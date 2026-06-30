Spis treści: Kiedy sąsiad nie może parkować auta przed twoją posesją? W tej sytuacji właściciel posesji może skutecznie zareagować na auto zaparkowane przed domem Minimalna odległość parkowania od granicy działki? To jeden z największych mitów Czy można samemu postawić znak zakazu parkowania przed domem? Czy sąsiad może parkować na chodniku przed twoim domem?

Sam fakt, że auto zostało zaparkowane przed ogrodzeniem nie oznacza jeszcze, że doszło do złamania prawa. Najważniejsze znaczenie ma status prawny tego miejsca - jeżeli samochód stoi na drodze publicznej lub w miejscu ogólnodostępnym i nie narusza przepisów ruchu drogowego, każdy kierowca ma prawo z niego korzystać.

Kiedy sąsiad nie może parkować auta przed twoją posesją?

Obowiązujące w Polsce przepisy w bardzo przejrzysty sposób regulują kwestie parkowania pojazdów. Do naruszenia przepisów, gdy pojazd:

blokuje wjazd lub wyjazd z posesji,

utrudnia otwarcie bramy,

parkuje na chodniku, pozostawiając pieszym mniej niż 1,5 m szerokości przejścia,

stoi w miejscu objętym zakazem postoju lub zakazem zatrzymywania,

narusza przepisy dotyczące odległości od skrzyżowań, przejść dla pieszych czy przejazdów rowerowych.

We wszystkich takich sytuacjach właściciel posesji ma pełne prawo wezwać straż miejską lub policję, ponieważ problemem nie jest sam fakt parkowania przed domem, lecz naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W określonych sytuacjach właściciel posesji może zgłosić nieprawidłowe parkowanie na policję lub straż miejską. 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

W tej sytuacji właściciel posesji może skutecznie zareagować na auto zaparkowane przed domem

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy samochód zaparkowano na prywatnym terenie należącym do właściciela nieruchomości. Mowa o sytuacji, w której pas gruntu przed ogrodzeniem stanowi część prywatnej działki. Wówczas właściciel może wezwać kierowcę do usunięcia pojazdu, a w skrajnych przypadkach możliwe jest również dochodzenie swoich praw na drodze cywilnej, a nawet odholowanie pojazdu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Podobnie wygląda sytuacja na terenach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Tam zasady parkowania często określa regulamin obowiązujący wszystkich mieszkańców.

Minimalna odległość parkowania od granicy działki? To jeden z największych mitów

Polskie przepisy nie określają minimalnej odległości, w jakiej samochód musi zostać zaparkowany od granicy prywatnej działki. Kierowcy muszą przestrzegać wszystkich ogólnych przepisów wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym, które dotyczą m.in. parkowania przy skrzyżowaniach, przejściach dla pieszych, przejazdach kolejowych czy przystankach.

Należy jednak pamiętać, że w Polsce - podobnie jak w innych europejskich krajach - problem z parkowaniem wynika z rosnącej liczby samochodów oraz niewystarczającej liczby miejsc parkingowych. Z tego powodu zmotoryzowani wykorzystują niemal każdy wolny skrawek terenu i czasami celowo nie stosują się do przepisów Prawa o ruchu drogowym. Blokują tym samym chodnik, stają zbyt blisko skrzyżowania lub uniemożliwiają wyjazd z prywatnej posesji.

Czy można samemu postawić znak zakazu parkowania przed domem?

Część właścicieli domów próbuje rozwiązać problem parkowania przed posesją na własną rękę. Mowa o montowaniu tabliczek z napisami "Zakaz parkowania", "Nie zastawiać bramy" czy "Teren prywatny". Niektórzy ustawiają również pachołki, donice, łańcuchy lub inne przeszkody mające zarezerwować miejsce.

Jeżeli jednak teren należy do drogi publicznej to takie oznakowanie nie ma żadnej mocy prawnej. Właściciel posesji nie może samodzielnie ustanowić zakazu parkowania ani "rezerwować" miejsc postojowych znajdujących się w pasie drogowym. Inaczej wygląda sytuacja na własnej działce - właściciel prywatnego terenu może oznaczyć go jako teren prywatny, zamontować składane słupki, szlaban czy inne zabezpieczenia ograniczające możliwość parkowania.

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Czy sąsiad może parkować na chodniku przed twoim domem?

Należy pamiętać, że chodnik przebiegający wzdłuż prywatnej posesji nie staje się własnością właściciela domu. Kierowca może zaparkować na chodniku wyłącznie wtedy, gdy pozwalają na to przepisy. Kluczowe jest pozostawienie pieszym co najmniej 1,5 m szerokości przejścia oraz zachowanie pozostałych zasad wynikających z Prawa o ruchu drogowym.

Prawda dotycząca sąsiedzkich sporów o parkowanie jest jednak zgoła inna - to nie sam fakt parkowania przed czyjąś posesją stanowi problem, lecz sposób, w jaki samochód został pozostawiony. Mowa o utrudnianiu ruchu pieszych czy blokowaniu możliwości wyjazdu. Należy jednak pamiętać, że droga publiczna jest dostępna dla wszystkich kierowców i właściciel domu nie ma prawa decydować, kto może tam zaparkować. Wyjątkiem są sytuacje, gdy dochodzi do naruszenia przepisów lub pojazd stoi na prywatnym terenie należącym do właściciela nieruchomości.

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