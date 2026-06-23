Czy można wyprzedzić traktor na ciągłej? Decyduje jeden szczegół

Problem wraca najczęściej latem i jesienią, gdy na drogach lokalnych częściej pojawiają się ciągniki rolnicze i maszyny pracujące przy żniwach. Wielu kierowców traktuje je jak pojazdy wolnobieżne i zakłada, że przy linii ciągłej obowiązują mniej restrykcyjne zasady. To błąd - przepisy rozróżniają ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny, a sama linia ciągła nie działa tak, jak często sądzą kierowcy.

Traktor i pojazd wolnobieżny to nie to samo

Na początek wyjaśnijmy, że traktor nie jest pojazdem wolnobieżnym. To dwie zupełnie różne kategorie pojazdów, inaczej traktowane przez przepisy. Ustawa Prawo o ruchu drogowym jasno definiuje jakie pojazdy należą do kategorii wolnobieżnych i wprost wyłącza z tej definicji ciągniki:

Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Dla ciągników rolniczych przygotowano osobny przepis:

Ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych.

To rozróżnienie jest istotne, bo ostatniej aktualizacji przepisów prędkość, z jaką mogą poruszać się ciągniki rolnicze podniesiono do 40 km/h. Definicja nie wpływa jednak na to, czy dany pojazd można wyprzedzać na ciągłej linii czy też nie.

Czy wyprzedzanie ciągnika rolniczego na ciągłej linii jest dozwolone?

Kluczowe jest rozróżnienie, które wielu kierowców pomija. Linia ciągła sama w sobie nie oznacza automatycznego zakazu wyprzedzania. Zabronione jest najeżdżanie na nią i przejeżdżanie przez nią. Jeśli więc szerokość pasa pozwala bezpiecznie wyprzedzić traktor bez naruszenia linii, manewr może być legalny. W praktyce najczęściej wymagałoby to sytuacji, w której kierujący ciągnikiem zjedzie możliwie blisko prawej krawędzi jezdni albo częściowo na pobocze i zostawi wystarczająco dużo miejsca.

Jeżeli jednak takiej przestrzeni nie ma, kierowca samochodu nie może uznać, że powolna jazda traktora daje mu dodatkowe uprawnienia. Przepisy nie przewidują wyjątku pozwalającego przeciąć linię ciągłą tylko dlatego, że przed autem jedzie ciągnik rolniczy albo pojazd wolnobieżny. Na wąskiej, krętej drodze oznacza to czasem konieczność jazdy za takim pojazdem przez dłuższy odcinek - nawet jeśli tempo jest irytująco niskie.

Przy okazji warto przypomnieć jeszcze zapisy Prawa o ruchu drogowym, określające sytuacje, w których wyprzedzanie jest całkowicie zabronione:

przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,

na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi,

na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany.

Przepisy nie przewidują wyjątków od tych zasad. W innym wypadku kierowca popełnia wykroczenie, za które grozi mandat.

Ile wynosi mandat za wyprzedzanie na ciągłej linii?

Za samo najechanie na linię ciągłą mandat zależy od rodzaju oznakowania poziomego. W przypadku linii pojedynczej ciągłej P-2 kara może wynieść 100 zł, a przy linii podwójnej ciągłej P-4 - 200 zł i 5 punktów karnych. To jednak tylko sankcja za niezastosowanie się do znaku poziomego.

Znacznie poważniej robi się wtedy, gdy kierowca podczas takiego manewru łamie również zakaz wyprzedzania wynikający ze znaku B-25 albo wykonuje manewr w miejscu, w którym wyprzedzanie jest zabronione z mocy przepisów. W takiej sytuacji mandat może wynieść 1000 zł, a do konta kierowcy dopisywane są punkty karne przewidziane za konkretne wykroczenie.

Czy kierujący traktorem musi ułatwić innym kierowcom wyprzedzanie?

Tak - przepisy nakładają na kierującego traktorem obowiązek ułatwienia innym manewru wyprzedzania. W Kodeksie drogowym można znaleźć art. 24 pkt. 6, który stanowi:

Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania.

Nie oznacza to jednak, że rolnik ma obowiązek zatrzymać się przy każdej kolumnie aut jadących za traktorem. W praktyce wiele zależy od szerokości drogi, stanu pobocza, gabarytów maszyny i tego, czy zjazd do prawej krawędzi jezdni nie stworzy dodatkowego zagrożenia - na przykład dla pieszych, rowerzystów albo samego kierującego ciągnikiem.

Warto też pamiętać, że z przepisów zniknął obowiązek zatrzymania pojazdu wolnobieżnego w celu ułatwienia wyprzedzania. Dziś kierujący traktorem lub kombajnem powinien jechać możliwie blisko prawej strony, ale nie musi zjeżdżać do zatoczki ani zatrzymywać się tylko po to, by przepuścić samochody. Dlatego na wąskiej drodze z linią ciągłą kierowcy aut osobowych mogą przez dłuższy czas jechać za taką maszyną, nawet jeśli tempo jest bardzo niskie.

Jeśli traktor zjedzie na pobocze, do zatoczki albo zatrzyma się w miejscu, w którym można go bezpiecznie ominąć bez naruszania linii ciągłej, kierowca samochodu może kontynuować jazdę z zachowaniem szczególnej ostrożności. Samo zatrzymanie ciągnika nie daje jednak automatycznie prawa do przejechania przez podwójną linię ciągłą.

W praktyce oznacza to, że kierowca musi oddzielić irytację od przepisów. Traktor jadący wolno nie daje prawa do przecięcia linii ciągłej, a podwójna ciągła nie przestaje obowiązywać tylko dlatego, że przed samochodem pojawił się ciągnik rolniczy. Legalne wyprzedzanie zaczyna się dopiero tam, gdzie jest na nie miejsce, widoczność i pozwalają na to znaki.

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