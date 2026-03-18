W skrócie Od 3 marca obowiązują przepisy pozwalające ciągnikom rolniczym poruszać się po drogach publicznych z prędkością do 40 km/h.

Nowoczesne ciągniki mają wydajniejsze układy hamulcowe, lepsze oświetlenie i systemy poprawiające stabilność jazdy, co umożliwia wyższą prędkość.

Nowelizacja wprowadza surowsze kary za przekroczenie prędkości oraz nowe zasady dla młodych kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii B.

Ciągniki mogą jechać szybciej. Nowe przepisy już obowiązują od 3 marca

Zgodnie z nowelizacją Prawa o ruchu drogowym ciągniki rolnicze mogą poruszać się po drogach publicznych szybciej niż dotychczas. Nowe przepisy obowiązują w całym kraju i obejmują wszystkie pojazdy tego typu wykorzystywane w ruchu drogowym.

Zmiana jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz postulaty środowiska rolniczego, które od lat wskazywało na przestarzałe ograniczenia prędkości.

Nowe przepisy dla ciągników. Wyższa prędkość na drogach

Najważniejsza zmiana dotyczy maksymalnej dopuszczalnej prędkości. Ciągniki rolnicze mogą teraz poruszać się po drogach publicznych z prędkością do 40 km/h.

Wcześniej limit wynosił 30 km/h, co oznacza wzrost o 10 km/h. W praktyce pozwala to skrócić czas przejazdów między polami, gospodarstwami i punktami skupu.

Wyższa prędkość wynika z możliwości technicznych nowoczesnych maszyn. Współczesne ciągniki są wyposażone w wydajniejsze układy hamulcowe, lepsze oświetlenie oraz systemy poprawiające stabilność jazdy.

Nowe przepisy dla ciągników a bezpieczeństwo na drogach

Podniesienie dopuszczalnej prędkości nie oznacza rezygnacji z zasad bezpieczeństwa. Ciągniki nadal pozostają pojazdami wolnobieżnymi, które często poruszają się w ruchu mieszanym z samochodami osobowymi i ciężarowymi. Wyższa prędkość może jednak poprawić płynność przejazdów i ograniczyć różnice prędkości między uczestnikami ruchu, szczególnie poza obszarem zabudowanym.

Jednocześnie kierowcy innych pojazdów powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas wyprzedzania maszyn rolniczych.

Co jeszcze zmienia nowelizacja przepisów?

Nowelizacja obejmuje również inne przepisy drogowe. Wprowadzono m.in. surowsze zasady dotyczące przekroczenia prędkości - za jazdę szybciej o ponad 50 km/h grozi zatrzymanie prawa jazdy. Zmiany dotyczą także młodych kierowców. Prawo jazdy kategorii B można uzyskać od 17. roku życia, pod warunkiem jazdy pod opieką doświadczonego kierowcy.

