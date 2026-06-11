Zamówiłem Ubera z 5-latkiem. Musiałem wytłumaczyć kierowcy przepisy

Spis treści: Kiedy dziecko musi jechać w foteliku? Czy dziecko może jechać bez fotelika w taksówce? Mandat za brak fotelika - kogo i za co karze policja? Kiedy jeszcze dziecko może jechać bez fotelika?

Sytuacja, w której rodzic zostaje z dzieckiem bez fotelika, zdarza się dość często - w moim przypadku dzieje się tak czasem właśnie po po wyjściu z przedszkola, czy w drodze na wakacje, kiedy udajemy się na lotnisko.

Kiedy dziecko musi jechać w foteliku?

Polska ustawa Prawo o ruchu drogowym jasno określa zasady przewozu najmłodszych. Dzieci muszą być przewożone w odpowiednim urządzeniu przytrzymującym do momentu osiągnięcia 150 cm wzrostu. To kryterium zastąpiło w 2015 r. poprzedni limit wiekowy wynoszący 12 lat - dziś decyduje wyłącznie wzrost dziecka.

W praktyce większość dzieci osiąga 150 cm dopiero w okolicach 11. roku życia, choć są też takie, które przekraczają ten próg znacznie wcześniej. Sam fakt skończenia 12 czy 13 lat nie oznacza więc, że dziecko może już legalnie zająć miejsce na fotelu pasażera.

Czy dziecko może jechać bez fotelika w taksówce?

Polski ustawodawca przewidział od tej zasady kilka wyjątków, a najważniejszy z nich dotyczy właśnie taksówek. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pojeździe zarejestrowanym jako taxi można przewozić dziecko bez fotelika - jest ono wtedy zabezpieczone wyłącznie samochodowym pasem bezpieczeństwa. I właśnie tak też zwykle robię w moim przypadku, to znaczy korzystam z pasa "dla dorosłych".

Trzeba jednak pamiętać, że wyjątek dotyczy wyłącznie aut, które spełniają wszystkie wymogi formalne taksówki - mają numer boczny, licencję i odpowiednie oznakowanie. Sama umowa z platformą przewozową to za mało, jeśli pojazd nie jest zarejestrowany jako taxi.

W moim przypadku auto, którym przyjechał kierowca Ubera, było zarejestrowane jako taksówka. Po krótkiej dyskusji udało się przekonać go, że odmowa przewozu nie ma podstaw - choć przyznam, że sam podczas kursu poprosiłem o ostrożną jazdę i posadziłem syna na środkowym fotelu z tyłu, z porządnie zapiętym pasem.

Mandat za brak fotelika - kogo i za co karze policja?

Kierowca może zostać ukarany w dwóch sytuacjach. Pierwsza dotyczy przypadku, w którym dziecko, mimo obowiązku, jedzie wyłącznie na pasach zamiast w foteliku - a auto nie jest zarejestrowane jako taxi. Druga dotyczy fotelika zamontowanego w sposób nieprawidłowy. Mandat wynosi 300 zł, niezależnie od tego, ile dzieci podróżuje bez właściwego zabezpieczenia.

Inaczej wygląda kwestia punktów karnych - tych przybywa po pięć za każde nieprawidłowo przewożone dziecko. W przypadku dwójki maluchów to już dziesięć punktów, a przy trójce - piętnaście. Łatwo w ten sposób zbliżyć się do limitu 24 punktów, którego przekroczenie oznacza utratę uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Kiedy jeszcze dziecko może jechać bez fotelika?

Wyjątek dotyczący taksówek to nie jedyna sytuacja, w której polskie prawo dopuszcza odstępstwo od ogólnej zasady. Dzieci o wzroście powyżej 135 cm, które jednocześnie przekraczają maksymalną wagę przewidzianą dla dostępnych fotelików (36 kg), mogą podróżować zabezpieczone wyłącznie pasami bezpieczeństwa.

Kolejna sytuacja dotyczy przewożenia trójki dzieci. Jeśli na tylnej kanapie zamontowano już dwa foteliki, a konstrukcja pojazdu uniemożliwia dołożenie trzeciego, dziecko powyżej trzech lat może jechać na środkowym miejscu, zabezpieczone wyłącznie pasem.

Ostatnim wyjątkiem są wskazania lekarskie. Niektóre dzieci, ze względu na schorzenia czy nietypową budowę ciała, nie mogą być prawidłowo zabezpieczone w foteliku. W takich przypadkach lekarz wystawia odpowiednie zaświadczenie, które warto wozić ze sobą - w razie kontroli to jedyny dokument, który zwalnia z obowiązku stosowania urządzenia przytrzymującego.





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