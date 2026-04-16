Spis treści: Kiedy grozi konfiskata samochodu w Austrii? Jak przebiega procedura konfiskaty samochodu w Austrii? Ponad 400 zatrzymanych aut w niecałe dwa lata

Zmiana wynika z orzeczenia austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, który zbadał dotychczasowe przepisy i uznał, że wyjątek dla pojazdów niebędących wyłączną własnością kierowcy narusza zasadę równości wobec prawa. Mówiąc wprost - kto jeździł leasingiem albo rozpisał własność auta na kilka osób, był de facto w uprzywilejowanej sytuacji wobec właściciela samochodu kupionego za gotówkę. Trybunał uznał to za nieuzasadnione i uchylił odpowiednie przepisy, wyznaczając termin wejścia w życie nowych regulacji na październik 2027 roku.

Kiedy grozi konfiskata samochodu w Austrii?

Progi pozostają wysokie i dotyczą wyłącznie ekstremalnych przypadków. Przy pierwszym takim wykroczeniu pojazd może zostać tymczasowo zajęty, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość poza terenem zabudowanym o więcej niż 90 km/h, albo w terenie zabudowanym o więcej niż 80 km/h.

Niższe progi obowiązują kierowców, którym w ciągu ostatnich czterech lat cofnięto prawo jazdy za poważne wykroczenie drogowe. W takim przypadku wystarczy przekroczenie o więcej niż 70 km/h poza terenem zabudowanym lub o więcej niż 60 km/h w obszarze zabudowanym.

Jak przebiega procedura konfiskaty samochodu w Austrii?

Pierwsze zajęcie pojazdu jest tymczasowe i trwa maksymalnie 14 dni. W tym czasie organy administracyjne oceniają, czy zachodzą przesłanki do trwałego przepadku. Jeśli tak - samochód jest konfiskowany i wystawiany na licytację. Równolegle kierowcy grozi utrata prawa jazdy i kara finansowa. Wartość samochodu nie ma znaczenia dla decyzji o konfiskacie..

Od października 2027 roku przepadkowi będą mogły podlegać też pojazdy leasingowane, wynajmowane, firmowe oraz współwłasne. Jedynym wyjątkiem pozostają pojazdy skradzione. Właściciel lub leasingodawca, który nie miał nic wspólnego z wykroczeniem, może wprawdzie dochodzić swoich roszczeń, ale sama procedura konfiskaty nie zostanie z tego powodu wstrzymana.

Ponad 400 zatrzymanych aut w niecałe dwa lata

Do końca 2025 roku austriackie służby tymczasowo zajęły 438 pojazdów w związku z ekstremalnymi przekroczeniami prędkości. Liczba faktycznych licytacji była jednak znacznie niższa - właśnie dlatego, że większość aut musiała zostać zwrócona po upływie okresu tymczasowego zajęcia ze względu na dotychczasowy wyjątek własnościowy.

