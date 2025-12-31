W skrócie Kierowcy mogą otrzymać 500 zł mandatu i 8 punktów karnych za zasłanianie tablicy rejestracyjnej przez hak holowniczy.

Przenoszenie tablicy rejestracyjnej na bagażnik rowerowy grozi wysokimi karami i odebraniem dowodu rejestracyjnego.

Od 2016 roku jest możliwość wyrobienia trzeciej tablicy rejestracyjnej, którą można legalnie montować na bagażnikach rowerowych.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Hak holowniczy nazywany jest również zaczepem kulowym i służy do holowania przyczep lub montażu dodatkowego bagażnika rowerowego. Chociaż znacznie zwiększa funkcjonalność samochodu, to musi on posiadać homologację, a także być zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Co więcej, bez względu na to, czy został on zamontowany jeszcze w fabryce, czy dołożony w innym serwisie, niezbędna jest wizyta w Stacji Kontroli Pojazdów, aby otrzymać odpowiednie zaświadczenie od diagnosty, z którym trzeba udać się do Wydziału Komunikacji w celu wbicia adnotacji o haku w dowodzie rejestracyjnym.

500 zł mandatu i 8 punktów karnych za hak. Wystarczy, że zasłoni tablicę rejestracyjną

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 2 Prawa o ruchu drogowym kategorycznie zakazane jest zakrywanie tablic rejestracyjnych w sposób, który uniemożliwia ich identyfikację. Co istotne, zapis ten nie przewiduje żadnych wyjątków, co oznacza, że numery rejestracyjne nie mogą być zasłonięte również przez hak, bagażnik rowerowy czy jakikolwiek inny element.

Hak holowniczy nie może utrudniać odczytywania znaków na tablicy INTERIA.PL

Za to wykroczenie grozi mandat karny w wysokości 500 zł, a do konta kierowcy zostanie dopisanych 8 punktów karnych. Problem dotyczy głównie tych haków, które montowane są na stałe w nieco starszych samochodach i częściowo lub całkowicie zasłaniają litery oraz cyfry na tablicy.

Bagażnik rowerowy zasłania rejestrację. Czy potrzebna jest trzecia tablica rejestracyjna?

Nadal sporo problemów przysparza kierowcom prawidłowy montaż bagażnika rowerowego na haku. Nawet jeśli sam bagażnik nie zakrywa ciągu liter i cyfr, to przewożone na nim rowery bardzo często niemal całkowicie zasłaniają tablicę rejestracyjną. Niektórzy zmotoryzowani próbują obchodzić przepisy, przenosząc tablicę z karoserii na bagażnik, co jest poważnym błędem.

Zgodnie z § 35 rozporządzenia w sprawie rejestracji pojazdów tablice rejestracyjne muszą być zamontowane w miejscach, które są do tego konstrukcyjnie przeznaczone. Przeniesienie tablicy z samochodu na bagażnik nie jest jedynie drobnym wykroczeniem, ponieważ pojazd traci wówczas warunki dopuszczenia do ruchu. Co więcej, kierowca zostanie ukarany mandatem karnym w wysokości od 1,5 do 5 tys. zł, do jego konta dopisane zostaną 3 punkty karne, dowód rejestracyjny zostanie zatrzymany, a samochód będzie musiał zostać odholowany.

Hak i bagażnik rowerowy nie mogą zasłaniać tablicy rejestracyjnej. Ile kosztuje wyrobienie trzeciej tablicy?

Aby rozwiązać ten problem od 1 stycznia 2016 r. istnieje możliwość uzyskania dodatkowej, trzeciej tablicy rejestracyjnej. Dzięki temu można ją zamontować chociażby na bagażniku rowerowym i poruszać się po drogach bez łamania przepisów. Co istotne, musi być ona identyczna z tablicami przypisanymi do pojazdu i odpowiednio zalegalizowana.

Aby uzyskać trzecią tablicę rejestracyjną należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji z dowodem rejestracyjnym oraz odpowiednim wnioskiem i uiścić opłatę w wysokości 62,50 zł. Warto zaznaczyć, że tablica jest przypisana do pojazdu, a nie do bagażnika, dlatego można jej używać z różnymi systemami transportowymi.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL