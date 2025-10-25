Spis treści: Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku Jak długo będziemy zmieniać czas na zimowy i letni? Jak przestawić zegarek w samochodzie?

Zmiana czasu na zimowy w 2025 roku

Tegoroczna zmiana czasu z letniego na zimowy przypada na noc z 25 na 26 października. Czas cofamy z godziny 3 w nocy na 2, dzięki czemu będziemy spać o godzinę dłużej. W ten sposób wschód słońca pojawi się wcześniej, ale i szybciej będzie zapadał zmrok.

Jak długo będziemy zmieniać czas na zimowy i letni?

Kwestia rezygnacji z przestawiania się na czas letni i zimowy była już wielokrotnie dyskutowana, ponieważ w obecnych czasach nie ma praktycznego zastosowania. Powoduje tylko niepotrzebne zamieszanie w rozkładach jazdy, wywołuje problemy zdrowotne u niektórych osób, a także powoduje wzrost liczby wypadków komunikacyjnych.

Konkretna propozycja odejścia od cyklicznego przestawiania zegarków pojawiła się na stole w 2018 roku, kiedy to Komisja Europejska zaproponowała pozostanie przy tym samym czasie przez cały rok. Do kwestii wrócono jeszcze w 2019 roku, ale ostatecznie utknęła ona w Radzie UE. Nadal więc nie wiadomo czy i kiedy odejdziemy od zmian czasu z letniego na zimowy, ani też który z tych dwóch czasów zostanie uznany za obowiązujący przez cały rok.

Jak przestawić zegarek w samochodzie?

Kiedyś przestawianie zegarków z czasu letniego na zimowy bywało irytujące i problematyczne, bowiem nie w każdym urządzeniu robiło się to w sposób intuicyjny. Obecnie komputery, smartfony oraz smartwatche same przestawiają godziny, więc nie trzeba w ogóle o tym pamiętać.

Podobnie jest z nowoczesnymi samochodami, które mogą same korygować czas, korzystając z połączenia internetowego, danych z satelitów lub na podstawie informacji ze stacji radiowych. Jeśli pojazd sam nie przestawił godziny, trzeba odpowiedniej opcji poszukać na centralnym ekranie, wchodząc do ustawień samochodu lub ustawień systemu i wybierając opcję, nazwaną zwykle "Data i godzina". Tam, poza możliwością ręcznej korekty czasu, powinna być dostępna opcja automatycznego ustawiania godziny.

Wiele nowych samochodów automatycznie zmienia czas na letni Michał Domański INTERIA.PL

Inaczej wygląda to w starszych modelach, które nie mają centralnego ekranu w standardowym wyposażeniu lub godzina nie wyświetla się na tym ekranie, ale na osobnym zegarku. Jeżeli ma on swoje wydzielone miejsce na desce rozdzielczej, to powinniście przy nim znaleźć dwa przyciski, pozwalające na łatwą i szybką zmianę ustawienia godziny.

Część samochodów wyświetla godzinę na ekranie komputera pokładowego, co zwykle wymaga wejścia do jego menu i wyszukania odpowiedniej opcji, aby ustawić zegarek. W starszych samochodach z centralnym ekranem, zwykle był on zupełnie osobną jednostką, nie współpracującą z innymi systemami pojazdu. Oznacza to, że jeśli godzina była wyświetlana zarówno na nim, jak i w zestawie zegarów, to może się zdarzyć, że czas trzeba zmieniać w obu tych miejscach osobno.

