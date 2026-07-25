Czerwona linia to nowy wróg kierowców. Mandat rośnie ośmiokrotnie

Krzysztof Pochłód

Ciągła linia między pasami ruchu w jasny sposób informuje kierowców, że nie można jej przekraczać, na przykład w celu wyprzedzenia innego pojazdu. A co zrobić w sytuacji, kiedy kierowcy nie stosują się do tego zalecenia? Wtedy maluje się linię czerwoną.

Czerwona ciągła linia na jezdni, wyraźnie widoczna obok białej linii, zakazująca jej przekraczania.
Czerwona ciągła linia, podobnie jak biała, zakazuje przekraczania jej / fot. Junta de Andalucía.

Gdzie można spotkać czerwoną ciągłą linię?

Historia powstania pomysłu na stosowanie czerwonej linii, to przykład próby zapanowania przez władze nad ryzykującymi swoje zdrowie i życie kierowcami. Pojawiła się ona na drodze A-355, łączącej hiszpańskie miasta Cartama i Marbella. Gdy otwarto ją w 2014 r., zakładano że w ciągu doby będzie nią przejeżdżać do 7 tys. samochodów. Obecnie jest to 20 tys.

Jednak nie samo duże natężenie ruchu jest problemem, ale fakt, że większość z nich stanowią pojazdy ciężarowe. To powoduje, że kierowcy osobówek często podejmują próby wyprzedzania ich, chociaż nie ma do tego odpowiednich warunków, o czym informowała od początku ciągła linia.

Co oznacza czerwona ciągła linia na drodze?

Niestety zwykła ciągła linia okazała się być niewystarczająca, by zniechęcić kierowców do niebezpiecznego wyprzedzania. Lokalne władze postanowiły w szczególny sposób zaznaczyć, jak niebezpieczne jest to miejsce i na czterokilometrowym odcinku w okolicy miejscowości Coin dodano grubą, czerwoną linię.

Czerwona linia na trasie A-355 ciągnie się aż przez 4 km. Nic dziwnego, że zdarzają się kierowcy, którzy próbują mimo wszystko wyprzedzić jakiś wolniejszy pojazd /fot. Junta de Andalucía.

Jej kolor ma za zadanie przykuć uwagę kierowców i podpowiadać im, że przekraczanie osi jezdni w tym miejscu to naprawdę niebezpieczne działanie. Ma on również działanie psychologiczne, jako że czerwony kojarzy się z ostrzeżeniem i niebezpieczeństwem.

To oczywiście nie jedyne działanie lokalnych władz, by poprawić sytuację na trasie A-355. Na dalszym etapie zapowiadany jest montaż tablic świetlnych podających informację o prędkości, z jaką poruszają się zbliżające się do nich pojazdy i przypominające, jakie w tym miejscu obowiązuje ograniczenie. Sprawdzane są też możliwości ustawienia w newralgicznych miejscach fotoradarów.

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Ile wynosi mandat za zignorowanie czerwonej linii?

W Polsce za zignorowanie podwójnej ciągłej linii oznacza mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Tymczasem zignorowanie czerwonej linii w Hiszpanii oznacza grzywnę w wysokości 400 euro (plus 4 punkty), co daje około 1700 zł, a więc ponad ośmiokrotnie więcej niż w Polsce.

Warto przy okazji przypomnieć, że ciągła linia według polskiego prawa nie zabrania wyprzedzania - nie można jej tylko przekraczać. Wyprzedzania zabrania dopiero znak B-25, z którym zwykle podwójna ciągła linia występuje. Za złamanie zakazu wyprzedzania w Polsce mandat wynosi 1000 zł oraz 15 punktów karnych.

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