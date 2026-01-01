Zapadła ostateczna decyzja ws. badań starszych kierowców

Spis treści: Prawa jazdy z datą ważności Kończy się termin ważności mojego prawa jazdy. Co robić, jak żyć? Czy badania lekarskie są konieczne? Zdecydowano ws. badań starszych kierowców

Prawa jazdy z datą ważności

Unijni urzędnicy zdecydowali, że prawa jazdy na samochód osobowy i motocykl będą miały 15-letni okres ważności i dotyczy to nie tylko nowych dokumentów, ale również tych wydanych wcześniej, jako bezterminowe. W Polsce bezterminowe prawa jazdy wydawano do 19 stycznia 2013 roku, te wydane później już miały one 15-letni okres ważności.

Osoby, które mają dokument bezterminowy, będą musiały go wymienić - cała procedura rozpocznie się w 2028 roku. Co ważne, ta pierwsza wymiana nie wymaga przeprowadzenia badań lekarskich. Jest to czynność formalna, która będzie jednak kosztować - kierowcę czeka opłata w wysokości 100 zł i 50 gr.

Kończy się termin ważności mojego prawa jazdy. Co robić, jak żyć?

Do 2033 roku wszyscy kierowcy będą mieli już prawo jazdy z 15-letnim okresem ważności. Jednak już od 2028 roku ważność zaczną tracić prawa jazdy wydane w 2013 roku z 15-letnim okresem ważności. Co czeka takie osoby?

Otóż Unia Europejska nie zdecydowała się na wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich, pozostawiając tę decyzję państwom członkowskim. Każdy kraj będzie mógł samodzielnie określić, czy warunkiem uzyskania nowego dokumentu będzie przejście badań potwierdzających zdolność do kierowania pojazdami czy wystarczy samoocena i oświadczenie kierowcy, że czuje się na siłach, by wsiąść za kierownicę.

Czy badania lekarskie są konieczne?

Jednocześnie jednak projekt nowych regulacji zawiera propozycję nadania lekarzom rodzinnym uprawnienia - a w niektórych przypadkach obowiązku - informowania odpowiednich organów o pacjentach, których stan zdrowia może stanowić zagrożenie w ruchu drogowym.

Na jakie konkretnie rozwiązanie zdecydują się polskie władze i czy konieczne będą badania lekarskie przy przedłużaniu praw jazdy - na razie nie wiadomo.

Zdecydowano ws. badań starszych kierowców

W toku unijnych negocjacji upadł natomiast skrócenia ważności prawa jazdy do 5 lat, dla osób w wieku ponad 70 lat.

Nowe przepisy, które wprowadzi Unia Europejska (wcześniej muszą one zyskać akceptację wszystkich krajów członkowskich, co jest jednak raczej tylko formalnością) zakładają również wprowadzenie jednolitego cyfrowego prawa jazdy, które będzie ważne we wszystkich krajach Unii oraz zmianę zasad obowiązujących młodych stażem kierowców, których przez pierwsze dwa lata mają dotyczyć bardziej restrykcyjne przepisy ruchu drogowego, m.in. w zakresie ograniczeń prędkości.

Nissan Qashqai e-Power. Elektrowóz na benzynę Interia pl INTERIA.PL