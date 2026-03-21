5 lat na wymianę bezterminowych praw jazdy. Podano daty

Kiedy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy

Przypomnijmy, że bezterminowe prawa jazdy wydawano w Polsce do stycznia 2013 roku. Po tej dacie zmienił się przepisy i nawet jeśli wobec kierowcy nie było żadnych zastrzeżeń natury zdrowotnej i mógł on otrzymać bezterminowe uprawnienia, sam dokument ważny był tylko na 15 lat. Prawo (co oczywiste) nie zadziałało jednak wstecz i posiadacze bezterminowych blankietów mogli je zachować.

Niestety według nowych przepisów przywilej bezterminowego prawa jazdy nie przysługuje już nikomu. Także posiadacze takich praw jazdy będą musieli wymienić dokumenty na nowe w uniwersalnym europejskim wzorem najpóźniej w okresie od 19 stycznia 2028 do 18 stycznia 2033 roku. Konkretny termin nie jest jeszcze ustalony, a musi to zrobić minister do spraw transportu. Wciąż mamy jeszcze kilka lat na nacieszenie się bezterminowym prawem jazdy.

Kto musi wymienić dokument prawa jazdy w 2026 roku?

Obowiązek wymiany prawa jazdy mają na razie tylko osoby, które uzyskały terminowe prawo jazdy na okres krótszy niż 15 lat - na przykład ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności, które mogą wpływać na zdolność jazdy samochodem.

Osoby które wyrobiły prawo jazdy w 2013 roku i mają już termin ważności na 15 lat również nie muszą się o to martwić co najmniej przez kolejne 2 lata. Prawo jazdy powinni wymienić również ci którzy zmienili imię lub nazwisko (np. po ślubie).

Wymiana prawa jazdy to prosta procedura można ją przeprowadzić w kilku krokach:

Wypełnienie wniosku o wydanie nowego dokumentu Dołączenie do niego starego prawa jazdy wraz z aktualną fotografią o wymiarach 35 na 45 mm Jeśli to konieczne - dołączenie wyników badań lekarskich potwierdzającą zdolność do prowadzenia pojazdów Złożenie wniosku w urzędzie lub elektronicznie, poprzez ePUAP (wszystkie dokumenty muszą być zeskanowane i dołączone do elektronicznego wniosku).

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy w 2026 roku?

Jak w przypadku wszystkich dokumentów, także i wymieniając prawo jazdy, musimy zapłacić za nowy blankiet. Standardowo kosztuje to 100 zł, zakładając że nie musimy dostarczyć nowych badań lekarskich. Jeśli są potrzebne, musimy doliczyć kolejne 200 zł.

Jaka kara za odmowę wymiany prawa jazdy?

Niestety, jeśli zdecydujemy się nie wymieniać dokumentu po upłynięciu jego terminu narażamy się na niemałe konsekwencje. W świetle prawa kierowca nie posiadający ważnego prawa jazdy nie posiada uprawnień ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdami. To oznacza mandat od 1500 do nawet 5000 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu może skończyć się jeszcze bardziej dotkliwie - do wysokiej grzywny może dołączyć zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od pół roku do nawet trzech lat.

Termin ważności dokumentu prawa jazdy znajduje się w rubryce numer 4b, a data ważności uprawnień w rubryce 11 umieszczonej na odwrocie dokumentu.

