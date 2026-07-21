Spis treści: Ciągnik rolniczy to nie pojazd wolnobieżny. Jaka jest różnica? Kiedy można wyprzedzić traktor na linii ciągłej? Kierowca traktora również ma obowiązki. Czy musi zjechać na pobocze, aby ułatwić wyprzedzanie? Jaki mandat grozi za wyprzedzenie traktora na linii ciągłej?

Jazda za pojazdem poruszającym się z niewielką prędkością przez dłuższy czas potrafi być frustrująca, a w okresie wakacyjnym pojazdów rolniczych na drogach jest zdecydowanie więcej. Okazuje się jednak, że nie zawsze wyprzedzanie jest zakazane, a o tym, czy taki manewr można wykonać, decydują znaki drogowe oraz oznakowanie poziome.

Ciągnik rolniczy to nie pojazd wolnobieżny. Jaka jest różnica?

Choć wiele osób używa tych pojęć zamiennie to z punktu widzenia przepisów ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny to dwie różne kategorie. Prawo o ruchu drogowym definiuje pojazd wolnobieżny jako pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość do 25 km/h, jednocześnie wprost wyłączając z tej definicji ciągnik rolniczy.

Ten z kolei został zdefiniowany jako pojazd silnikowy przeznaczony do współpracy ze sprzętem rolniczym, leśnym lub ogrodniczym, którego konstrukcja pozwala rozwijać prędkość nie mniejszą niż 6 km/h. Może on również ciągnąć przyczepy oraz wykonywać prace ziemne. To rozróżnienie ma znaczenie prawne, jednak nie wpływa na zasady wyprzedzania na drodze.

Kiedy można wyprzedzić traktor na linii ciągłej?

Najczęściej powtarzanym błędem jest przekonanie, że linia ciągła oznacza całkowity zakaz wyprzedzania. W rzeczywistości oznacza ona zakaz najeżdżania i przekraczania linii, a nie sam zakaz wykonania manewru. Jeżeli kierowca ciągnika rolniczego zjedzie maksymalnie do prawej krawędzi jezdni lub na pobocze i pozostawi wystarczająco dużo miejsca, to kierowca samochodu osobowego może go wyprzedzić pod warunkiem, że nie przekroczy linii ciągłej.

Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej jest możliwe tylko w sytuacji, gdy na nią nie najedziemy i jej nie przekroczymy. Bartlomiej Magierowski East News

Najczęściej jest to jednak niemożliwe, ponieważ pojazdy rolnicze często poruszają się mniej uczęszczanymi, wąskimi drogami, na których wyprzedzenie traktora lub kombajnu bez najeżdżania lub przekroczenia linii ciągłej jest niemożliwe. W takim przypadku kierowca nie ma wyboru i musi jechać za wolniejszym pojazdem, nawet jeśli oznacza to długą jazdę z niewielką prędkością. Przepisy nie przewidują w tej sytuacji żadnego wyjątku.

Warto również pamiętać, że niezależnie od oznakowania poziomego wyprzedzanie jest zabronione m.in. przed wierzchołkiem wzniesienia, na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi oraz na skrzyżowaniach, z wyjątkiem rond i skrzyżowań z ruchem kierowanym.

Kierowca traktora również ma obowiązki. Czy musi zjechać na pobocze, aby ułatwić wyprzedzanie?

Zgodnie z art. 24 ust. 6 Prawa o ruchu drogowym kierujący ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym lub pojazdem bez silnika powinien zjechać możliwie jak najbardziej na prawo, aby ułatwić wyprzedzanie. Co istotne, nie oznacza to jednak obowiązku zatrzymania się. Taki przepis obowiązywał jeszcze kilka lat temu, ale został usunięty z ustawy. Dziś kierowca traktora nie musi zjeżdżać do zatoczki ani przepuszczać tworzącej się za nim kolumny pojazdów. Jeśli droga na to pozwala, to powinien jedynie ułatwić wykonanie manewru.

Kierowcy pojazdów rolniczych starają się - w miarę możliwości - zjeżdżać do prawej strony, aby ułatwić wyprzedzanie. 123RF/PICSEL

Jaki mandat grozi za wyprzedzenie traktora na linii ciągłej?

Jeżeli podczas wyprzedzania kierowca najeżdża lub przekracza linię ciągłą, to popełnia wykroczenie, za które ustawodawca przewiduje mandat w wysokości 200 zł oraz 5 punktów karnych. Znacznie poważniejsze konsekwencje grożą w sytuacji, gdy oprócz linii ciągłej obowiązuje również znak zakazu wyprzedzania. W takiej sytuacji kierowca może otrzymać mandat w wysokości 1 tys. zł, a na jego konto trafi 15 punktów karnych.

Wyjątek dotyczy jedynie sytuacji, gdy ciągnik lub inny pojazd stoi. Wówczas wykonujemy nie wyprzedzanie, lecz omijanie - jeżeli pojazd jest unieruchomiony to przepisy dopuszczają przekroczenie podwójnej linii ciągłej pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i upewnienia się, że manewr nie stworzy zagrożenia dla innych uczestników ruchu.