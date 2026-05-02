Czy można wyprzedzać traktor na ciągłej linii? Mało kto wie o tej zasadzie

Spis treści: Ciągnik rolniczy to nie pojazd wolnobieżny Czy dozwolone jest wyprzedzanie traktora na ciągłej linii? Jaki mandat za wyprzedzenie ciągnika na ciągłej linii? Czy kierujący pojazdem wolnobieżnym musi ustąpić drogi?

Aby dokładnie wyjaśnić tę kwestię, trzeba najpierw wyjaśnić, jakim rodzajem pojazdu jest ciągnik rolniczy. Wbrew pozorom nie jest to pojazd wolnobieżny.

Ciągnik rolniczy to nie pojazd wolnobieżny

Ustawa Prawo o ruchu drogowym jasno definiuje jakie pojazdy należą do kategorii wolnobieżnych i wprost wyłącza z tej definicji ciągniki:

Pojazd wolnobieżny - pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego.

Dla ciągników rolniczych przygotowano osobny przepis:

Ciągnik rolniczy - pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych

To rozróżnienie jest istotne, choć nie wpływa na to, czy dany pojazd można wyprzedzać na ciągłej linii czy też nie.

Czy dozwolone jest wyprzedzanie traktora na ciągłej linii?

Wydawać by się mogło, że sprawa jest oczywista - na linii ciągłej wyprzedzać nie wolno w żadnej sytuacji. Tymczasem to jedno z częstszych nieporozumień wśród kierowców. Sama obecność linii ciągłej nie zakazuje wyprzedzania jako takiego - zabronione jest tylko jej przekraczanie. Jeśli więc pojazd przed nami zjedzie maksymalnie na pobocze i umożliwi manewr bez najeżdżania na linię, wyprzedzenie go będzie legalne.

Problem zaczyna się wtedy, gdy ciągnik lub pojazd wolnobieżny porusza się środkiem wąskiej drogi i nie ma możliwości zjechania. W takiej sytuacji kierowca auta osobowego nie ma wyjścia - musi jechać za "zawalidrogą", nawet jeśli oznacza to spędzenie kilkunastu kilometrów w ślimaczym tempie. Przepisy nie przewidują w tej kwestii żadnych wyjątków - ani dla ciągników, ani dla pojazdów wolnobieżnych.

Warto przy okazji przypomnieć, że wyprzedzanie jest całkowicie zakazane w kilku ściśle określonych przypadkach, niezależnie od oznaczeń poziomych. Chodzi o:

dojazd do wierzchołka wzniesienia,

zakręty oznaczone znakami ostrzegawczymi,

skrzyżowania - z wyjątkiem rond i skrzyżowań z ruchem kierowanym.

Złamanie któregokolwiek z tych zakazów traktowane jest jako wykroczenie i wiąże się z mandatem. Tu również nie ma miejsca na wyjątki czy interpretacje "na chłopski rozum".

Jaki mandat za wyprzedzenie ciągnika na ciągłej linii?

Najechanie na linię ciągłą podczas wyprzedzania to wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych. Warto jednak zaznaczyć, że w takim przypadku kara dotyczy wyłącznie naruszenia oznakowania poziomego - czyli samego przekroczenia linii.

Znacznie surowsze konsekwencje czekają kierowców, którzy złamią zakaz wyprzedzania wynikający z oznakowania pionowego. Jeśli na drodze oprócz linii ciągłej znajduje się również znak zakazujący wyprzedzania, mandat rośnie do 1000 zł, a na konto kierowcy trafia aż 15 punktów karnych.

Czy kierujący pojazdem wolnobieżnym musi ustąpić drogi?

Przepisy nakładają na operatorów pojazdów wolnobieżnych pewne obowiązki. W kodeksie można znaleźć art. 24 pkt. 6, który stanowi:

Kierujący pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika jest obowiązany zjechać jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzania.

Trzeba mieć na uwadze, że tego typu maszyny mają spore gabaryty i nie zawsze jest wystarczająca ilość miejsca, żeby bezpiecznie przemieszczały się tuż przy prawej krawędzi jezdni. Taka jazda może narażać też pieszych czy rowerzystów.

Jeszcze kilka lat temu przepisy zobowiązywały kierowców pojazdów wolnobieżnych do zatrzymania się, jeśli było to konieczne, by umożliwić innym bezpieczne wyprzedzenie. Obecnie taki obowiązek już nie istnieje - został usunięty przy jednej z nowelizacji ustawy. W praktyce oznacza to, że kierowca traktora, kombajnu czy innego wolno jadącego pojazdu może jechać kilometrami, spowalniając ruch, i nie łamie przy tym żadnych przepisów. Decyzja o zjechaniu na pobocze lub do zatoczki, by przepuścić szybsze pojazdy, zależy wyłącznie od jego dobrej woli.

Jeśli pojazd wolnobieżny zatrzyma się, kierowca auta może bezpiecznie go ominąć - pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności. W takiej sytuacji dopuszczalne jest przekroczenie podwójnej linii ciągłej, bo manewr dotyczy omijania pojazdu stojącego, a nie wyprzedzania w ruchu.

