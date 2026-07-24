Spis treści: Kogo dotyczy obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy? Kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy? Czy wymiana bezterminowego prawa jazdy wymaga badań lekarskich? Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy? Nie tylko przy utracie ważności Gdzie i jak złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy? Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2026 roku?

Kogo dotyczy obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy?

Bezterminowe prawa jazdy były wydawane w Polsce do stycznia 2013 roku. Po tej dacie zmieniły się przepisy dotyczące dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami. Nawet jeśli kierowca spełniał wszystkie wymagania i ze względów zdrowotnych mógł otrzymać uprawnienia bez ograniczenia czasowego, sam dokument był już wydawany maksymalnie na 15 lat.

Zmiana przepisów w 2013 roku nie objęła osób, które wcześniej otrzymały bezterminowe blankiety. Prawo nie działało wstecz, dlatego kierowcy posiadający takie dokumenty mogli nadal z nich korzystać bez konieczności wymiany. Do teraz. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury - wkrótce obowiązek wymiany bezterminowych praw jazdy obejmie wszystkich kierowców, którzy otrzymali dokument przed dniem 19 stycznia 2013 roku. Proces ten będzie dotyczyć niemal 15 mln dokumentów.

Kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Wymiana rozpocznie się 19 stycznia 2028 roku i potrwa do 18 stycznia 2033 roku. Dokładny harmonogram dla poszczególnych grup kierowców nie został jeszcze określony - termin ten musi wskazać minister właściwy do spraw transportu. Do tego czasu posiadacze bezterminowych praw jazdy nadal mogą korzystać ze swoich dokumentów.

Czy wymiana bezterminowego prawa jazdy wymaga badań lekarskich?

Kierowcy posiadający bezterminowe prawo jazdy nie będą musieli przechodzić dodatkowych badań lekarskich tylko dlatego, że wymieniają dokument. Procedura będzie ograniczała się do złożenia wniosku oraz opłacenia wydania nowego blankietu.

Dotyczy to popularnych kategorii, takich jak AM, A1, A2, A, B1, B, B+E oraz T. Brak konieczności wykonywania badań oznacza dla właścicieli takich dokumentów oszczędność 200 zł, ponieważ właśnie tyle wynosi opłata za badanie lekarskie, jeśli jest ono wymagane.

Samo badanie będzie potrzebne tylko w sytuacjach, gdy przepisy tego wymagają, np. ze względu na stan zdrowia kierowcy albo określoną kategorię prawa jazdy.

Kiedy trzeba wymienić prawo jazdy? Nie tylko przy utracie ważności

Warto przypomnieć, że obowiązkowa wymiana bezterminowych dokumentów nie jest jedynym przypadkiem, w którym kierowca musi wystąpić o nowe prawo jazdy. Dokument należy wymienić również wtedy, gdy:

minął termin ważności prawa jazdy,

skończyła się ważność konkretnej kategorii,

kierowca zmienił nazwisko,

dokument został zgubiony albo zniszczony.

Od 2019 roku zmiana adresu zamieszkania nie oznacza już konieczności wyrabiania nowego prawa jazdy. Wszystko dlatego, że obecny wzór dokumentu nie zawiera pola z adresem kierowcy.

Gdzie i jak złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy?

Wniosek o wydanie nowego prawa jazdy można złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Kierowca może udać się do urzędu miasta, starostwa powiatowego albo urzędu dzielnicy.

Alternatywą jest załatwienie sprawy przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP. Elektroniczna wymiana dokumentu jest możliwa m.in. w przypadku zmiany danych osobowych oraz utraty ważności dotychczasowego prawa jazdy.

Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty. Wymagane są:

formularz wniosku o wydanie prawa jazdy,

potwierdzenie opłaty za dokument,

aktualne kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 x 45 mm wykonane na wprost,

dowód osobisty lub paszport (w przypadku cudzoziemców paszport albo karta pobytu),

orzeczenie lekarskie, jeśli jest wymagane,

dotychczasowe prawo jazdy do wglądu.

Urzędnik wykonuje kopię starego dokumentu, a następnie przyjmuje wniosek o wydanie nowego blankietu.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2026 roku?

Podstawowa opłata za wydanie nowego prawa jazdy wynosi 100 zł. Dodatkowym kosztem może być badanie lekarskie, jeśli w danym przypadku jest wymagane - jego cena to 200 zł.

Łącznie kierowca może więc zapłacić 100 albo 300 zł, w zależności od tego, czy konieczna będzie kontrola lekarska. Opłatę można uiścić w kasie urzędu lub wykonać przelew. Potwierdzenie zapłaty należy dołączyć do składanego wniosku.