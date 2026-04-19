Spis treści: Znak drogowy musi być widoczny. To nie jest dobra wola zarządcy Zasłonięty znak a mandat. Najważniejsza decyzja zapada na miejscu kontroli Jak udowodnić, że znak był niewidoczny Problem jest szerszy niż pojedynczy mandat Skutki mogą być dziś poważniejsze niż kilka lat temu Co powinien zrobić kierowca, gdy znak był zasłonięty

Jeśli znak drogowy był zasłonięty przez gałęzie, reklamę albo został obrócony czy uszkodzony, kierowca nie musi godzić się z mandatem. Taka sytuacja nie daje automatycznego uniewinnienia, ale może być realną linią obrony - pod warunkiem, że da się wykazać, iż oznakowanie było faktycznie niewidoczne z perspektywy jadącego autem.

To ważne, bo przepisy nakazują stosować się do znaków drogowych, ale jednocześnie wymagają, by były one czytelne i ustawione w sposób zrozumiały dla uczestników ruchu. W praktyce problem wcale nie jest rzadki - ostatnie ustalenia NIK pokazały, że na wielu drogach widoczność oznakowania ograniczają roślinność i reklamy. ￼

Znak drogowy musi być widoczny. To nie jest dobra wola zarządcy

Kierowca ma obowiązek stosować się do znaków drogowych - wynika to wprost z art. 5 Prawa o ruchu drogowym. Jednocześnie przepisy techniczne dotyczące oznakowania zakładają, że znaki muszą być sytuowane z zachowaniem ich czytelności i zrozumiałości dla uczestników ruchu. To nie jest detal techniczny, ale warunek prawidłowego działania całego systemu. ￼

W praktyce oznacza to, że zarządca drogi nie odpowiada wyłącznie za samo ustawienie znaku, ale również za to, by kierowca miał realną możliwość jego zauważenia i właściwej reakcji. Jeśli znak ograniczenia prędkości zasłaniają gałęzie, jest obrócony bokiem albo zlewa się z otoczeniem przez zniszczenie czy zabrudzenie, obrona kierowcy nie jest pozbawiona podstaw.

Zasłonięty znak a mandat. Najważniejsza decyzja zapada na miejscu kontroli

Najważniejsze jest to, co kierowca zrobi w chwili kontroli. Jeżeli jest przekonany, że znak był niewidoczny albo nieczytelny, nie powinien automatycznie przyjmować mandatu z założeniem, że "potem się odwoła". Powinien raczej rozważyć odmowę przyjęcia mandatu, co spowoduje skierowanie sprawy do sądu. Tak stanowi art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. ￼

To istotne rozróżnienie, bo przyjęty mandat staje się prawomocny, a jego uchylenie jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach opisanych w art. 101 k.p.w. Sam spór co do tego, czy znak był dobrze widoczny, nie daje jeszcze prostego mechanizmu "odkręcenia" przyjętej kary. Innymi słowy - jeśli kierowca chce się bronić linią "znak był niewidoczny", to kluczowy moment przypada jeszcze podczas kontroli drogowej. ￼

Jak udowodnić, że znak był niewidoczny

Samo twierdzenie kierowcy zwykle nie wystarczy. Największe znaczenie mają dowody. Najlepiej od razu zabezpieczyć zdjęcia wykonane z perspektywy kierowcy, pokazujące dojazd do miejsca, położenie znaku i to, jak wyglądał on w normalnym polu widzenia. Jeszcze lepszym materiałem może być nagranie z wideorejestratora, bo pokazuje sytuację dynamicznie - dokładnie tak, jak widział ją kierujący.

Dobrze, by materiał nie ograniczał się do jednego zbliżenia na znak schowany w krzakach. W sądzie większą wartość będzie miała sekwencja: dojazd do miejsca, perspektywa z pasa ruchu, odległość od znaku, a dopiero potem zbliżenie pokazujące, co faktycznie go zasłaniało. Im lepiej da się wykazać, że kierowca nie miał realnej szansy odczytać oznakowania w odpowiednim momencie, tym mocniejsza będzie jego pozycja.

Problem jest szerszy niż pojedynczy mandat

Temat nie sprowadza się tylko do sporów z policją. Z ustaleń NIK wynika, że na 31 proc. skontrolowanych odcinków dróg roślinność i reklamy znacznie ograniczały widoczność znaków drogowych, a 190 znaków było nieczytelnych lub uszkodzonych. Co więcej, 21 proc. skontrolowanych organizacji ruchu wprowadzało kierowców w błąd albo wymagało nadmiernego skupienia. To pokazuje, że problem nie jest wydumany i nie dotyczy wyłącznie pojedynczych zaniedbań na lokalnych drogach. ￼

Właśnie dlatego sąd nie powinien automatycznie zakładać, że kierowca zasłania się niewidocznym znakiem tylko po to, by uniknąć kary. W części przypadków to może być po prostu opis rzeczywistego stanu drogi.

Skutki mogą być dziś poważniejsze niż kilka lat temu

Stawka sporu bywa wysoka. Nadal chodzi nie tylko o sam mandat, ale również o punkty karne, a w niektórych przypadkach o utratę prawa jazdy. Policja przypomina, że po zmianach obowiązujących od 3 marca 2026 r. zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące grozi już nie tylko za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, ale także na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.

To oznacza, że spór o widoczność znaku może dziś mieć dużo poważniejsze konsekwencje niż jeszcze kilka lat temu, szczególnie gdy chodzi o ograniczenie prędkości poprzedzające teren zabudowany albo odcinek o szczególnych restrykcjach.

Co powinien zrobić kierowca, gdy znak był zasłonięty

Jeżeli kierowca jest przekonany, że znak był niewidoczny, powinien zachować spokój i od razu myśleć dowodowo. Kluczowe są zdjęcia albo nagranie, najlepiej wykonane bezpośrednio po kontroli, zanim sytuacja na drodze się zmieni. Warto też zapisać miejsce, godzinę i warunki drogowe. Jeżeli materiał jasno pokazuje, że oznakowanie było zasłonięte z perspektywy jadącego auta, odmowa przyjęcia mandatu może być racjonalną decyzją.

Nie oznacza to, że każda taka sprawa skończy się wygraną kierowcy. Sąd będzie oceniał całość okoliczności - także to, czy mimo częściowego zasłonięcia znaku można było rozpoznać sytuację na drodze z innych elementów organizacji ruchu. Ale kierowca nie jest w takim sporze z góry na straconej pozycji.

Mercedes CLA 250+ z zasięgiem 791 km. Sprawdzam Samochód Roku 2026 INTERIA.PL