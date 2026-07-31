Problem występuje nie tylko zimą, gd szkła okularów parują po wejściu do ciepłego wnętrza,a część kierowców "przesiada się" na soczewki, które przy okazji dają pełniejsze pole widzenia. Problem w tym, że taka zamiana nie zawsze jest zgodna z przepisami.

Kody 01.01, 01.02 i 01.06 w prawie jazdy

Oznaczenia w rubryce 12, tuż pod kategoriami, precyzują wymagania wobec kierowcy. Te dotyczące wzroku to przede wszystkim 01.01 - obowiązek jazdy w okularach, 01.02 - nakaz stosowania soczewek kontaktowych, oraz 01.06 - dowolność, czyli okulary albo soczewki. Do tego dochodzą rzadsze warianty: 01.03 (okulary ochronne), 01.04 (szkła przyciemniane) i 01.05 (przepaska na oko). Na starszych dokumentach spotyka się jeszcze ogólny kod 01, oznaczający wymaganą korekcję lub ochronę wzroku, który pozostawia kierowcy swobodę wyboru między okularami a soczewkami.

Czy z kodem 01.01 można prowadzić w soczewkach?

W tym właśnie przypadku kierowcy nieświadomie wpadają podczas kontroli. Kto bowiem ma wpisany nakaz jazdy w okularach, nie może ot tak zastąpić ich soczewkami. Podczas kontroli funkcjonariusz uzna to za prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Zależność działa w obie strony - kod 01.02 oznacza z kolei, że jeździć wolno wyłącznie w soczewkach.

Ile wynosi mandat za jazdę bez okularów?

Sama kara to 1,5 tys. zł, tyle bowiem taryfikator przewiduje za jazdę bez uprawnień. Na tym jednak reperkusje się nie kończą, bo w skrajnych sytuacjach sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, a nawet karę pozbawienia wolności - w grę wchodzi to przy wypadku spowodowanym przez takiego kierowcę, recydywie lub innych okolicznościach obciążających. W praktyce policjant zwykle odstępuje od mandatu, jeśli kierowca ma przy sobie zapasową parę okularów i może po prostu je ubrać, dlatego zawsze warto trzymać ją w aucie.

Jazda bez okularów, a brak odszkodowania

Przy kolizji lub wypadku nieskorygowana wada wzroku może stać się dla ubezpieczyciela argumentem przeciwko sprawcy, bo formalnie prowadził on bez uprawnień. Towarzystwo ma prawo zażądać zwrotu kwoty od niego samego. W takiej sytuacji może też nie zadziałać autocasco. Rachunek potrafi więc wzrosnąć niebagatelnie.

Jak zmienić kod w prawie jazdy?

Formę korekcji wzroku i przypisany jej kod można zmienić, choć wymaga to nieco zachodu. Trzeba przejść badanie lekarskie u specjalisty uprawnionego do badania kierowców, którego koszt to około 200 zł, a po uzyskaniu nowego orzeczenia wyrobić nowy dokument za 100 zł.



