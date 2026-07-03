Spis treści: Klapki na motocyklu zakazane. Mandat około 800 zł Obowiązkowy kask dla rowerzystów poza miastem Hulajnoga elektryczna dopiero od 15 lat Nowe zasady wyprzedzania i jazdy zimą dla kierowców aut

Hiszpańska reforma kodeksu drogowego wchodzi w życie w październiku 2026 roku i obejmuje praktycznie wszystkich uczestników ruchu, w tym turystów wypożyczających pojazdy na miejscu.

Klapki na motocyklu zakazane. Mandat około 800 zł

Najwięcej zmieni się dla motocyklistów i ich pasażerów. Od października obowiązkowe staje się zakryte obuwie, co oznacza koniec jazdy w klapkach, sandałach i podobnym obuwiu. Kto wybierze się poza obszar zabudowany, będzie musiał dodatkowo założyć rękawice ochronne. Za złamanie przepisów grozi mandat w wysokości 200 euro.

To nie koniec planowanych zaostrzeń. Na październik 2027 roku zapowiedziano kolejny przepis, zgodnie z którym dozwolone będą wyłącznie homologowane kaski motocyklowe, spełniające wszystkie wymogi prawne. Szczegółów na razie nie podano.

Obowiązkowy kask dla rowerzystów poza miastem

Drugą grupą, którą dotkną zmiany, są rowerzyści. Hiszpania wprowadza obowiązek jazdy w kasku dla wszystkich rowerzystów na drogach poza obszarem zabudowanym, niezależnie od wieku. Do tej pory obowiązywały tu wyjątki, na przykład przy ekstremalnych upałach czy na długich podjazdach. Za jazdę bez kasku na drodze pozamiejskiej także będzie grozić mandat 200 euro.

W miastach będzie można jeździć be kasku. Hiszpańska Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (DGT) tłumaczy reformę chęcią dostosowania przepisów do zmian, jakie zaszły w mobilności przez ostatnie dwie dekady, oraz dążeniem do większego bezpieczeństwa zgodnie z europejskimi celami.

Hulajnoga elektryczna dopiero od 15 lat

Zaostrzają się też zasady dla użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dla kierujących nimi wprowadzono minimalny wiek 15 lat. Po zmroku lub przy ograniczonej widoczności użytkownik hulajnogi będzie musiał założyć kamizelkę odblaskową i kask, a za złamanie tych przepisów grozi mandat 200 euro. Obowiązek jazdy ze stałym oświetleniem ma wejść w życie dopiero w październiku 2027 roku.

Nowe zasady wyprzedzania i jazdy zimą dla kierowców aut

Reforma nie ominie też kierowców samochodów, w tym tych przyjeżdżających do Hiszpanii własnym autem. Wyprzedzając rowerzystę, trzeba będzie zachować co najmniej pięć metrów odstępu i mocniej zredukować prędkość przed manewrem. Co więcej, podczas wyprzedzania prędkość musi być niższa o przynajmniej 20 km/h od obowiązującego limitu na danej drodze. Kierowcy będą też zobowiązani do zachowania wyraźnie większego odstępu bocznego niż dotychczas. Podobne zasady obejmą wyprzedzanie unieruchomionych pojazdów.

Osobne przepisy dotyczą jazdy w warunkach zimowych. Na autostradach przy określonych warunkach śnieżnych wyprzedzanie ma być zakazane, a ruch ma koncentrować się na prawym pasie, by umożliwić swobodny przejazd pojazdom ratunkowym i służbom odśnieżającym. Zapowiedziano także nowe regulacje dotyczące tworzenia korytarza życia i pasów awaryjnych podczas korków.





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