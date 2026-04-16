Austria konfiskuje auta za prędkość. Od 2027 r. bez wyjątków
Austria od marca 2024 roku może konfiskować samochody kierowcom, którzy przekraczają prędkość w sposób ekstremalny. Do tej pory przepis miał jednak lukę - auto można było zabrać tylko wtedy, gdy należało wyłącznie do kierowcy. Kto jechał pojazdem leasingowanym, autem służbowym lub wynajętym, nie był narażony na jego utratę. Od 1 października 2027 roku to się zmieni.
Spis treści:
- Kiedy grozi konfiskata samochodu w Austrii?
- Jak przebiega procedura konfiskaty samochodu w Austrii?
- Ponad 400 zatrzymanych aut w niecałe dwa lata
Zmiana wynika z orzeczenia austriackiego Trybunału Konstytucyjnego, który zbadał dotychczasowe przepisy i uznał, że wyjątek dla pojazdów niebędących wyłączną własnością kierowcy narusza zasadę równości wobec prawa. Mówiąc wprost - kto jeździł leasingiem albo rozpisał własność auta na kilka osób, był de facto w uprzywilejowanej sytuacji wobec właściciela samochodu kupionego za gotówkę. Trybunał uznał to za nieuzasadnione i uchylił odpowiednie przepisy, wyznaczając termin wejścia w życie nowych regulacji na październik 2027 roku.
Kiedy grozi konfiskata samochodu w Austrii?
Progi pozostają wysokie i dotyczą wyłącznie ekstremalnych przypadków. Przy pierwszym takim wykroczeniu pojazd może zostać tymczasowo zajęty, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość poza terenem zabudowanym o więcej niż 90 km/h, albo w terenie zabudowanym o więcej niż 80 km/h.
Niższe progi obowiązują kierowców, którym w ciągu ostatnich czterech lat cofnięto prawo jazdy za poważne wykroczenie drogowe. W takim przypadku wystarczy przekroczenie o więcej niż 70 km/h poza terenem zabudowanym lub o więcej niż 60 km/h w obszarze zabudowanym.
Jak przebiega procedura konfiskaty samochodu w Austrii?
Pierwsze zajęcie pojazdu jest tymczasowe i trwa maksymalnie 14 dni. W tym czasie organy administracyjne oceniają, czy zachodzą przesłanki do trwałego przepadku. Jeśli tak - samochód jest konfiskowany i wystawiany na licytację. Równolegle kierowcy grozi utrata prawa jazdy i kara finansowa. Wartość samochodu nie ma znaczenia dla decyzji o konfiskacie..
Od października 2027 roku przepadkowi będą mogły podlegać też pojazdy leasingowane, wynajmowane, firmowe oraz współwłasne. Jedynym wyjątkiem pozostają pojazdy skradzione. Właściciel lub leasingodawca, który nie miał nic wspólnego z wykroczeniem, może wprawdzie dochodzić swoich roszczeń, ale sama procedura konfiskaty nie zostanie z tego powodu wstrzymana.
Ponad 400 zatrzymanych aut w niecałe dwa lata
Do końca 2025 roku austriackie służby tymczasowo zajęły 438 pojazdów w związku z ekstremalnymi przekroczeniami prędkości. Liczba faktycznych licytacji była jednak znacznie niższa - właśnie dlatego, że większość aut musiała zostać zwrócona po upływie okresu tymczasowego zajęcia ze względu na dotychczasowy wyjątek własnościowy.