Spis treści: Do którego miejsca obowiązuje ograniczenie prędkości przed progiem zwalniającym? Kiedy o progu zwalniającym nie musi ostrzegać znak? Jak prawidłowo przejeżdżać przez próg zwalniający?

Do którego miejsca obowiązuje ograniczenie prędkości przed progiem zwalniającym?

Taki zestaw znaków, jak na powyższym zdjęciu, można napotkać bardzo często. Widząc go, część kierowców uważa, że ograniczenie prędkości obowiązuje tylko do progu zwalniającego. Jest to jednak myślenie błędne.

Nie istnieje żaden przepis, który w ten sposób określałby zasięg obowiązywania ograniczenia prędkości. Ograniczenie prędkości wyrażone znakiem B-33 z zasady obowiązuje do najbliższego skrzyżowania albo do odwołania ograniczenia prędkości za pomocą znaku odwołującego.

Zadaniem progu zwalniającego jest bowiem wymuszenie zmniejszenia prędkości na danym odcinku, na przykład w obrębie wyjazdu z parkingu lub z drogi wewnętrznej i sąsiadującego z nim przejścia dla pieszych.

Ograniczenie prędkości co do zasady obowiązuje do kolejnego skrzyżowania lub do momentu odwołania go znakiem INTERIA.PL

Inna błędna, ale często powtarzająca się, interpretacja przepisów mówi, że prędkość wskazana na znaku informuje o "zalecanej" lub "bezpiecznej" prędkości z jaką próg można pokonać. Jak wspomnieliśmy, jest to w rzeczywistości dopuszczalna prędkość maksymalna, zaś to ile powinniśmy mieć na liczniku, aby bezpiecznie przejechać próg, należy już do oceny kierowcy.

Wyjątkiem od powyższych reguł jest sytuacja, kiedy pod znakiem z ograniczeniem prędkości znajduje się biała tabliczka T-20. Wskazuje ona na jakim odcinku obowiązuje ograniczenie - wtedy zmniejszyć prędkość faktycznie powinniśmy tylko od miejsca ustawienia znaku, do momentu pokonania progu. Uwaga - nie należy mylić ją z żółtą tabliczką T-1, umieszczoną pod znakiem ostrzegającym o progu zwalniającym, która informuje jedynie, jaka odległość dzieli nas od tego progu.

Kiedy o progu zwalniającym nie musi ostrzegać znak?

Warto przy okazji też przypomnieć, że nie zawsze o progu zwalniającym musi ostrzegać znak. Nie trzeba go stosować w strefie zamieszkania ani w strefie ograniczonej prędkości do 30 km/h lub mniejszej.

Jak prawidłowo przejeżdżać przez próg zwalniający?

Wyjaśnijmy na koniec jeszcze jak najlepiej pokonywać próg zwalniający:

zmniejszamy prędkość przed progiem najwyżej do kilkunastu km/h

tuż przed progiem przestajemy hamować i pozwalamy autu na przetoczenie się przez próg

po przejechaniu tylnych kół pojazdu przez próg możemy przyspieszyć, oczywiście w granicach obowiązującego ograniczenia

Typowym błędem popełnianym przez kierowców, jest hamowanie w ostatniej chwili i wjeżdżanie na próg z nadal wciśniętym pedałem hamulca. Podczas hamowania przód auta pochyla się i dociskana jest przednia oś - jeśli w takiej sytuacji nagle zawieszenie zostanie "dobite" przez koło wjeżdżające na próg, zdecydowanie nie wpłynie to dobrze na jego trwałość.

"Wydarzenia". Mandatowa pułapka w Czechach. Dotyczy samochodów w leasingu Polsat News