Spis treści: Czym jest mikrosamochód i jakie są jego parametry? Co mogą osoby urodzone przed 19 stycznia 1995 roku? Jakie uprawnienia są potrzebne do prowadzenia mikrosamochodu? Czy mikrosamochód trzeba rejestrować i ubezpieczać? Czy zakup mikrosamochodu się opłaca?

Osoby urodzone przed 19 stycznia 1995 roku mają dodatkowo pewien przywilej, którego nie znają młodsi kierowcy. Zanim jednak do tego przejdziemy, warto wyjaśnić, czym w ogóle są te pojazdy i jakie zasady nimi rządzą.

Czym jest mikrosamochód i jakie są jego parametry?

Przepisy wyróżniają dwa rodzaje takich pojazdów. Czterokołowiec lekki to pojazd z homologacją L6e, którego masa własna nie przekracza 350 kg, a prędkość maksymalna jest konstrukcyjnie ograniczona do 45 km/h. Silnik spalinowy nie może mieć więcej niż 50 cm³ pojemności, a elektryczny - przekraczać 4 kW mocy. Czterokołowiec ciężki (homologacja L7e) może ważyć do 400 kg przy przewozie osób lub do 550 kg przy transporcie ładunku i osiągać wyższe prędkości.

Oba typy traktowane są przez prawo jak pełnoprawne pojazdy mechaniczne - obowiązują je te same zasady rejestracji, przeglądów technicznych i ubezpieczenia co zwykłe samochody. Nie można nimi wjeżdżać na autostrady ani drogi ekspresowe. Jeśli pojazd nie ma pasów bezpieczeństwa albo ma otwarte nadwozie, kierowca i pasażer muszą założyć kaski.

Co mogą osoby urodzone przed 19 stycznia 1995 roku?

Przepisy, które weszły w życie 19 stycznia 2013 roku, zastąpiły starą kartę motorowerową prawem jazdy kategorii AM. Osoby, które ukończyły 18 lat przed tą datą - czyli urodzone przed 19 stycznia 1995 roku - zachowały jednak uprawnienia do prowadzenia motorowerów bez konieczności zdobywania nowej kategorii.

Czterokołowce lekkie zaliczają się do tej samej grupy pojazdów co motorowery, więc osoby z tej grupy wiekowej mogą prowadzić mikrosamochody bez dodatkowych egzaminów i kursów. Dla wszystkich pozostałych kierowców konieczne jest uzyskanie prawa jazdy kategorii AM lub wyższej.

Jakie uprawnienia są potrzebne do prowadzenia mikrosamochodu?

Do czterokołowca lekkiego uprawnia prawo jazdy kategorii AM i wyższe - w tym popularne kategorie A1, A2, A oraz B1 i B. Kurs na kategorię AM obejmuje 10 godzin teorii i 10 godzin jazdy praktycznej, a do egzaminu można przystąpić już w wieku 14 lat. Łączny koszt kursu, egzaminów i badań lekarskich to zazwyczaj 2-3 tys. zł w zależności od miasta - sam egzamin teoretyczny kosztuje 57 zł, praktyczny 230 zł, a badania lekarskie około 200 zł.

Do czterokołowca ciężkiego potrzebna jest kategoria B1 lub wyższa. Kurs jest dłuższy - obejmuje 30 godzin teorii i 30 godzin jazdy. Za kierownicą można usiąść po ukończeniu 16 lat.

Czy mikrosamochód trzeba rejestrować i ubezpieczać?

Mikrosamochody bywają reklamowane jako pojazdy niewymagające rejestracji - to nieprawda. Rejestracja przebiega identycznie jak w przypadku zwykłego auta osobowego: konieczny jest wniosek w wydziale komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania, opłata i oczekiwanie na dowód rejestracyjny. Bez tego dokumentu nie można legalnie jeździć po drogach publicznych.

Obowiązkowe jest też ubezpieczenie OC. Polisa dla mikrosamochodu kosztuje średnio kilkaset złotych rocznie - konkretna kwota zależy od wieku kierowcy, jego stażu i historii ubezpieczeniowej. Młodzi i niedoświadczeni kierowcy płacą więcej. Można to obejść, rejestrując pojazd na doświadczonego rodzica czy opiekuna ze zniżkami - to legalne i powszechnie stosowane rozwiązanie.

Czy zakup mikrosamochodu się opłaca?

Dla 14- czy 16-latka, który nie może jeszcze prowadzić zwykłego auta, albo dla osoby, która z różnych powodów nie ma prawa jazdy kategorii B, mikrosamochód może być jedyną opcją samodzielnego przemieszczania się. W miastach i mniejszych miejscowościach, gdzie prędkość 45 km/h nie jest przeszkodą, sprawdza się całkiem nieźle.

Są też jednak ograniczenia: brak możliwości wjazdu na autostradę i drogę ekspresową, mała ładowność, skromne wyposażenie w tańszych modelach i - w przypadku pojazdów bez pasów - konieczność jazdy w kasku.

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