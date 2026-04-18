Hulajnogi elektryczne to popularny widok w polskich miastach i choć na zachodzie sporo miast zdecydowało się na zrezygnowanie z tego środka transportu (m.in. Florencja czy Paryż), to nic nie wskazuje na to, że miałoby to miejsce także w naszym kraju. Problem w tym, że wielu użytkowników takich hulajnóg traktuje je jak zabawkę i zapomina, że korzystanie z nich wiąże się z koniecznością przestrzegania określonych przepisów.

Gdzie można jeździć hulajnogą elektryczną?

Wiele osób poruszających się elektrycznymi hulajnogami ma dość ambiwalentne podejście do tego, czy porusza się asfaltem, czy choćby chodnikiem. W tej kwestii przepisy są jednak precyzyjne. Poruszając się takim środkiem transportu w pierwszej kolejności trzeba korzystać z dróg dla rowerów lub pasów rowerowych, jeśli takowe są dostępne.

Elektryczne hulajnogi mogą poruszać się również po jezdni, ale tylko w określonych sytuacjach. Chodzi tutaj o takie drogi, na których dopuszczalna prędkość nie przekracza 30 km/h. Oznacza to, że osoby jadące hulajnogami mogą w takich warunkach skorzystać głównie skorzystać z ulic osiedlowych, stref zamieszkania, czy też obszarów z ograniczeniem prędkości.

Czy hulajnogą elektryczną można jeździć po chodniku?

W wyjątkowych sytuacjach hulajnogi elektryczne mogą jechać również po chodniku. Dopuszczalne jest to wtedy, kiedy brak infrastruktury rowerowej, a na jezdni obowiązuje prędkość powyżej 30 km/h. W takiej sytuacji użytkownik hulajnogi musi dostosować się do ruchu pieszych.

Dodatkowo wiąże się to z prędkością zbliżoną do tempa pieszego, zachowania szczególnej ostrożności oraz bezwzględnego ustępowania pierwszeństwa pieszemu. Osoby poruszające się hulajnogami nie mogą utrudniać ruchu pieszym. Co ciekawe, niektóre modele elektrycznych hulajnóg oferują tryb pieszy, który ogranicza prędkość do kilku kilometrów na godzinę.

Nowe przepisy dla hulajnóg elektrycznych. Co się zmieniło?

Przypomnijmy też, że od 3 marca 2026 roku obowiązują nowe zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych. Zgodnie z nimi funkcjonuje teraz minimalny wiek użytkownika takiego środka transportu. By jeździć nią zgodnie z przepisami, trzeba mieć minimum 13 lat. To oznacza, że urządzenia te nie mogą już być legalnie używane na drogach publicznych czy ścieżkach rowerowych przez młodsze dzieci.

Co więcej, od 3 czerwca 2026 roku osoby poniżej 16. roku życia poruszające się hulajnogą elektryczną, ale też urządzeniem transportu osobistego lub rowerem będą miały obowiązek noszenia kasku ochronnego. Dotychczas był on tylko zalecany.

