Zasłonięty znak, a policja daje mandat? Możesz go nie przyjąć
Zasłonięty znak nie zawsze chroni przed mandatem - policja i tak może go wystawić. Kluczowe jest to, co kierowca zrobi w chwili kontroli, bo jedna decyzja może zamknąć drogę do obrony.
Spis treści:
- Znak drogowy musi być widoczny. To nie jest dobra wola zarządcy
- Zasłonięty znak a mandat. Najważniejsza decyzja zapada na miejscu kontroli
- Jak udowodnić, że znak był niewidoczny
- Problem jest szerszy niż pojedynczy mandat
- Skutki mogą być dziś poważniejsze niż kilka lat temu
- Co powinien zrobić kierowca, gdy znak był zasłonięty
Jeśli znak drogowy był zasłonięty przez gałęzie, reklamę albo został obrócony czy uszkodzony, kierowca nie musi godzić się z mandatem. Taka sytuacja nie daje automatycznego uniewinnienia, ale może być realną linią obrony - pod warunkiem, że da się wykazać, iż oznakowanie było faktycznie niewidoczne z perspektywy jadącego autem.
To ważne, bo przepisy nakazują stosować się do znaków drogowych, ale jednocześnie wymagają, by były one czytelne i ustawione w sposób zrozumiały dla uczestników ruchu. W praktyce problem wcale nie jest rzadki - ostatnie ustalenia NIK pokazały, że na wielu drogach widoczność oznakowania ograniczają roślinność i reklamy. ￼
Znak drogowy musi być widoczny. To nie jest dobra wola zarządcy
Kierowca ma obowiązek stosować się do znaków drogowych - wynika to wprost z art. 5 Prawa o ruchu drogowym. Jednocześnie przepisy techniczne dotyczące oznakowania zakładają, że znaki muszą być sytuowane z zachowaniem ich czytelności i zrozumiałości dla uczestników ruchu. To nie jest detal techniczny, ale warunek prawidłowego działania całego systemu. ￼
W praktyce oznacza to, że zarządca drogi nie odpowiada wyłącznie za samo ustawienie znaku, ale również za to, by kierowca miał realną możliwość jego zauważenia i właściwej reakcji. Jeśli znak ograniczenia prędkości zasłaniają gałęzie, jest obrócony bokiem albo zlewa się z otoczeniem przez zniszczenie czy zabrudzenie, obrona kierowcy nie jest pozbawiona podstaw.
Zasłonięty znak a mandat. Najważniejsza decyzja zapada na miejscu kontroli
Najważniejsze jest to, co kierowca zrobi w chwili kontroli. Jeżeli jest przekonany, że znak był niewidoczny albo nieczytelny, nie powinien automatycznie przyjmować mandatu z założeniem, że "potem się odwoła". Powinien raczej rozważyć odmowę przyjęcia mandatu, co spowoduje skierowanie sprawy do sądu. Tak stanowi art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. ￼
To istotne rozróżnienie, bo przyjęty mandat staje się prawomocny, a jego uchylenie jest możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach opisanych w art. 101 k.p.w. Sam spór co do tego, czy znak był dobrze widoczny, nie daje jeszcze prostego mechanizmu "odkręcenia" przyjętej kary. Innymi słowy - jeśli kierowca chce się bronić linią "znak był niewidoczny", to kluczowy moment przypada jeszcze podczas kontroli drogowej. ￼
Jak udowodnić, że znak był niewidoczny
Samo twierdzenie kierowcy zwykle nie wystarczy. Największe znaczenie mają dowody. Najlepiej od razu zabezpieczyć zdjęcia wykonane z perspektywy kierowcy, pokazujące dojazd do miejsca, położenie znaku i to, jak wyglądał on w normalnym polu widzenia. Jeszcze lepszym materiałem może być nagranie z wideorejestratora, bo pokazuje sytuację dynamicznie - dokładnie tak, jak widział ją kierujący.
Dobrze, by materiał nie ograniczał się do jednego zbliżenia na znak schowany w krzakach. W sądzie większą wartość będzie miała sekwencja: dojazd do miejsca, perspektywa z pasa ruchu, odległość od znaku, a dopiero potem zbliżenie pokazujące, co faktycznie go zasłaniało. Im lepiej da się wykazać, że kierowca nie miał realnej szansy odczytać oznakowania w odpowiednim momencie, tym mocniejsza będzie jego pozycja.
Problem jest szerszy niż pojedynczy mandat
Temat nie sprowadza się tylko do sporów z policją. Z ustaleń NIK wynika, że na 31 proc. skontrolowanych odcinków dróg roślinność i reklamy znacznie ograniczały widoczność znaków drogowych, a 190 znaków było nieczytelnych lub uszkodzonych. Co więcej, 21 proc. skontrolowanych organizacji ruchu wprowadzało kierowców w błąd albo wymagało nadmiernego skupienia. To pokazuje, że problem nie jest wydumany i nie dotyczy wyłącznie pojedynczych zaniedbań na lokalnych drogach. ￼
Właśnie dlatego sąd nie powinien automatycznie zakładać, że kierowca zasłania się niewidocznym znakiem tylko po to, by uniknąć kary. W części przypadków to może być po prostu opis rzeczywistego stanu drogi.
Skutki mogą być dziś poważniejsze niż kilka lat temu
Stawka sporu bywa wysoka. Nadal chodzi nie tylko o sam mandat, ale również o punkty karne, a w niektórych przypadkach o utratę prawa jazdy. Policja przypomina, że po zmianach obowiązujących od 3 marca 2026 r. zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące grozi już nie tylko za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym, ale także na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym.
To oznacza, że spór o widoczność znaku może dziś mieć dużo poważniejsze konsekwencje niż jeszcze kilka lat temu, szczególnie gdy chodzi o ograniczenie prędkości poprzedzające teren zabudowany albo odcinek o szczególnych restrykcjach.
Co powinien zrobić kierowca, gdy znak był zasłonięty
Jeżeli kierowca jest przekonany, że znak był niewidoczny, powinien zachować spokój i od razu myśleć dowodowo. Kluczowe są zdjęcia albo nagranie, najlepiej wykonane bezpośrednio po kontroli, zanim sytuacja na drodze się zmieni. Warto też zapisać miejsce, godzinę i warunki drogowe. Jeżeli materiał jasno pokazuje, że oznakowanie było zasłonięte z perspektywy jadącego auta, odmowa przyjęcia mandatu może być racjonalną decyzją.
Nie oznacza to, że każda taka sprawa skończy się wygraną kierowcy. Sąd będzie oceniał całość okoliczności - także to, czy mimo częściowego zasłonięcia znaku można było rozpoznać sytuację na drodze z innych elementów organizacji ruchu. Ale kierowca nie jest w takim sporze z góry na straconej pozycji.