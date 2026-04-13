Czy można przejechać linię ciągłą podczas wyprzedzania rowerzysty?

Wyprzedzanie rowerzysty na drodze z linią ciągłą to jedno z częstszych dylematów, z którymi mierzą się kierowcy. Z jednej strony przepisy wymagają zachowania bezpiecznej odległości od wyprzedzanego rowerzysty, z drugiej strony zakazują przejeżdżania linii ciągłej. Jak pogodzić te zasady w praktyce?

Czy na ciągłej linii można wyprzedzić rowerzystę?

Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych w § 86 pkt. 5 nie pozostawia wątpliwości co do prawidłowego zachowania, gdy na drodze jest ciągła linia:

Znak P-4 "linia podwójna ciągła" rozdziela pasy ruchu o kierunkach przeciwnych i oznacza zakaz przejeżdżania przez tę linię i najeżdżania na nią.

Co więcej, nie ma żadnych dodatkowych przepisów i podpunktów, które wprowadzałyby wyjątki, takie jak wyprzedzanie jednośladów, czy konkretnie rowerzystów. W żadnej sytuacji kierowca nie może najechać lub przeciąć ciągłej linii w czasie wyprzedzania, a więc wykonanie takiego manewru nie jest dozwolone.

Kiedy można przepisowo wyprzedzić rowerzystę na podwójnej ciągłej?

To nie oznacza jednak, że na drodze z linią ciągłą nigdy nie można wyprzedzić rowerzysty. Jeśli pasy ruchu są bardzo szerokie i istnieje możliwość wykonania manewru wyprzedzania bez najeżdżania na podwójną linię ciągłą, to można cyklistę wyprzedzić. Sama linia ciągła nie zabrania bowiem wyprzedzania, a tylko najeżdżania na nią. Oczywiście manewr taki możemy wykonać pod warunkiem zachowania odstępu bocznego od rowerzysty wynoszącego co najmniej 1 metr.

W praktyce jest to sytuacja rzadko spotykana, bo pas ruchu musiałby mieć szerokość co najmniej 3,5 metra. Takie pasy spotyka się na autostradach i drogach ekspresowych, ale tam rowerzystom nie wolno jeździć.

Warto dodać, że różne organizacje i stowarzyszenia motoryzacyjne starały się przekonać ministerstwo do zmiany przepisów, aby umożliwić wyprzedzanie bardzo wolno poruszających się pojazdów, takich jak rowery czy traktory, nawet jeśli wymagałoby to przekroczenia podwójnej linii ciągłej. Ministerstwo jednak nie jest skłonne do wprowadzenia takich zmian, prawdopodobnie ze względu na obawy przed możliwymi nadużyciami. Podwójna linia ciągła jest przecież wyznaczana na odcinkach dróg, gdzie przejechanie na przeciwny pas ruchu stanowiłoby znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Jak wyprzedzać rowerzystę na drodze z poboczem

Jeśli droga ma pobocza, to rowerzyście wolno jechać tylko po poboczu i to nawet wtedy, gdy oddzielone jest ono od jezdni ciągłą linią krawędziową. Wynika to z art. 16 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym:

Kierujący pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym oraz osoba prowadząca pojazd napędzany silnikiem są obowiązani poruszać się po poboczu, chyba że nie nadaje się ono do jazdy lub ruch pojazdu utrudniałby ruch pieszych.

W takiej sytuacji obecność rowerzysty nie powinna w żaden sposób wpływać na ruch samochodów, a wyprzedzanie odbywać się zupełnie bezkolizyjnie.

Czy można wyprzedzić rowerzystę na zakazie wyprzedzania?

Warto pamiętać, że znak "zakaz wyprzedzania", nie obejmuje wyprzedzania rowerzystów. Znak B-25 "zakaz wyprzedzania" zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych. Rower nie jest pojazdem silnikowym, więc zakaz wyprzedzania nie dotyczy go. Można go wyprzedzić, o ile oczywiście pasy ruchu dzieli linia przerywana i możemy wyjechać na drugi pas by zachować obowiązkową odległość 1 metra od jednośladu.

