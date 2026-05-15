Spis treści: Kiedy autobus ma pierwszeństwo przy wyjeździe z przystanku? Włączony kierunkowskaz to nie wszystko - obowiązki kierowcy autobusu Czy autobus ma pierwszeństwo poza terenem zabudowanym? Pierwszeństwo autobusu szkolnego - ważny wyjątek

Mandat za nieustąpienie pierwszeństwa autobusowi to 300 zł i 5 punktów karnych - co prawda w praktyce rzadko dochodzi do sytuacji, w której policja karze za nieustąpienie pierwszeństwa, ale codziennie na polskich drogach występują takie sporne momenty. Swoje dorzucają sami kierowcy autobusów, którzy mogą interpretować przepisy na własną korzyść, bo na nich również ciążą konkretne obowiązki.

Kiedy autobus ma pierwszeństwo przy wyjeździe z przystanku?

Najważniejszy zapis znajduje się w artykule 18 Prawa o ruchu drogowym. Mówi on jasno, że kierujący pojazdem zbliżający się do oznaczonego przystanku autobusowego na obszarze zabudowanym ma obowiązek zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, by umożliwić autobusowi włączenie się do ruchu. Warunkiem jest jedna rzecz - kierowca autobusu musi sygnalizować ten zamiar włączonym kierunkowskazem.

Kierujący, jadący za autobusem, mają obowiązek ułatwić mu wyjazd z zatoczki. Nie chodzi jednak o gwałtowne hamowanie w trakcie przejeżdżania obok autobusu stojącego w zatoczce. Warto z daleka kontrolować, czy do autobusu wsiadają jeszcze pasażerowie, czy drzwi zostały zamknięte i pojazd zaraz ruszy.

Włączony kierunkowskaz to nie wszystko - obowiązki kierowcy autobusu

Wielu kierowców błędnie zakłada, że włączenie kierunkowskazu przez autobus automatycznie daje mu pełne pierwszeństwo. To nieprawda. Przepisy nakładają obowiązki na obie strony jednocześnie.

Kierowca autobusu, tak jak każdy inny uczestnik ruchu, może wjechać na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię dopiero wtedy, gdy upewni się, że nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie wolno mu więc wyjeżdżać tuż przed maskę nadjeżdżającego auta, argumentując to włączonym kierunkowskazem. Jeśli samochód znajduje się tuż za autobusem lub na jego wysokości, kierowca musi poczekać.

Czy autobus ma pierwszeństwo poza terenem zabudowanym?

Poza obszarem zabudowanym zasady wyglądają zupełnie inaczej. Autobusy tracą tu pierwszeństwo przy wyjeździe z przystanku i muszą zachowywać się dokładnie jak każdy inny pojazd włączający się do ruchu. Oznacza to bezwzględny obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim jadącym drogą główną.

Dotyczy to również autobusów komunikacji podmiejskiej, które kursują na trasach wykraczających poza granice miasta. W takim przypadku kierowca musi czekać na dogodny moment, by bezpiecznie wjechać na jezdnię. Z drugiej strony, sytuacje życiowe bywają różne i czasem warto wykazać się kulturą drogową. Jeśli na drodze panuje duży ruch albo tworzy się korek, można taki autobus przepuścić, o ile nie wpłynie to źle na ogólną płynność ruchu.

Pierwszeństwo autobusu szkolnego - ważny wyjątek

Od reguły dotyczącej dróg poza obszarem zabudowanym istnieje jeden bardzo istotny wyjątek. Chodzi o autobusy szkolne, które ustawodawca opisał szczegółowo w Prawie o ruchu drogowym.

Zgodnie z definicją, autobus szkolny to pojazd przeznaczony do przewozu dzieci do szkoły, w barwie pomarańczowej, oznaczony z przodu i z tyłu prostokątnymi tablicami w kolorze białym z napisem "autobus szkolny" w kolorze czarnym. Kierowcy widzący taki pojazd sygnalizujący wyjazd z przystanku muszą ustąpić mu pierwszeństwa również poza obszarem zabudowanym.

Co dalej z programem "CPN"? Domański w „Graffiti”: Jesteśmy elastyczni Polsat News