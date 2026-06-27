Spis treści: Dlaczego klapki są niebezpieczne za kierownicą Jakie buty są najlepsze do jazdy samochodem? Co zrobić z klapkami podczas jazdy

Jazda w klapkach nie jest więc z definicji nielegalna - ale może stać się podstawą do konsekwencji, gdy coś pójdzie nie tak. Kodeks wykroczeń przewiduje grzywnę dla kierowcy, który nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jeśli w wyniku wypadku dojdzie do naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia innej osoby, minimalna wysokość takiego mandatu to 1,5 tys. zł. Do tego dochodzi ryzyko, że ubezpieczyciel zakwestionuje wypłatę odszkodowania.

Dlaczego klapki są niebezpieczne za kierownicą

Filip Raszewski ze Skoda Auto Szkoły zwraca uwagę, że skuteczne hamowanie może w krytycznej chwili zapobiec kolizji lub potrąceniu pieszego, a nieodpowiednie obuwie odbiera tę możliwość. Wystarczy wyobrazić sobie, że złamany obcas blokuje pedał hamulca albo że klapek wyślizguje się spod stopy w trakcie gwałtownego hamowania.

Roland Frisch, główny instruktor jazdy w austriackim automobilklubie ÖAMTC, potwierdza, a nawet idzie dalej: "przy luźnym obuwiu trudno uzyskać pełny docisk pedału w sytuacji awaryjnej, a ryzyko ześlizgnięcia się stopy z pedału rośnie". Jak wskazuje, idealny but do prowadzenia powinien mieć antypoślizgową podeszwę i pewnie trzymać stopę - tak żeby siła była przenoszona na pedał bezpośrednio.

Jakie buty są najlepsze do jazdy samochodem?

Niska masa buta zmniejsza bezwładność stopy, co przekłada się na szybszą reakcję. Cienka podeszwa pozwala lepiej wyczuć pedał - nie tylko siłę nacisku, ale też punkt przyłożenia. Umiarkowana szerokość zapobiega przypadkowemu jednoczesnym przyciśnięciu dwóch pedałów. Ważna jest też zaokrąglona pięta, która umożliwia płynne przechylanie stopy przy przesuwaniu między pedałami.

Niepolecane przez ekspertów są przede wszystkim buty na wysokim obcasie, które zmieniają kąt ułożenia stopy i przy okazji niszczą wykładzinę podłogi. Z kolei gruba podeszwa w butach górskich potrafi wyraźnie tłumić czucie pedałów - to jak prowadzenie w grubych rękawicach. Klapki i japonki przemieszczają się niezależnie od stopy, a w skrajnym przypadku mogą zablokować się za pedałem lub pod nim.

Co zrobić z klapkami podczas jazdy

Latem warto mieć w aucie dodatkową parę butów przeznaczonych wyłącznie do jazdy. Zdejmowane klapki czy japonki trzeba przy tym schować w schowku albo bezpiecznie umieścić z tyłu - but swobodnie latający po podłodze kabiny to kolejne ryzyko, tym razem podczas gwałtownego hamowania.

Osobna kwestia to pozycja za kierownicą. Frisch przypomina, że zbyt pochylone oparcie uniemożliwia pełne wciśnięcie pedału w sytuacji awaryjnej, a kierownicę powinno się trzymać w pozycji "9 i 15", co daje szybką reakcję i chroni ręce przy odpaleniu poduszki. Jeszcze groźniejsza jest pozycja pasażera z nogami na desce rozdzielczej - w razie wypadku pas bezpieczeństwa zaprojektowany do pionowej sylwetki przy zbyt płaskiej pozycji ciała "przepuszcza" pasażera pod sobą, a aktywująca się poduszka uderza go prosto w nogi. Efektem mogą być poważne, nieodwracalne urazy.

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