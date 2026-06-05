W skrócie Włoskie autostrady są jednymi z najdroższych w Europie, a podczas wakacji często tworzą się przy bramkach poboru opłat kolejki, jednak pojawia się możliwość uzyskania zwrotu pieniędzy za czas stracony w korku.

Od 1 czerwca 2026 roku we Włoszech kierowcy mają prawo do częściowego lub pełnego zwrotu opłaty autostradowej, jeśli opóźnienie wynika z planowanych prac drogowych, a procedura jest dostępna również dla zagranicznych turystów.

System zwrotów jest częścią szerszej reformy, która obejmuje powiązanie opłat z inwestycjami operatorów oraz planowane wprowadzenie dynamicznego systemu cenowego bazującego na czasie przejazdu, natężeniu ruchu i klasie emisyjnej pojazdu.

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Od 1 czerwca 2026 roku we Włoszech obowiązuje system zwrotu części opłat autostradowych dla kierowców, którzy utknęli w korku spowodowanym pracami drogowymi. To efekt nowej regulacji wprowadzonej przez rzymski urząd ds. transportu i jeden z elementów szerszej reformy włoskiego systemu autostradowego.

Zwrot opłat za autostradę we Włoszech - jak to działa?

Zasada jest dość prosta. Jeśli kierowca z powodu prac drogowych straci znacząco więcej czasu niż wynika to z normalnej długości trasy, może liczyć na częściowy lub nawet pełny zwrot zapłaconej opłaty.

Wysokość rekompensaty zależy od dwóch czynników - długości pokonanego odcinka oraz wielkości opóźnienia. Włoska spółka autostradowa Autostrade per l'Italia podała konkretny przykład wyliczenia. Na trasie o długości 90 km, gdzie z powodu robót drogowych kierowca spóźnił się o 40 minut, zwrot wynosi aż 75 procent opłaty.

Pierwsze miesiące obowiązywania regulacji obejmują wyłącznie odcinki obsługiwane przez jednego operatora. Od 1 grudnia 2026 roku system zostanie rozszerzony również na autostrady zarządzane przez kilka różnych firm.

Zwrot opłat za autostradę we Włoszech. Kiedy nie działa?

System cashback nie obejmuje wszystkich możliwych przyczyn opóźnień na włoskich autostradach.

Zwrot nie przysługuje w przypadku tzw. prac awaryjnych, czyli nieplanowanych robót wynikających z nagłej konieczności naprawy infrastruktury. Wyłączone są też sytuacje spowodowane wypadkami, demonstracjami oraz zakłóceniami związanymi z warunkami pogodowymi. Innymi słowy - tylko opóźnienia wynikające z planowanych prac remontowych dają prawo do rekompensaty.

Wszystkie szczegóły wraz z konkretną tabelą wyliczeniową dostępne są na stronie internetowej Autostrade per l'Italia. Przed wyjazdem warto zapoznać się z tymi informacjami, by wiedzieć, w jakich sytuacjach reklamacja ma szansę powodzenia.

Jak odzyskać pieniądze za korek na włoskiej autostradzie?

Procedura została zaprojektowana tak, by była dostępna również dla turystów z zagranicy. Kierowcy z Polski nie muszą wcześniej rejestrować się w żadnym systemie, by skorzystać ze zwrotu.

Wystarczy wejść na portal cashback i skorzystać z funkcji "Rimborso utenti non registrati", czyli zwrot dla użytkowników niezarejestrowanych. Do złożenia wniosku potrzebne są tylko dwie rzeczy - paragon z bramki poboru opłat oraz adres e-mail. Co istotne, paragon staje się aktywny do złożenia wniosku dopiero po upływie czterech godzin od jego odbioru.

Po wysłaniu wniosku system automatycznie wygeneruje kod, który zostanie przesłany na wskazany adres e-mail. Za jego pomocą można w każdej chwili sprawdzić aktualny status reklamacji w specjalnej sekcji portalu. Cała procedura została maksymalnie uproszczona, bo Włochom zależy na tym, by z systemu rzeczywiście korzystali nie tylko obywatele, ale również zagraniczni turyści.

Kiedy potrzebna jest rejestracja w systemie?

Pełna rejestracja w systemie, czyli "Rimborso utenti registrati", jest wymagana tylko w określonych sytuacjach. Przede wszystkim dotyczy kierowców korzystających z elektronicznego systemu poboru opłat Telepass oraz osób, które jeżdżą po włoskich autostradach na tyle często, że nie chcą za każdym razem wpisywać tych samych danych.

Sama rejestracja jest bezpłatna, ale wymaga posiadania włoskiego numeru identyfikacji podatkowej, znanego pod nazwą Codice Fiscale, lub numeru VAT w przypadku firm. Dla zwykłego turysta jadącego raz w roku na wakacje pełna rejestracja zwykle nie ma sensu - wystarczy uproszczona ścieżka dla niezarejestrowanych użytkowników.

Włochy szykują wielką reformę opłat autostradowych

System zwrotu pieniędzy za korki to jeden z elementów znacznie szerszej reformy włoskiego systemu autostradowego. Włoski urząd regulacji transportu, znany jako ART, pracuje nad ujednoliceniem zasad naliczania opłat.

Nowe zasady mają ściśle powiązać wysokość opłat z faktycznymi inwestycjami prywatnych operatorów autostrad. Dotychczas opłaty były podnoszone niemal każdego roku bez bezpośredniego związku z tym, co operatorzy inwestowali w infrastrukturę. Po reformie podwyżki będą dopuszczalne tylko wtedy, gdy realnie poprawi się jakość usług dla kierowców.

Włochy planują też wprowadzenie dynamicznego systemu cenowego, w którym wysokość opłaty będzie zależeć od pory dnia, natężenia ruchu i klasy emisyjnej pojazdu. Jazda w godzinach szczytu lub przy dużym ruchu kosztowałaby więcej, a podróże w spokojniejszych porach lub autem o niskiej emisji - mniej.

"Wydarzenia": Prawo jazdy na czas określony. Rewolucyjne zmiany dotkną wszystkich kierowców Polsat News