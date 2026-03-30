W skrócie W Mapach Google działa funkcja zielonego listka, która proponuje bardziej ekonomiczne trasy pod względem zużycia paliwa i emisji spalin.

System bierze pod uwagę typ silnika pojazdu oraz bieżące warunki drogowe, a najbardziej oszczędna trasa oznaczona jest symbolem liścia.

Według ekspertów wybór tras z zielonym listkiem może ograniczyć zużycie paliwa w samochodach benzynowych średnio o 10-17 procent.

Mapy Google należą dziś do najczęściej używanych aplikacji nawigacyjnych na świecie. Korzystają z nich zarówno kierowcy poruszający się po mieście, jak i osoby planujące dłuższe podróże. Wśród wielu aktualizacji pojawiających się w ostatnich latach znalazła się funkcja, która nie zdobyła dużej rozpoznawalności, choć może mieć realny wpływ na koszty jazdy.

Mowa o wprowadzonej w 2022 roku funkcji zielonego listka, która oznacza trasę dobraną nie tylko pod kątem czasu przejazdu, lecz także zużycia paliwa i emisji spalin. Aplikacja analizuje różne warianty przejazdu i wskazuje ten, który według obliczeń może być bardziej ekonomiczny dla konkretnego typu samochodu.

Jak działa "zielony listek" w Google Maps?

Kluczowym elementem funkcji jest możliwość określenia rodzaju napędu samochodu. Po ustawieniu odpowiedniej opcji algorytm bierze pod uwagę charakterystykę pracy silnika i dobiera trasę w inny sposób dla aut elektrycznych, a inaczej dla pojazdów z silnikiem Diesla czy benzynowym. W praktyce oznacza to, że nie zawsze najkrótsza droga będzie uznana za najbardziej oszczędną.

System uwzględnia również bieżące warunki drogowe, takie jak natężenie ruchu czy korki. Nie oznacza to jednak, że sama trasa decyduje o spalaniu. Na końcowy wynik nadal wpływają czynniki niezależne od aplikacji - styl jazdy, pogoda, temperatura otoczenia czy stan techniczny samochodu.

Zielony listek oznacza trasę, na której zużycie paliwa będzie najmniejsze.

Ile można zaoszczędzić dzięki ukrytej funkcji w Mapach Google?

Według analiz ekspertów wybór tras oznaczonych zielonym listkiem może ograniczyć zużycie paliwa w samochodach benzynowych średnio o 10-17 procent, a w sprzyjających warunkach nawet więcej. W praktyce różnice nie zawsze są spektakularne podczas pojedynczej podróży, jednak z czasem stają się wyraźnie zauważalne.

Przykładowo samochód spalający 10 litrów paliwa na 100 kilometrów, przy obecnych cenach wynoszących około 7 zł za litr, generuje koszt przejazdu na tym dystansie rzędu 70 zł. Obniżenie spalania o 10 procent oznacza zużycie mniejsze o jeden litr, co przekłada się na oszczędność kilku złotych na każde 100 kilometrów. W skali roku regularne korzystanie z tej opcji może więc przynieść odczuwalne korzyści finansowe.

Jak skorzystać z funkcji i zmniejszyć zużycie paliwa?

Aby skorzystać z funkcji, trzeba zajrzeć do ustawień Map Google i w sekcji dotyczącej pojazdów wskazać typ silnika. Do wyboru są samochody benzynowe, wysokoprężne, hybrydowe oraz elektryczne. Dodatkowo w ustawieniach nawigacji można włączyć preferowanie tras o najniższym zużyciu paliwa, dzięki czemu aplikacja automatycznie będzie je proponować.

Podczas planowania przejazdu użytkownik zobaczy kilka wariantów drogi, a najbardziej ekonomiczny zostanie oznaczony charakterystycznym symbolem liścia. Obok pojawia się także informacja o możliwej skali oszczędności, wyliczonej na podstawie aktualnych danych.

Zobacz również: Krzysztof Pochłód

Algorytm nie działa według schematu i stale się uczy

Twórcy aplikacji podkreślają, że system opiera się na danych m.in. amerykańskiego National Renewable Energy Laboratory oraz Europejskiej Agencji Środowiska. Na ich podstawie powstały modele analizujące zużycie energii i paliwa w różnych warunkach drogowych.

Algorytm nie działa według jednego schematu - stale przetwarza nowe informacje i aktualizuje propozycje tras. Dzięki temu sugerowane przejazdy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji na drogach, łącząc czas podróży z możliwie niższym zużyciem paliwa.

Elektryczne Porsche Cayenne zmienia wszystko. Spalinowe przestaje mieć sens INTERIA.PL