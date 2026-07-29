W skrócie Organizacje takie jak ACE ostrzegają, że MOP-y w okresie wakacyjnym stają się miejscami częstych kradzieży, gdzie przestępcy wykorzystują pośpiech i nieuwagę kierowców.

Złodzieje często stosują metodę odwracania uwagi, symulując np. usterkę samochodu, aby w tym czasie przeszukać pojazd lub ukraść cenne przedmioty pozostawione w zasięgu wzroku.

Podstawową zasadą bezpieczeństwa na MOP-ie jest zamykanie auta przy każdym wyjściu, nawet na krótką chwilę, oraz chowanie wartościowych rzeczy w bagażniku.

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Wakacje to czas wzmożonego ruchu na autostradach i drogach ekspresowych. Tysiące samochodów zatrzymują się każdego dnia na MOP-ach, aby kierowcy mogli odpocząć przed dalszą podróżą. Auta są wypełnione walizkami i elektroniką, a właściciele często na kilka minut tracą czujność. To właśnie wtedy amatorzy cudzej własności zaczynają działać.

Złodzieje na MOP-ach nie działają przypadkowo. Wykorzystują prosty schemat

Eksperci z Auto Club Europa (ACE) zwracają uwagę, że przestępcy rzadko działają przypadkowo. Najczęściej wybierają miejsca o dużym natężeniu ruchu, gdzie łatwo wtopić się w tłum podróżnych. Bardzo często stosują metodę odwracania uwagi - jedna osoba podchodzi do kierowcy i informuje go o rzekomym uszkodzeniu samochodu, przebitej oponie albo prosi o pomoc. W tym czasie wspólnik może otworzyć pojazd lub zabrać pozostawione na widoku przedmioty.

Złodzieje korzystają z nieuwagi kierowców parkujących na MOP-ach. 123RF/PICSEL

Dlatego eksperci zalecają zachowanie ostrożności wobec niespodziewanych zaczepień. Nie każda osoba prosząca o pomoc ma złe intencje, jednak warto zachować czujność i nie zostawiać samochodu otwartego nawet na chwilę. Zanim podejmiemy próbę pomocy lub oddalimy się od auta należy upewnić się, że wszystkie kosztowne przedmioty są schowane, a samochód jest zamknięty.

Zamknięcie auta to podstawa. Wielu kierowców o tym zapomina

Jednym z najczęściej popełnianych błędów jest pozostawienie otwartego samochodu podczas krótkiego wyjścia do toalety, sklepu lub na czas zapłaty za paliwo. Złodziejowi często wystarczy kilkanaście sekund, aby zabrać plecak, telefon, portfel czy laptop pozostawiony na siedzeniu.

ACE przypomina, aby podczas każdego postoju zamykać pojazd, nawet jeśli kierowca oddala się tylko na chwilę. Warto również unikać pozostawiania wartościowych przedmiotów na widoku. Torebka, aparat fotograficzny czy komputer przenośny powinny znaleźć się w bagażniku jeszcze przed dotarciem na parking, aby nie kusić złodziei. Z kolei najważniejsze dokumenty, pieniądze oraz kluczyki najlepiej zabierać ze sobą.

Rower na bagażniku również może zniknąć. Złodzieje potrafią ukraść nawet lampki

Coraz więcej kierowców wyjeżdża na wakacje z rowerami zamontowanymi na dachu lub haku, które stały się atrakcyjnym kąskiem dla złodziei. ACE zaleca stosowanie bagażników wyposażonych w zamki oraz dodatkowe przypinanie rowerów dodatkowymi zapięciami. To jeden ze sposobów, który może zapobiec kradzieży.

Warto również zdemontować elementy, które można szybko odkręcić, takie jak akumulatory w rowerach elektrycznych, lampki czy wyświetlacze. Najbezpieczniej przewozić je we wnętrzu samochodu. Eksperci przypominają także, aby sam bagażnik rowerowy był również dodatkowo blokowany. W przeciwnym razie złodzieje mogą odjechać nie tylko z rowerami, ale nawet całym stelażem.

Rowery na bagażniku warto dodatkowo zabezpieczyć. Akcesoria również. 123RF/PICSEL

Włamania do kamperów zdarzają się naprawdę. Z gazem jest inaczej

Od lat w internecie pojawiają się informacje o złodziejach usypiających osoby śpiące w kamperach za pomocą gazu. Według Auto Club Europa nie ma jednak wiarygodnych dowodów potwierdzających, że taka metoda jest powszechnie stosowana. Nie oznacza to jednak, że właściciele kamperów mogą czuć się całkowicie bezpiecznie. Do włamań dochodzi regularnie, ale przestępcy najczęściej dostają się do środka po sforsowaniu drzwi lub okien.

Na postój kamperem zaleca się wybierać MOP-y dobrze oświetlone i monitorowane. Szczególnie warto z kolei uważać parkując przy plażach czy popularnych atrakcjach turystycznych, gdzie do kradzieży dochodzi najczęściej. Swój pojazd warto wyposażyć w dodatkowe zamki i rygle, a cenne przedmioty należy przechowywać w zamykanych na klucz schowkach lub sejfach.