują wyjątku od ograniczeń prędkości w przypadku wyprzedzania.

Dodatkowo, jeśli podczas wyprzedzania dojdzie do wypadku, przekroczenie dozwolonej prędkości będzie dodatkowym obciążeniem dla kierowcy. To oznacza, że może on ponieść surowsze konsekwencje prawne. Dlatego warto unikać ryzykownych zachowań na drodze i przestrzegać limitów prędkości, aby uniknąć niepotrzebnych problemów, takich jak mandaty, punkty karne czy poważniejsze konsekwencje w razie wypadku. Przestrzeganie przepisów ruchu drogowego nie tylko pozwala uniknąć kar, ale przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu.

Mandat za przekroczenie prędkości podczas wyprzedzania

Kara niestety może okazać się dotkliwa. Obowiązujący obecnie kodeks karny nie przewiduje bowiem żadnej taryfy ulgowej w takim wypadku. Zgodnie z obecnym taryfikatorem, kierowca przekraczając prędkość musi się liczyć z następującymi mandatami:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt. karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt. karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt. karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt. karnych

ponad 30 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt. karnych

ponad 40 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt. karnych

ponad 50 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt. karnych

ponad 60 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt. karnych

ponad 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt. karnych

Zamiast ryzykować, lepiej zachować ostrożność i przestrzegać obowiązujących przepisów. Bezpieczne wyprzedzanie wymaga cierpliwości, dokładności i przede wszystkim odpowiedzialności. Wybierając mądrze i nie przekraczając dozwolonej prędkości, dbamy nie tylko o siebie, ale także o bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, że na drodze nie ma miejsca na pośpiech - każdy manewr powinien być przemyślany i wykonany zgodnie z przepisami.

