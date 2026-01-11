Czy na parking podziemny można wjechać autem z LPG?

Przed wjazdami na wiele podziemnych parkingów wiszą znaki zakazu z napisem LPG. Jednak polski kodeks drogowy takiego znaku w ogóle nie przewiduje. Czy więc można wjechać na parking podziemny samochodem z LPG?

Spis treści:

  1. Skąd pomysły na zakaz wjazdu samochodów z LPG na parkingi podziemne?
  2. Czy za złamanie zakazu wjazdu z instalacją LPG grozi mandat?
  3. Czy parkowanie samochodów z LPG w garażach podziemnych jest bezpieczne?

Większość nowych budynków mieszkalnych i biurowców oferuje możliwość parkowania samochodu w garażu podziemnym. Jednak w większości takich miejsc widnieje znak przypominający na pierwszy rzut oka B-1 "Zakaz ruchu w obu kierunkach". Jednak w jego środek jest wpisane "LPG". Wielu kierowców odczytuje taką tablicę jako zakaz wjazdu dla samochodów z instalacją LPG. Sęk w tym, że zgodnie z przepisami, taki znak w ogóle nie istnieje.

Skąd pomysły na zakaz wjazdu samochodów z LPG na parkingi podziemne?

Takie obostrzenie wynika przede wszystkim z prawa budowlanego. W garażu podziemnym mogą parkować pojazdy wyposażone w instalację LPG, ale obiekt musi posiadać wentylację mechaniczną i czujniki stężenia gazu propan-butan. Jak łatwo się domyślić, taka instalacja to dodatkowy koszt dla dewelopera lub zarządcy obiektu.

Tym samym łatwiej (i taniej) zainstalować znak B-1 z napisem "LPG", który nie figuruje w wykazie przygotowanym przez ministerstwo. To pierwszy problem w skutecznym egzekwowaniu zasad, a do tego podziemne garaże zwykle nie są drogą publiczną, ale terenem prywatnym.

Czy za złamanie zakazu wjazdu z instalacją LPG grozi mandat?

Ponieważ znak zakazu ruchu z napisem LPG w świetle prawa nie istnieje, to wjechanie samochodem z instalacją LPG nie jest karane na podstawie przepisów ruchu drogowego i kodeksu wykroczeń. Co więcej, administrator budynku nie jest upoważniony do sprawdzania dokumentów samochodu, które parkują w garażach, gdzie zabronione jest parkowanie aut z instalacją LPG.

    Administrator budynku może próbować nałożyć karę finansową, ale pod warunkiem, że odpowiednie zapisy znalazły się w regulaminach administracyjnych i przepisach przeciwpożarowych. W ostateczności zarządca budynku będzie mógł skierować sprawę do sądu. Każda sprawa to przypadek indywidualny, przez co ciężko przewidzieć konsekwencje łamania takiego zakazu.

    Czy parkowanie samochodów z LPG w garażach podziemnych jest bezpieczne?

    Samochody z instalacją LPG przechodzą cykliczne badania techniczne, dopuszczające je do ruchu. Na stacji kontroli pojazdów diagnosta sprawdza m.in. szczelność instalacji. Dlatego w praktyce parkowanie auta napędzanego LPG nie niesienie zagrożenia. Potwierdza to życie, bardzo rzadkie są przypadki zapalenia się (czy wybuchu) auta wyposażonego w instalacją LPG.

