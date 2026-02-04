Spis treści: Ile paliwa można zatankować na stacji paliw? Jaki jest mandat za niewłaściwie przewożenie paliwa? W czym można przewozić paliwo? Gdzie przechowywać zapas paliwa?

Paliwo jest sklasyfikowane jako materiał niebezpieczny, dlatego jego transport podlega specjalnym regulacjom unijnym (ADR). Przewożenie paliwa w nieodpowiednich pojemnikach, takich jak butelki czy metalowe kanistry, jest niezgodne z prawem i stwarza poważne zagrożenie. Dlatego pracownicy stacji paliw mają prawo odmówić sprzedaży paliwa do takich opakowań.

Ile paliwa można zatankować na stacji paliw?

Transport paliwa podlega ścisłym przepisom. W jednym pojeździe (jednostce transportowej, na przykład samochodzie czy pojeździe z przyczepą) można przewozić maksymalnie 240 litrów paliwa dodatkowo do tego, co znajduje się w zbiorniku. To paliwo musi być rozłożone na co najmniej cztery kanistry, z których każdy może mieć maksymalnie 60 litrów pojemności.

Jaki jest mandat za niewłaściwie przewożenie paliwa?

Nieprzestrzeganie tych limitów wiąże się z ryzykiem wysokich mandatów: 3 tys. zł za niewłaściwe opakowania i 2 tys. zł za przekroczenie dozwolonej ilości paliwa.

W czym można przewozić paliwo?

Odpadają zwykłe plastikowe butelki czy inne pojemniki, które groziłyby tym, że nalane do nich paliwo wycieknie. Przede wszystkim, paliwo należy przechowywać w specjalnych, atestowanych kanistrach, które są szczelne i wykonane z bezpiecznych materiałów. Trzeba unikać szczególnie starych, zardzewiałych pojemników, które mogą zanieczyszczać paliwo i uszkodzić silnik. Warto pamiętać, że nawet w odpowiednich kanistrach paliwo powinno być wymieniane co około pół roku, ponieważ z czasem może się utlenić i tracić swoje właściwości.

Gdzie przechowywać zapas paliwa?

Miejsce przechowywania paliwa również ma znaczenie. W garażach wolnostojących, o powierzchni do 100 m kwadratowych i wykonanych z materiałów niepalnych, można przechowywać do 200 litrów paliwa. Natomiast w garażach będących częścią budynku mieszkalnego lub w zabudowie szeregowej, dopuszczalne jest przechowywanie maksymalnie 60 litrów oleju napędowego lub 20 litrów benzyny.

Dla większych ilości paliwa niezbędne są specjalistyczne, dwupłaszczowe zbiorniki naziemne, spełniające rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Za niewłaściwe przechowywanie paliwa można zostać ukaranym grzywną w wysokości od 20 do nawet 5 tys. zł.

"Wydarzenia". Mandatowa pułapka w Czechach. Dotyczy samochodów w leasingu Polsat News